"꼴찌는 핑계 없다, 더 뛰는 수밖에"…사령탑이 생각한 3대 보완과제 [SC포커스]

26일 수원 KT위즈파크에서 열린 키움과 KT의 경기. 키움이 10대1로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 설종진 감독과 안우진의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.26/

26일 수원 KT위즈파크에서 열린 키움과 KT의 경기. 키움이 10대1로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 안우진의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.26/

Advertisement

Advertisement

[고척=스포츠조선 고재완 기자] "우리가 하위권을 벗어나기 위해서는 일단 남들보다 더 많이 훈련하는 수밖에 없다."

정규시즌 일정을 마친 키움 히어로즈가 쉴 틈 없는 '지옥 훈련' 모드에 돌입한다. 탈꼴찌와 2027시즌 도약이라는 명확한 목표를 세운 설종진 감독(53)이 팀의 체질을 바꿀 보완 과제를 정했다.

설 감독은 실책을 줄이고 안정감을 더할 '수비력'과 기동력 부족을 메울 '주루 센스', 그리고 특급 신예 투수들의 '제구력 안정'을 이번 가을과 겨울 반드시 풀어내야 할 숙제로 못 박았다.

Advertisement

설 감독이 꼽은 팀 재건의 제1원칙은 흔들리지 않는 '수비(디펜스)'다. 올 시즌 키움은 승부처마다 뼈아픈 수비 실책과 외야 타구 판단 미스로 스스로 자멸하는 경기가 적지 않았다. 그는 "내년에 팀이 한 단계 더 올라서기 위해서는 무엇보다 디펜스가 가장 중요하다고 생각한다"라며 "내야진도 마찬가지고, 외야 수비수들도 반드시 보완해야 한다. 일단 이번 마무리 캠프의 첫 번째 포커스는 무조건 디펜스 안정"이라고 단언했다.

투수진이 아무리 좋은 공을 뿌려도 야수진의 수비가 뒷받침되지 않으면 경기 후반을 버텨낼 수 없다. 설 감독은 내야의 포구와 송구 기본기부터 외야의 첫발 스타트, 펜스 플레이, 중계 플레이에 이르기까지 수비 전반에 걸친 대대적인 훈련 강도 조정을 예고했다.

26일 수원 KT위즈파크에서 열린 키움과 KT의 경기. 7회초 키움 히우라가 솔로홈런을 치고 설종진 감독과 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.26/

26일 수원 KT위즈파크에서 열린 키움과 KT의 경기. 7회초 키움 데이비슨이 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.26/

Advertisement

두 번째 보완 포인트는 '베이스 러닝'이다. 올 시즌 키움은 기동력 면에서 리그 최하위권에 머물며 상대 배터리를 흔들지 못했다. 시즌 내내 23개의 도루에 성공했을 뿐이다. 9위 KT 위즈(61개)와 비교해도 거의 ⅓에 가깝다.

Advertisement

설 감독은 현실적인 한계를 인정하면서도 대안을 제시했다. "우리가 팀 도루가 워낙 적다. 당장 20~30도루를 뛸 수 있는 폭발적인 주력을 가진 선수가 많지 않은 것도 사실"이라며 "하지만 도루를 못 뛴다고 해서 기동력을 포기할 수는 없다"라고 짚었다. 해법으로 '한 베이스 더 가는 플레이'를 내세웠다.

Advertisement

"발이 아주 빠르지 않더라도 투수의 투구 동작이나 타구 궤적을 읽고 한 베이스를 더 파고드는 것은 훈련을 통해 충분히 가능하다. 단타에 2루까지 가고, 2루에서 홈을 파고드는 적극적인 베이스 러닝을 위주로 많은 훈련을 진행할 계획이다."

상황 판단력과 과감한 주루 플레이로 득점권 찬스를 스스로 만들어내는 체질 개선을 이루겠다는 계산이다.

Advertisement

26일 수원 KT위즈파크에서 열린 키움과 KT의 경기. 3회초 1사 1루 김웅빈이 우월 2점홈런을 치고 설종진 감독과 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.26/

투수진에서는 올해 신인 드래프트 전체 1순위로 입단해 첫 풀타임 시즌을 치른 우완 박준현의 냉정한 성장 평가가 이어졌다. 박준현의 첫해에 대해 설 감독은 "올 시즌 구단 플랜상 90이닝 정도를 던지게 하려 했는데, 그 목표치는 거의 채워줬다"라면서도 "다만 첫 승을 거둔 이후에 추가 승리를 따내지 못한 점은 개인적으로나 팀으로나 아쉬움이 남는다"라고 돌아봤다.

이어 가장 시급한 보완점으로 '제구력'을 지목했다. "구위 자체는 정말 좋은 공을 갖고 있다. 하지만 제구가 아직 불안하다 보니 본인이 가진 엄청난 잠재력을 마운드에서 폭발시키지 못했다. 그 점 때문에 벤치도 고민이 많았던 한 해였다. 마무리 캠프와 대만 윈터리그 등을 통해 제구를 확실하게 잡을 수 있도록 완벽하게 재정비할 생각"이라고 덧붙였다.

이를 위해 키움은 올가을 유례없는 강도 높은 일정을 소화한다. 선수단은 특별한 휴식 없이 고양 2군 훈련장에서 고강도 기본기 훈련을 치른 뒤, 11월 초 대만으로 넘어가 실전과 훈련을 병행한다. 대만 현지에서 약 열흘간 훈련을 집중적으로 진행한 뒤, 11월 중순부터 열리는 윈터리그에 참가해 실전 감각을 다진다.

Advertisement

"하위권을 벗어나기 위해서는 남들보다 더 땀을 흘리고 더 많이 훈련하는 방법 외에는 없다. 고양에서도 훈련량을 많이 가져갈 것이고, 대만에서도 시합이 없는 날은 강도 높은 연습을 계속 이어갈 것"이라고 의지를 불태웠다.

키움이 벌써 뜨겁고 독한 가을 담금질에 들어갔다.

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 설종진 감독이 생각에 잠겨 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

고재완 기자 star77@sportschosun.com