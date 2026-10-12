스쿠벌보다 야마모토! 위기의 다저스 또다시 'MVP 일본인 투수'에 기댄다…동료들 믿음도 대단 "그와 함께라면 자신감 생겨"

야마모토 요시노부. 사진=MLB

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스가 또한번 일본인 투수 야마모토 요시노부에게 희망을 건다.

MLB닷컴은 12일(한국시각) '다저스가 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 1차전에서 밀워키 브루어스에게 1-2로 패한 가운데, 야마모토는 2차전에 선발 등판한다'고 보도했다.

AFP연합뉴스

야마모토는 믿을만한 선발 투수다. 지난해 월드시리즈(WS) 6차전에서 토론토 블루제이스에게 뒤지고 있던 다저스를 야마모토가 호투로 살려내는 데 성공했다. 다저스는 6차전 승리를 계기로 최종전에서 토론토를 잡아내고, 2년 연속 WS 우승 트로피를 들었다. 당시 WS MVP는 야마모토에게 돌아갔다. 다저스는 이번에도 야마모토의 활약을 필요로 한다. 동료들도 그에게 큰 기대를 걸고 있다.

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다저스의 1루수 프레디 프리먼은 "포스트시즌에서 어떤 패배든 좋은 일은 아니지만, 시리즈는 길다"며 "아직 첫 경기일 뿐이다. 야마모토와 함께 다시 나서면 꽤 자신감이 생긴다"고 말했다.

UPI연합뉴스

올 시즌 중반 영입된 아메리칸리그 사이영상 수상자 타릭 스쿠벌은 이날 경기에서 패전 투수가 됐다. 그럼에도 다저스의 포스트시즌 선발 로테이션에는 여전히 4명의 에이스급 투수가 있다. 그리고 야마모토는 이 중에서도 가장 뛰어난 투수로 평가받는다. 야마모토가 포스트시즌 선발로 나선 경기에서 다저스는 9승 1패를 기록하고 있으며, 원정에서 선발 등판한 6경기에서는 전승을 거두고 있다. 포스트시즌 선발 등판이 최소 10경기 이상인 투수 가운데 야마모토의 역대 기록은 평균자책점(ERA) 2.24(역대 5위), WHIP 0.83(2위), 피안타율 0.175(2위), 피장타율 0.272(2위)로 우수하다.

AP연합뉴스

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포스트시즌에서의 압도적인 성적에 대해서 야마모토는 "솔직하게 말하면 나도 잘 모르겠다"며 "그냥 똑같은 루틴을 지키고 있고, 특별히 바꾼 것도 없다"고 겸손한 답변을 내놨다. 야마모토는 정규시즌보다도 포스트시즌에서 유독 강한 면모를 보이고 있다. 현재 NLCS에서 팀이 0-1로 지고 있는 상황이며 적진에서 경기하는 만큼 2차전은 무조건 잡아내야 하는 경기다. 야마모토가 지난해에 이어 또다시 다저스를 위기에서 구원할 수 있을지 팬들의 기대는 커지고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com