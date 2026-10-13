"승률왕 등극 축하, 하지만 마음 한구석이…" 창단 첫 10연승·90승 정상에 선 사령탑, 안타왕 홈런왕 놓친 선수들 먼저 챙겼다

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. 9대0으로 승리한 KT 이강철 감독이 코칭스태프와 기쁨을 나누고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]KBO 리그 '막내 구단' KT 위즈가 창단 후 최고의 역사를 새로 쓰며 2026시즌 정규시즌 마침표를 찍었다.

창단 첫 10연승과 90승 고지를 동시에 밟는 금자탑을 쌓은 가운데, 최고 시즌을 이끈 사령탑 이강철 감독은 개인 타이틀을 아쉽게 놓친 제자들에게 따뜻한 위로를 전했다.

KT는 12일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 정규시즌 최종전에서 4대2로 승리했다. 지난달 27일 잠실 두산전 이후 파죽의 10연승을 달린 KT는 90승 5무 49패(승률 0.647)라는 독보적인 성적으로 2위 삼성(83승 3무 58패)과의 격차를 8경기 차로 벌리며 압도적인 정규시즌 1위를 확정 지었다.

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8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. KT 소형준이 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

이날 KT 선발 소형준은 6이닝 동안 84구를 던지며 2안타 4사구 2개 8탈삼진 1실점 호투를 펼쳐 시즌 10승(3패, 승률 0.769) 고지를 밟았다. 이 승리로 소형준은 두산 최민석(0.737)을 제치고 규정이닝 승률 1위에 올라 '승률왕' 타이틀을 품에 안았다.

전날 15승을 거둔 고영표 역시 경쟁자 임찬규(LG)가 같은 날 KIA전에서 승리를 추가하지 못함에 따라 프로 데뷔 13시즌 만에 생애 첫 공동 다승왕(15승) 타이틀을 최종 확정했다.

전날 배트 투척 파문 이후 깊이 반성하고 참회의 뜻을 밝힌 최원준은 이날 마음을 비우고 톱타자로 출전해 6타수 3안타 1타점 1득점 맹타를 휘두르며 시즌 208안타(타율 0.356, 리그 3위)로 유종의 미를 거뒀다.

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5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 최원준이 우승 소감을 말하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

그러나 같은 날 롯데 레이예스가 4안타를 보태며 211안타를 기록, 최다 안타 부문 2위에 만족해야 했다.

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전날 44호 아치로 KIA 김도영과 홈런 공동 1위에 올랐던 샘 힐리어드 역시 무안타로 숨을 골랐고, 같은 날 결승 투런포를 쏘아 올린 김도영(45홈런)에게 단 1개 차로 홈런 왕좌를 내주며 2위에 머물렀다. 하지만 힐리어드는 구단 한 시즌 최다 기록인 139타점을 기록하며 타점왕 타이틀을 당당히 확정했다.

경기는 1회초 최원준의 좌월 2루타에 이은 류현인의 적시타로 KT가 선제점을 뽑았다. 1-1로 맞선 4회초, 김현수의 볼넷과 허경민의 안타로 만든 찬스에서 조대현의 결승 적시타와 최원준의 추가 적시타로 3-1 리드를 잡았다.

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이어 7회 김정운(5홀드), 8회 오원석(2홀드, 6시즌 연속 100이닝 달성)이 마운드를 지켰고, 8회 문상철이 11일 만에 등판한 김재윤을 상대로 쐐기 솔로포를 터뜨렸다.

9회말 등판한 마무리 박영현은 박승규에게 홈런을 맞고 1실점했으나 승리를 지켜내며 2년 연속 30세이브 고지를 밟았다. 타선에서는 류현인이 데뷔 두 번째 4안타 경기를 펼치며 가을야구에서의 활약을 기대케 했다.

한편, 삼성은 4연패로 시즌을 마감했으나 이날 59번째 매진(2만4000석)을 기록, 홈 73경기 누적 관중 171만7,050명(점유율 99.4%)으로 KBO 역대 단일 시즌 최다 관중 및 최고 점유율 신기록을 작성했다.

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5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 힐리어드와 로건이 활짝 웃고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

시즌 최종전을 마친 KT위즈 이강철 감독은 "모든 선수들이 좋은 마무리를 위해 끝까지 높은 집중력을 보여준 덕분에 승리할 수 있었다. 창단 첫 10연승과 90승 달성이라는 대기록의 공을 우리 선수들에게 돌리고 싶다"고 말했다.

이어 "소형준의 10승과 승률왕 타이틀 획득을 진심으로 축하한다. 최원준과 힐리어드도 끝까지 좋은 경기를 보여줬는데, 각각 최다 안타와 홈런 타이틀을 아쉽게 받지 못하게 되어 (감독으로서) 마음 한구석이 아쉽고 미안하다"고 끝까지 최선을 다한 2위 선수들을 보듬었다.

끝으로 이 감독은 "한 시즌 동안 열성적으로 응원해 주신 팬 여러분께 깊이 감사드린다. 이제 한국시리즈에서 좋은 결실을 맺을 수 있도록 준비 잘하겠다"고 말했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com