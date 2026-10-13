강렬하다, 삼성 구원왕 상대 130m 초대형 홈런포 빠던… 위기를 기회로 '가을 거포', KS 합류하나

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]2026시즌 정규시즌 내내 묵묵히 기회를 기다렸던 KT 위즈의 '가을 거포' 문상철(35). 강렬한 한방으로 극적인 가을 생환을 예고했다.

정규시즌 마지막 경기에서 삼성 라이온즈 마무리 투수이자 구원왕을 상대로 장외성 대형 솔로 아치를 쏘아 올리며 존재감을 과시했다.

올시즌 1군 6경기 만에 터뜨린 첫 홈런. 이 강렬한 한 방은 한국시리즈(KS) 엔트리 진입을 향한 무력 시위가 될 전망이다.

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문상철은 12일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 정규시즌 최종전에 6회말 대수비로 교체 출전했다. 팀이 3-1로 아슬아슬하게 앞서던 9회초, 문상철은 부상을 털고 11일 만에 마운드에 오른 삼성의 마무리 투수 김재윤을 상대로 타석에 섰다.

1사 주자 없는 상황에서 김재윤의 143㎞ 몸쪽 낮게 잘 제구된 직구를 그대로 걷어 올렸다. 타구는 130m를 비행해 좌측 담장을 까마득히 넘어 그물을 때리는 대형 장외성 솔로 홈런(시즌 1호)으로 연결됐다. 4-1을 만들며 삼성의 추격 의지를 꺾어놓은 쐐기포.

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올 시즌 1군 기회가 제한적이었던 문상철의 시즌 마수걸이 홈런포.

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경기 후 문상철은 오래 기다렸던 첫 홈런의 여운을 전했다.

그는 "시즌 마지막 경기에서 올해 첫 홈런이 나왔는데, 그라운드를 돌면서도 기분이 정말 묘했다. 직구를 노리고 있었고 '후회 없이 스윙하자'는 생각이었는데 좋은 타이밍에 잘 맞아떨어졌다. 타이트한 승부 상황에서 팀 승리에 도움이 되는 홈런이 되어 다행"이라고 소감을 밝혔다.

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올 시즌 부진 속 팀 내 포지션 경쟁에서 밀리며 고전했던 문상철이었지만, 마지막 타석에서의 한 방으로 자신감을 회복하며 가을을 기약했다.

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문상철은 이미 과거 포스트시즌 무대(2023년 한국시리즈 1차전 결승타, 2024년 준플레이오프 연타석 홈런 등)에서 팀이 결정적인 순간에 필요로 하던 장타를 뿜어내며 '가을 DNA'를 과시했다.

정규시즌 압도적 1위로 한국시리즈에 직행한 KT의 이강철 감독 역시 가을야구 단기전에서 한 방을 책임져줄 우타 거포 자원이 필요하다.

좌완 투수를 상대로 한 '플래툰 카드'나 한방이 필요한 '승부처 우타 대타 요원'으로서 경험이 풍부한 문상철의 가치는 여전하다.

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삼성의 특급 마무리 김재윤을 상대로 비거리 130m 대형 홈런포를 때려내며 무력시위를 펼친 문상철. 위기를 기회로 바꾼 그의 한방이 한국시리즈 무대로 고스란히 연결될지 기대가 커지고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com