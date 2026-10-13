3.2이닝 43구 투혼도 물거품. 고우석의 시간은 끝. 이제 LG 중간 누가 막나

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 5회 마운드에 오른 LG 고우석. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 7회말 무사 2루 위기를 막아낸 LG 고우석을 동료들이 반기고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[스포츠조선 권인하 기자]고우석의 투혼도 물거품이었다. LG 트윈스가 결국 4위가 확정되며 하루 휴식후 두산 베어스와 와일드카드 결정전을 치르게 됐다.

LG는 2016시즌 최종일인 12일 광주에서 열린 3위 KIA 타이거즈와의 원정경기에서 2대4로 패했다. 2-2 동점이던 8회말 케네디가 김도영에게 투런포를 얻어맞은 것이 뼈아팠다.

고우석이 무려 3⅔이닝 동안 2안타 4탈삼진 무실점의 엄청난 피칭을 한 것도 소용없었다.

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고우석은 포스트시즌에서 뛸 수 없었기에 이날이 올시즌 마지막 피칭.

선발 임찬규가 4회말 1점을 내줘 1-2가 되고 1사 1,2루의 위기가 이어지자 염경엽 감독은 지체없이 고우석을 투입했다.

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고우석은 추가 실점을 막은 뒤 7회말까지 KIA 타선을 무실점으로 막아내는 투혼을 발휘했다. 올시즌 자신의 최다 투구수인 43개의 공을 뿌리며 최다 이닝 피칭으로 LG의 준플레이오프 직행을 위해 최선을 다했다.

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아쉽게 타선이 터지지 않았고, 케네디가 8회 김도영에게 홈런을 맞고 결국 4위가 확정.

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 김강률이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

29일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 투구하는 LG 장현식. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.29/

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 투구하는 LG 이우찬. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

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이제부터 고우석이 없이 포스트시즌을 치러야 하는 LG다.

고우석은 2일 LG로 돌아왔고 이후 16경기에 등판해 3승1패 1세이브 5홀드 평균자책점 1.57을 기록했다. 미국에서 멀티 이닝이 가능한 중간계투로 활약한 것이 LG의 필승조로 활약하는데 큰 도움이 됐다. 1이닝 이상의 긴 이닝을 던지면서 LG의 불안한 불펜을 지탱해줬다.

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두산과는 정규리그에서 상대성적이 좋았다는 것은 그나마 다행. 11승1무4패로 압도적으로 두산에 강했다. 두산전 평균자책점이 2.56으로 가장 좋았다. 두산은 LG전에 3.70.

그러나 두산은 빠르게 5위를 확정하면서 와일드카드 결정전을 준비해왔다는 것이 KIA전까지 총력전을 펼치며 모든 체력을 쓴 LG와 차이가 난다.

게다가 가장 믿을 수 있었던 고우석이 없다는 것은 LG에겐 치명적인 약점이 될 수 있다. 베테랑 김강률과 장현식 이우찬 등이 얼마나 고우석의 빈자리를 잘 메워줄지가 LG가 KIA와 준플레이오프에서 만나기 위한 키 포인트가 될 것으로 보인다.

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권인하 기자 indyk@sportschosun.com