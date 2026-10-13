이재현 등으로 날아든 143km 투심, '승률왕'은 왜 득달같이 타석으로 달려갔을까

3회 사구를 등에 맞은 이재현에게 달려가 상태를 살피며 위로하고 있는 소형준. 출처=KBSN스포츠 중계화면(티빙)

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]1,2위 팀 간 정규시즌 최종전, 팽팽한 긴장감이 흐르던 동점 상황에서 소형준의 143km 투심 패스트볼이 이재현의 등을 강타했다.

전날 불거졌던 양 팀의 앙금과 감정싸움이 다시 불 붙을 수 있는 일촉즉발의 순간, '승률왕' 소형준(25·KT 위즈)은 지체 없이 이재현이 쓰러진 타석을 향했다.

KT 위즈는 12일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 2026 KBO 리그 정규시즌 최종전에서 4대2 승리를 거뒀다. 창단 첫 10연승과 함께 시즌 90승(5무 49패) 고지를 밟은 KT는 압도적인 1위로 정규시즌을 마감했다.

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사진제공=KT 위즈

팀의 최종전에 선발 등판한 소형준은 6이닝 2안타(1피홈런) 4사구 2개 8탈삼진 1실점 쾌투로 시즌 10승(3패)을 수확하며 시즌 승률 0.769로 두산 최민석(0.737)을 끌어내리고 '승률왕' 타이틀을 극적으로 거머쥐었다. 2020년 신인왕 이후 개인 첫 타이틀 획득이다.

경기 중 우여곡절도 있었다.

12알 삼성과의 시즌 최종전에서 10승 달성과 함께 승률왕에 오른 소형준. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

1-1로 팽팽하게 맞선 3회말 무사 2루.

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소형준이 던진 몸쪽 143km 투심 패스트볼이 손에서 미끌어지며 삼성 유격수 이재현의 등 부위를 강타했다.전날(11일) 한승택의 스퀴즈 번트 이후 아리엘 후라도와의 신경전, 최원준의 배트 투척 사건 등으로 양 팀 더그아웃의 분위기가 팽팽하게 긴장돼 있던 상황.

대구 라이온즈파크에는 순식간에 정적이 흘렀다. 그러나 공이 맞자마자 소형준은 지체 없이 이재현이 쓰러진 타석 쪽으로 다가갔다. 그는 곧바로 이재현의 몸 상태를 살피며 일어선 그의 등을 어루만지면서 사과했다. "괜찮냐"는 사과와 함께 미안한 기색을 숨기지 않았다.

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소형준과 이재현은 항저우 아시안게임(AG)에서 대표팀 태극마크를 달고 금메달을 합작했던 국대 선후배 사이. 소형준의 진심 어린 사과에 이재현도 고개를 끄덕이며 1루로 나가며 상황은 훈훈하게 일단락됐다.

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사진제공=KT 위즈

소형준은 경기 후 당시 상황에 대해 "전혀 일부러 맞힌 상황이 아니었다. 어제(11일) 일어난 양 팀의 감정적인 상황을 충분히 알고 있었기에 자칫 오해의 소지가 생기지 않도록 직접 가서 곧바로 사과하고 괜찮냐고 물어봤다"고 전했다.그의 섬세한 배려는 여기서 끝이 아니었다. 소형준은 "5회말 이재현 선수가 센터 플라이를 치고 덕아웃으로 들어갈 때도 다시 한번 찾아가 괜찮은지 재차 확인했다"며 품격을 보였다.

이날 소형준은 4일 휴식 후 등판이라는 다소 빡빡한 일정에도 10승과 승률왕 도전을 위해 최종전 마운드에 올랐고, 기어이 이뤄냈다.

경기 후 인터뷰에서 그는 "부담은 전혀 없었다. 안 되면 어쩔 수 없는 것이고, 도전해 보는 것 자체가 의미 있다고 생각했다. 오히려 피가 잘 돌아서 그런지 몸이 시즌 중 가장 가볍고 컨디션이 최고였다"며 웃어 보였다.

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한국시리즈(KS)에서 만날 수도 있는 삼성 타선을 상대로 전력을 너무 보여주는 것 아니냐는 우려에 대해서도 "그런 걱정도 조금은 했지만, 승률왕 도전이라는 기회는 언제 다시 올지 모른다. 도전 자체가 더 큰 의미가 있다고 판단했다"고 솔직한 심경을 밝혔다.

사진제공=KT 위즈

2020년 신인왕 수상 이후 5년 만에 KBO 공식 시상식 무대를 밟게 된 소형준은 "신인왕 이후 시상식 근처에도 못 가봤는데, 오랜만에 가버릴 수 있게 되어 정말 기쁘다"며 기쁨을 숨기지 않았다.

2021년 창단 첫 통합 우승 당시 한국시리즈 마운드를 지켰던 소형준의 시선은 이제 두번째 한국시리즈 우승을 향하고 있다.

소형준은 "2021년 한국시리즈 때는 긴장도 많이 했고 볼넷도 많았지만 동료들의 수비 도움으로 좋은 결과를 얻었다"며 "올해 한국시리즈에서 선발로 나갈지, 불펜으로 나갈지 정해진 건 없지만, 내가 어떻게 던지든 팀이 우승할 수만 있다면 그것 하나만으로 충분하다. 남은 기간 준비 잘하겠다"고 굳은 각오를 다졌다.

상대 에이스를 배려하는 매너와 실력으로 데뷔 7년 만에 타이틀 홀더가 된 소형준의 유종의 미. 무르익어가는 가을 속도처럼 '빅게임 피처'의 KT 위즈의 V2를 향한 행보가 빨라지고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com