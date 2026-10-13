"감사합니다" 단장까지 고개숙여 KIA 슈퍼스타 경배했다, 우리는 김도영의 시대에 산다

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "감사합니다."

심재학 KIA 타이거즈 단장에게 '슈퍼스타' 김도영은 얼마나 예뻐 보였을까. 23살 어린 선수에게 단장은 "감사합니다"라고 두 번이나 크게 외치며 고개를 숙였다.

KIA는 12일 광주 LG 트윈스전에서 4대2로 승리해 3위를 확정했다. 극적 3위를 노린 LG는 7회까지 2-2로 팽팽하게 맞섰지만, 끝내 김도영의 벽을 넘지 못했다. 김도영은 8회말 선두타자 박재현이 번트 안타로 출루하며 물꼬를 트자 중월 투런포를 터트려 승리에 쐐기를 박았다. 단 한번의 기회를 놓치지 않는 슈퍼스타의 기질을 제대로 보여줬다. '우리는 김도영의 시대에 산다'는 말이 괜히 나오는 게 아니다.

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김도영은 KIA의 3위를 확정하는 동시에 45홈런을 달성, KT 위즈 샘 힐리어드(44홈런)를 2위로 밀어내고 단독 홈런왕을 차지했다. 아울러 개인 통산 100홈런도 채웠다.

김도영은 "힐리어드 선수가 어제(11일) 홈런 2개를 치고 동점이 됐을 때는 그냥 정말 포기했는데, 또 동률(타이기록)이면 멋이 없어서. 그냥 나는 못 칠 것 같아서 힐리어드 선수가 제발 쳤으면 좋겠다고 차라리 생각했다. 홈런에 대한 생각은 오늘 전혀 없었는데, 결과가 이렇게 좋게 나왔다"며 미소를 지었다.

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김도영이 결승포를 치는 순간 KIA 동료들은 소름이 돋았다고.

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본인이 홈런 친 것보다 더 기뻐한 주장 나성범은 "그때 (양)현종이 형하고 근처에 있었는데, 솔직히 나는 맞자마자 탄도가 낮아서 펜스에나 맞겠다 싶었다. 그런데 그게 운 좋게 넘어가서 순간 옆에 (하)주석이도 있었고 현종이 형이랑 막 껴안고 악을 질렀다. 그러다 보니까 다음 타석이 나한테 왔는데 집중이 안 되더라"며 웃었다.

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나성범은 이어 "항상 중요한 경기가 우리는 올해 되게 많았던 것 같다. 그런데 (김)도영이가 그럴 때마다 중요한 홈런들도 많이 쳤고, 중요한 안타들도 많이 쳤다고 생각한다. 그래서 슈퍼스타가 그냥 슈퍼스타가 아닌 것 같다. 후배지만 정말 멋있다"며 엄지를 들었다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날리며 통산 100번? 홈런을 기록했다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

마지막 2이닝을 깔끔하게 막아 승리투수가 된 전상현은 "(홈런 순간) 소름이 돋았다. 진짜 어린 친구지만, 슈퍼스타 기질이 있는 것 같다. 대단하고 멋있고 자랑스럽다고 말해 주고 싶다. 도영이가 홈런 치고 9회에 올라갔을 때 더 힘이 됐고, 나도 뭔가 (아드레날린이) 올라왔던 것 같다. 더 끓어올라서 좋은 결과로 마무리할 수 있었던 것 같다"고 했다.

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김도영은 "말도 안 되게 중요한 경기였고, 오늘 홈팬분들 앞에서 쳐서 더 뜻깊었던 것 같다. 8회초에 (전)상현이 형이 병살타로 막아줘서 분위기 좋게 공격으로 넘어갈 수 있었던 게 가장 컸고, (박)재현이가 선두타자로 나와서 분위기를 정말 최대한 끌어올려줘서 내가 칠 수밖에 없는 상황을 만들어줬다"며 동료들에게 공을 돌렸다.

케네디와 승부 상황과 관련해서는 "무조건 직구 들어오는 건 잡아내자는 생각이 강했다. 운 좋게 더 과감하게 나갔던 게 좋았고, 여러 공 따라다니지 않고 내 공만 친다는 생각으로 쳐서 결과가 좋았다. 방망이 맞았을 때는 약간 안쪽에 맞아서 잡힐 수도 있겠다는 생각이 강했는데, 힘이 실린 것 같아서 기대는 했다. 조금 간절한 마음을 갖고 넘어갔을 때 어떤 생각도 안 들 정도로 정말 짜릿했던 것 같고 최고로 기분 좋았다"고 밝혔다.

김도영이 곧 KIA다. 김도영이 역대 최연소 30홈런-30도루 활약과 함께 MVP를 차지한 2024년에는 KIA도 통합 우승을 차지했고, 김도영이 3차례 햄스트링 부상으로 고전한 지난해는 KIA도 8위에 그쳤다. 올해는 김도영이 KIA 역대 최다 홈런 신기록과 함께 펄펄 날자 KIA도 꼴찌 후보라는 평가를 뒤엎고 3위까지 치고 올라왔다.

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김도영은 이제 KIA를 더 높은 곳으로 이끌 준비를 한다.

김도영은 "우리는 지금 순위에 절대 만족하지 않고, 항상 초반부터 우승만을 바라봤다. 우리는 최대한 높은 곳까지 올라갈 생각이고, 우리가 할 수 있는 것만 한다면 충분히 가능할 것이라 생각한다"며 다시 한번 정상으로 가자고 외쳤다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com