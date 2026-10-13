롯데→두산 정말 잘 왔다! 생애 첫 규정타석·3할·가을야구까지…"꿈같고 설레네요" [인터뷰]

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 7회말 두산 김민석이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

4일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 7회초 1사 1루 김민석이 안타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.04/

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[잠실=스포츠조선 이종서 기자] 트레이드의 순기능이란 건 이런 것일까.

김민석(22·두산 베어스)은 2024년말 트레이드로 롯데 자이언츠에서 두산 베어스로 이적했다.

2023년 신인드래프트 1라운드(전체 3순위)로 입단한 '초특급 유망주'였던 김민석은 프로 첫 해 100안타를 달성했지만, 2년 차 시즌 41경기 출전에 그치는 등 기세를 이어가지 못했다.

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지난해에도 김민석은 95경기 출전해 타율 2할2푼8리 1홈런에 머무르면서 아쉽게 시간을 흘려보내야만 했다.

올 시즌 김민석은 왜 1라운드에 자신의 이름이 불렸는지를 완벽하게 증명했다. 개막전부터 한 차례 엔트리 말소없이 1군을 지키면서 135경기에 출전해 타율 3할1푼 5홈런 OPS(장타율+출루율) 0.795로 성공적인 시즌을 보냈다. 데뷔 첫 규정타석과 함께 타율 3할을 달성했다. 아울러 두산은 정규시즌을 5위로 마쳤고, 김민석은 데뷔 첫 가을야구 무대까지 앞두게 됐다.

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'커리어하이' 시즌을 보낸 김민석은 "올 시즌 초반에는 경기도 중간 중간 나갔는데 믿고 도와주시는 분들이 많아서 처음으로 규정타석과 타율 3할을 달성할 수 있었다"고 고마운 마음부터 전했다.

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지난 9월29일부터 10월1일까지 진행된 NC 다이노스와의 3연전에서 김민석은 12타수 2안타에 그쳤다. 3일 삼성전에서도 4타수 무안타에 그치면서 3할1푼이었던 타율은 3할5리로 떨어졌다.

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김민석은 "잠실 NC전부터 타율이 조금씩 내려오는 게 보이더라. 사람인지라 '3할이 깨지면 어쩌지'라는 생각이 들더라"고 당시의 조급했던 마음을 전했다.

이진영 코치의 조언에 마음의 짐을 덜었다. 김민석은 "이진영 코치님께서 '안타를 치려고 하면 오히려 안 나온다. 타이밍과 포인트만 생각하면서 치면 결과는 하늘에서 정해줄테니 연습한대로만 하라'고 해주셨다. 아직 3할을 쳐본 적이 없어서 욕심도 들었지만, 삼성전에서 3안타를 치고 난 뒤 조급함이 많이 사라졌다"라며 "기술적인 건 당연하고 멘털적인 부분에서도 많은 힘이 돼주셨다"고 이야기했다. 4일 삼성전에서 4타수 3안타를 친 김민석은 7일 LG전과 시즌 최종전인 12일 롯데전에서 멀티히트를 기록하며 3할1푼의 타율로 시즌을 마칠 수 있었다.

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7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 3회초 2사 만루 두산 김민석이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

올 시즌 목표는 단순히 '많은 경기에 나가는 것'이었다. 김민석은 "규정타석도 경기에 많이 나가야 채울 수 있고, 3할 타율로 기록할 수 있다고 생각했다. 최대한 많은 경기를 나가야 내가 앞으로 성장할 수 있으니 경기 출전 숫자를 늘리기 위해 많은 준비를 했다"고 말했다.

시즌을 치르면서 깨달은 것도 있었다. 많은 안타를 치는 것도 중요하지만, 볼넷과 희생타를 통해 타율을 유지하는 것이었다. 김민석은 "매타석 안타를 치는 것도 중요하지만, 볼넷과 희생타가 나오는 것 또한 중요하다고 생각을 했다. 올 시즌 성적을 두고 계산을 해보니 볼넷 30개가 없었다면 타율이 2할8푼 정도로 나오더라"라며 "최대한 많은 출루를 하고 찬스를 이을 수 있게 역할을 하는 것 또한 도움이 된다는 것을 다시 한 번 깨닫게 됐다. 팀 성적이 빛나야 개인 성적도 빛나니 '팀 퍼스트'라는 생각으로 올 시즌을 보낸 것 같다"고 했다.

두산은 오는 14일부터 잠실에서 LG 트윈스와 와일드카드 결정전을 한다. 김민석이 엔트리에 포함돼 나선다면 데뷔 첫 가을야구다. 김민석에게는 가슴 떨릴 일이다. 어린 시절 '두린이(두산+어린이)'였던 만큼, 잠실에서 두산 유니폼을 입고 가을야구를 치른다는 건 꿈꿔왔던 일이다.

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김민석은 "잠실구장이 올해 마지막인데 나에게는 첫 가을야구다. 또 잠실에서 보내는 마지막 가을야구이기도 하다. 꿈같고 설렌다"라며 "정규시즌의 연장이라고 생각하려고 한다. 더 흥분하고 오버를 하기보다는 똑같이 시즌의 연장 속에서 치른다고 생각하려고 한다"고 말했다.

13일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 3회말 2사 2루 김민석이 우월 2점홈런을 치고 더그아웃에서 환영을 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.13/

첫 규정 타석부터 첫 3할 타율, 첫 가을야구까지 잊지 못할 1년이 됐다. 김민석은 "혼자서는 이런 성적을 낼 수 없다고 생각한다. 이진영 코치님 외에도 감독님과 많은 코치님들께서 도와주셨다. 아직 후배가 많지 않지만 최대한 베풀려고 한다. 올해 부상없이 2군에 내려가지 않고 1군에서 풀타임을 뛴 것만으로도 감사하다"라며 "내년에는 144경기 전경기 출전에 도전해보도록 하겠다"고 당찬 포부를 밝혔다.

잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com