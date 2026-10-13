'오타니는 침몰中' 다저스 또 졌다! 6~9회 4이닝 연속 삼자범퇴...밀워키 NLCS 2연승, MIL 7-4 LAD

밀워키 브루어스 윌리엄 콘트레라스가 13일(한국시각) 아메리칸 패밀리필드에서 열린 LA 다저스와의 NLCS 2차전서 5회말 중월 솔로포를 터뜨린 뒤 만세를 부르고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]'디펜딩 챔피언' LA 다저스가 충격의 2연패를 당했다. 밀워키는 홈 두 경기를 모두 잡고 월드시리즈 진출 희망을 한껏 부풀렸다.

밀워키는 13일(이하 한국시각) 아메리칸 패밀리필드에서 열린 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 2차전서 타선의 집중력을 앞세워 다저스를 7대4로 물리쳤다.

1,2차전을 모두 이긴 밀워키는 한층 여유로운 분위기를 안고 원정을 떠날 수 있게 됐다. 양팀 간 NLCS 3,4,5차전은 15일부터 다저스의 홈인 LA 다저스타디움에서 개최된다.

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작년 NLCS에서 다저스에 4연패로 무릎을 꿇었던 밀워키는 올해 포스트시즌서는 완전히 달라진 팀워크와 경기력으로 시리즈를 압도하고 있다. 7전4선승제 포스트시즌 시리즈에서 2연승을 거둔 팀이 시리즈를 차지한 것은 95번 중 79번으로 그 확률이 83.2%에 달한다. 즉 밀워키가 월드시리즈 고지를 향해 8부 능선을 넘었다는 얘기다.

윌리엄 콘트레라스가 6회말 적시타를 터뜨리고 있다. AP연합뉴스

선취점을 뽑은 쪽은 다저스다. 1회초 선두 무키 베츠가 볼넷으로 출루한 뒤 프레디 프리먼의 2루수 땅볼, 상대 선발 로간 헨더슨의 폭투로 3루에 안착해 테오스카 에르난데스의 중견수 희생플라이 때 홈을 밟았다.

그러나 밀워키가 이어진 1회말 곧바로 따라붙었다. 2사후 브라이스 투랑이 좌익선상 라인드라이브 2루타를 쳐 득점권을 만들자 윌리엄 콘트레리스가 좌전안타를 날려 그를 불러들였다.

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하지만 다저스는 3회초 1점을 추가해 다시 리드를 잡았다. 선두 토미 에드먼의 우전안타, 베츠의 유격수를 맞고 흐르는 좌전안타로 무사 1,2루. 이어 프리먼이 우중간으로 큼지막한 라인드라이브를 날려 2루주자 에드먼을 3루로 보냈다.

이어 테오스카 타석에서 투수 헨더슨의 1루 견제가 뒤로 빠진 사이 에드먼이 홈을 파고들어 2-1로 앞서 나갔다. 그러나 계속된 1사 2루서 테오스카와 오타니 쇼헤이가 잇달아 내야 땅볼로 물러나 아쉬움을 남겼다.

야마모토 요시노부가 3회말 크리스티안 옐리치에 2타점 적시타를 얻어맞고 있다. AP연합뉴스

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그러자 밀워키가 3회말 전세를 뒤집었다. 데이빗 해밀턴의 중전안타와 2루도루, 투랑의 볼넷, 제이크 바우어스의 볼넷으로 만든 2사 만루 찬스에서 크리스티안 옐리치가 2타점 중전적시타를 터뜨려 3-2로 전세를 뒤집었다. 결국 다저스 선발 야마모토 요시노부는 마운드를 내려갔고, 이어 등판한 알렉스 베시아가 개럿 미첼을 삼진으로 잡고 추가 실점을 막았다.

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경기 중반도 난타전이었다. 다저스는 5회초 선두 카일 터커가 우측 라인에 떨어지는 라인드라이브 2루타를 쳐 포문을 열었다. 이어 에드먼의 희생번트 때 공을 잡은 투수 헨더슨의 1루 송구가 뒤로 빠지면서 터커가 홈을 밟아 3-3 동점이 됐다. 프리먼이 계속된 1사 3루서 좌익수 희생플라이를 쳐 4-3으로 역전에 다시 성공했다.

하지만 밀워키는 이어진 5회말 윌리엄 콘트레라스의 솔로포로 다시 균형을 맞췄다. 콘트레라스는 좌완 크리스 부비치의 한복판 94.8마일 직구를 걷어올려 가운데 담장을 훌쩍 넘겼다. 이번 포스트시즌 3호 홈런.

밀워키는 6회말 1점을 보태며 재역전, 승기를 잡았다. 1사 1,3루에서 콘트레라스가 좌전적시타를 터뜨려 5-4로 전세를 뒤집었다.

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다저스는 6회부터 8회까지 삼자범퇴를 당해 추격 의지가 꺾였다. 반면 밀워키는 8회말 1사 3루서 투랑의 우중간 적시타, 계속된 1사 1,2루서 바우어스의 중전적시타로 2점을 보태 7-4로 달아나며 승부에 쐐기를 박았다.

오타니 쇼헤이가 6회초 헛스윙 삼진을 당하고 있다. Imagn Images연합뉴스

오타니는 4번 지명타자로 나섰으나, 역시 무기력했다. 삼진 2개를 포함해 4타수 무안타로 고개를 숙였다. 1회초에는 헨더슨의 3구째 94.6마일 가운데 높은 직구 볼에 방망이를 헛돌려 삼진을 당했다.

2-1로 앞선 3회 2사 3루서는 헨더슨의 가운데 높은 코스로 날아든 94.9마일 직구에 체크 스윙에 가까운 스윙을 하다 3루수 땅볼로 물러났다.

6회 3번째 타석에서는 좌완 조조 로메로를 상대로 볼카운트 1B2S에서 6구째 바깥쪽으로 낮게 빠진 84.8마일 스위퍼에 헛스윙 삼진을 당했다. 3점차로 뒤진 9회초에는 좌완 애런 애시비의 84.9마일 몸쪽 커브를 힘차게 받아쳤으나, 좌익수 뜬공으로 아웃됐다.

오타니는 이번 포스트시즌 6경기서 타율 0.150(20타수 3안타)를 기록했다. 홈런과 타점이 아직 없다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com