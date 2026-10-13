홈런왕, 준PO 직행, 그리고 정말 중요했던 것...MVP 김도영 쐐기포였나

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[스포츠조선 김용 기자] 김도영의 인생을 바꿀 한방이었을까.

KIA 타이거즈가 죽다 살았다.

KIA는 12일 광주기아챔피언스필드에서 열린 LG 트윈스전에서 4대2로 승리, 3위로 준플레이오프에 직행했다. 11일 열린 롯데 자이언츠전에서 허무하게 패하며 자력 3위 확정 기회를 날린 KIA. LG와 3위 결정전 경기를 치르는 자체가 극도의 부담이었다. 아무래도 반포기 상태에서 기회를 얻은 LG쪽의 기세가 더 올라올 수 있었고, KIA는 심리적으로 쫓길 수밖에 없었다.

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이럴 때 필요한 게 슈퍼스타. 김도영이 2-2로 팽팽하던 8회 극적 결승 투런포를 날리며 KIA를 살렸다. 개인통산 100번째 홈런이 정말 중요할 때 터져나왔다.

팀 뿐 아니다. 김도영 개인에게도 엄청난 가치의 홈런이었다. 일단 이 홈런으로 타이틀 홀더가 됐다. 11일 멀티홈런을 치며 44홈런 동률까지 따라온 KT 위즈 힐리어드를 제치고 단독 홈런왕이 됐다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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또 하나 중요한 게 정규시즌 MVP 경쟁에 대한 쐐기포 느낌도 줬다는 것이다. 올시즌 MVP는 그 어느 때보다 치열한 경쟁이 예고됐었다. 좋게 표현하면 야구를 잘한 선수들이 많았고, 냉철하게 표현하면 누가 하나가 확 치고 나가지를 못하는 형국이었다.

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유력 후보는 4명. 김도영을 포함해 힐리어드, 곽빈(두산), 오스틴(LG) 정도로 압축됐다. 김도영은 전국구 인기팀 KIA의 슈퍼스타로 가산점이 있지만, 홈런왕을 따내지 못하고 장타율 타이틀로만은 경쟁이 쉽지 않아 보였다. 곽빈의 경우 평균자책점과 탈삼진 1위인데, 다승 타이틀까지 3관왕을 차지했다면 모를까 다승이 빠지니 2% 부족한 느낌. 오스틴은 정말 공격 전부문 상위권에 들 정도로 고르게 잘했지만 무관의 한계를 극복하기 힘들어 보였다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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오히려 힐리어드가 막판 대공세로 눈길을 끌었다. 타율 3할4리 44홈런 139타점의 어마어마한 기록. 타점 1위에 최다안타 5위, 득점 3위, 장타율 3위였다. 만약 힐리어드가 홈런왕을 차지하면, 팀 우승 어드밴티지까지 더해져 가장 유력한 후보로 급부상할 수 있었다.

그러나 김도영이 홈런 1위를 극적으로 차지하며 모든 스포트라이트를 받게 됐다. 팀은 3위지만, 올시즌 3위 경쟁이 1위 경쟁보다 더 뜨거웠던만큼 이 승리에 대한 추가 점수도 분명히 받을 수 있게 됐다. 뭔가 이 마지막 홈런이 MVP 경쟁 구도에도 큰 영향을 미칠 것 같은 느낌을 강하게 준다. 그만큼 강렬했고, 인상적이었다. '김도영 이름값으로 MVP 경쟁하는 거 아닌가' 하는 시선들을 단숨에 잠재울 엄청난 한방이었다.

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12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날리며 통산 100번? 홈런을 기록했다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

그렇다고 기록적으로도 크게 밀리지도 않는다. 타율 3할8리 45홈런 118타점. 장타율 1위, 타점 5위, 득점 2위, 출루율 5위 기록도 포함이다.

김도영은 미국 메이저리그 진출을 노리는 선수다. 이미 2024 시즌 MVP를 수상했었다. 그 때는 호타준족의 이미지를 강하게 남겼다면, 올해는 햄스트링 부상 아픔을 털고 거포로 완벽하게 변신해 자신을 어필했다. MVP 수상은 많으면 많을수록 큰 무대 진출에 있어 도움을 줄 것이다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com