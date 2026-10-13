MVP는 3파전? '홈런왕' 김도영-'2관왕' 곽빈-'211안타' 레이예스. 안갯속 승자는 누구

두산 곽빈, KIA 김도영, 롯데 레이예스(왼쪽부터) 스포츠조선DB

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[스포츠조선 권인하 기자]2026 정규리그가 끝났다. MVP 행방은 아무도 모른다.

확실하게 MVP를 줄 압도적인 인물이 없다. 그래도 후보를 꼽자면 3명 정도. 홈런-장타율왕 김도영(KIA 타이거즈), 평균자책점-탈삼진왕 곽빈(두산 베어스), 최다안타왕 빅터 레이예스(롯데 자이언츠)다.

김도영은 12일 마지막 LG전의 마지막 8회말 타석에서 투런포를 날려 팀의 준플레이오프 직행과 함께 KT 샘 힐리어드의 끈질긴 추격을 뿌리치고 45홈런으로 단독 홈런왕을 확정지었다. 역대 11번째이자 국내 타자로는 이승엽 심정수 박병호 최정에 이어 5번째로 45홈런에 도달한 선수다.

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아시안게임 출전으로 7경기를 빠졌음에도 홈런왕을 차지했다. 아시안게임이 없었다면 50홈런에 도전할 수도 있지 않았을까. 장타율도 6할4푼7리로 LG 오스틴(0.635)을 제치고 1위를 차지해 2관왕이 됐다. 118타점(5위), 120득점(2위), 출루율 4할1푼3리(5위) 타율 3할8리(9위)등 고른 상위권 성적을 올렸다.

레이예스는 막판 몰아치기로 무려 211개의 역대 한시즌 최다 안타 신기록을 쓰면서 하나의 트로피만 가져가지만 충분히 MVP를 노려볼 기회를 얻었다. 이전 자신이 가지고 있던 최다안타 기록인 202개를 무려 9개나 더 쳤다. 외국인 선수로 3년 연속 전경기 출전하며 통산 600안타를 기록한 것도 플러스 요인이 되는 스토리.

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타율 2위(0.363), 타점 6위(109개), 출루율 6위(0.410), 장타율 9위(0.527) 등도 기록.

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12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 8회초 1사 1루 시즌 211번째 안타를 기록한 레이예스가 대주자 박찬형과 교체된 후 환호하는 팬들에게 인사하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 롯데가 7대4로 승리했다. 이날 경기에서 211 안타 신기록을 달성하며 최다안타왕에 오른 레이예스가 동료들과 함께 포즈를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

곽빈은 투수들의 희망이다. 11승에 머문 것이 아쉽지만 평균자책점(2.24)과 탈삼진(197개) 2관왕에 올라 MVP에 도전할 유일한 투수 후보로 꼽힌다. 유일한 2점대 평균자책점이라는 것이 어필할 수 있다. 아시안게임에서 보여준 혼신의 피칭도 인상적이었다.

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삼성 라이온즈 구자욱이 타율(0.371)과 출루율(0.458) 2관왕에 올랐지만 부상으로 일찍 시즌을 마친 부분이 아쉽고, 힐리어드는 타점왕(139개)에 올랐지만 홈런왕에 1개 모자라며 2관왕에 실패하며 MVP권에서는 멀어진 상황이다. 레이예스와 최다안타왕 경쟁을 벌였던 최원준은 208개로 2위에 올랐고, 125득점으로 득점왕을 차지했지만 막판 볼넷에 화를 내는 아쉬운 장면이 있었다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com

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9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 선발 곽빈. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/