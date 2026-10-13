4빵에 2삼진 실화인가...PS 20타수 3안타 충격, 오타니도 결국 사람이었나

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[스포츠조선 김용 기자] 오타니도 사람이라는 것인가.

'슈퍼스타' 오타니 쇼헤이와 LA 다저스의 가을이 아프다. 참혹하게 '광탈'할 분위기다.

다저스가 또 졌다. 다저스는 13일(이하 한국시각) 열린 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈 2차전에서 4대7로 패했다.

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전날 1차전에서 에이스 타릭 스쿠벌을 내고 1대2로 패했던 다저스는 이날 야마모토 요시노부의 조기 강판 속 다시 한 번 패배의 쓴잔을 들이켜야 했다.

기대를 모았던 오타니도 침묵했다. 1차전 안타 1개와 볼넷 1개로 나쁘지 않은 활약을 펼쳤던 오타니는 2차전 4타수 무안타 2삼진으로 부진한 모습을 보였다.

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지난해까지 메이저리그를 씹어먹다시피 한 이도류 스타. 하지만 올해는 부상으로 고생했다. 시즌 막판에는 이두근과 무릎 부상으로 부상자 명단에 올랐다. 투-타 겸업을 포기하고 가을야구에서는 타자에만 집중하기로 했다.

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그래도 밀워키와의 시리즈를 앞두고 기대감이 올라갔다. 애틀랜타 브레이브스와의 디비전 시리즈를 통해 경기 감각을 회복했고, 지난해 밀워키와의 챔피언십 시리즈에서 좋은 활약을 펼친 기억이 있기에, 미국 현지 언론과 팬들은 오타니가 정말 중요할 때 자기 역할을 해줄 거라 전망했다.

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하지만 천하의 오타니도 사람이라는 건지, 타격감을 끌어올리지 못하는 모습이다. 이번 가을야구 6경기 20타수 3안타 최악의 기록을 내고 있다. 팀이라도 이겼다면 모를까, 충격의 2연패를 하며 월드시리즈 3연패 도전에 빨간 불이 켜졌다.

이제 다저스는 홈으로 돌아가 3, 4차전을 치른다. 여기서 반전을 만들지 못하면 3연패는 다른 세상 얘기가 된다. 다저스, 오타니 모두에게 중요한 홈 3연전이다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com