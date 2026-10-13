이정후, '에이스' 웹과 충격 결별? "아직 트레이드 가능성 적어"…정규시즌 부진했지만, 다음 시즌에도 '팀 주축' 전망

샌프란시스코 자이언츠 이정후. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 자이언츠의 다음 시즌 구상에서 로간 웹은 여전히 주축이 될 것으로 예상된다. 이정후도 팀에 남아 핵심 선수로 활약할 전망이다.

어라운드 포그혼은 13일(한국시각) '로간 웹을 트레이드하는 것은 샌프란시스코가 팀을 해체할 계획일 때만 말이 된다'며 '웹을 트레이드할 가능성은 적어 보인다'고 보도했다.

샌프란시스코는 다음 시즌 처음부터 다시 시작해야 한다. 특히 2026시즌에 팀은 극심한 부진을 겪었다. 팀의 모든 선수들을 트레이드 시장에 내놓았을 수도 있었지만, 그렇게 하지 않았다. 구단은 에이스 선발 투수 웹을 절대 트레이드하지 않을 것이라는 점을 분명히 했다.

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로간 웹. AP연합뉴스

샌프란시스코는 이번 오프시즌에 웹의 트레이드 가능성을 다시 검토할 기회를 갖고 있다. 여전히 웹이 떠날 확률은 낮다고 봐야 한다. 팀은 불펜을 강화하는데 주력할 것으로 예상된다.

샌프란시스코가 2027시즌을 사실상 포기하는 것은 아니다. 웹과 이정후를 지켰고, 윌리 아다메스와 맷 채프먼, 그리고 라파엘 데버스도 있다. 이들이 다음 시즌 팀의 주축이 될 것으로 보인다.

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웹에 대한 우려는 존재한다. 웹은 지난 정규시즌 27경기에 선발 등판해 평균자책점 4.31을 기록하며 2020년 이후 최악의 시즌을 보냈다. 2022년 이후 처음으로 200이닝을 돌파하지 못했다. 평소라면 보기 어려운 대량 실점 경기도 몇 차례 나왔다.

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그의 부진은 복합적인 요인이 작용했다. 월드베이스볼클래식(WBC)에 참가하면서 생긴 부담과 시즌 내내 영향을 미쳤을 가능성이 있는 무릎 부상 등이 대표적이다.

UPI연합뉴스

웹이 다음시즌 정상 기량을 회복하지 못할 수 있어 지금이야말로 그를 트레이드해야 할 때라는 주장도 충분히 이해 가능하다. 그럼에도 샌프란시스코는 내년에도 팀을 대표하는 투수로 그를 데려갈 것으로 전망된다.

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매체는 '투수들이 30세를 전후해 하락세에 접어드는 사례를 충분히 봐왔다'며 '그렇기 때문에 샌프란시스코가 웹을 계속 보유하는 것은 분명 어느 정도 위험을 감수하는 선택이다'고 평가했다. 이어 '만약 샌프란시스코가 2027년에도 좋지 않은 시즌을 보낸다면 상황은 완전히 달라질 수 있다'며 '현재로서는 샌프란시스코가 팀을 다시 경쟁력 있는 상태로 끌어올릴 수 있다고 믿고 있으며, 웹이 그 과정의 중요한 일부가 될 수 있다고 판단하고 있다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com