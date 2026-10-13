'혼신의 145㎞' 38살 베테랑의 투혼, KIA 깨웠다…"내가 흔들리면, 모두 흔들릴 거라 생각해"

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 양현종이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "내가 흔들리면 모든 선수들이 흔들릴 것이라 생각해 최대한 침착한 모습을 보여주려고 노력했다."

아담 올러도 제임스 네일도 아니었다. 벼랑 끝에 몰린 KIA 타이거즈를 깨운 건 결국 대투수 양현종이었다. 38살 베테랑은 정규시즌 최종전에서 최고 구속 145㎞를 찍으며 내일이 없는 것처럼 전력을 다했고, 결국 팀을 3위로 이끌었다. 올 시즌 평균 130㎞ 후반대에 머물던 구속도 이날은 140㎞를 찍었다.

양현종은 12일 광주에서 열린 LG 트윈스와 3위 결정전에 선발 등판해 5이닝 3안타(1홈런) 1볼넷 3삼진 1실점 역투를 펼쳤다. 투구 수는 67개. 슬라이더와 체인지업 등 변화구를 적극 활용해 LG 타자들을 잠재웠다. 양현종이 버틴 덕분에 KIA는 2-2로 맞선 8회말 김도영의 결승 투런포에 힘입어 4대2로 승리, 준플레이오프 직행 티켓을 거머쥘 수 있었다.

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이범호 KIA 감독은 최종전까지 3위를 확정하지 못할 경우 양현종을 선발투수로 낼 계획을 세워두고 있었다. 나흘밖에 쉬지 못하는 일정을 고려해 지난 7일 부산 롯데 자이언츠전에서는 5이닝 80구만 던지게 했다. 팀의 운명이 걸린 경기. 이 압박감을 견딜 투수는 양현종밖에 없다고 판단했다.

양현종은 기대에 완벽히 부응했다. 1-0으로 앞선 2회초 박동원에게 동점포를 허용한 게 유일한 아쉬움. 그럼에도 양현종은 흔들리지 않고 5이닝을 버티면서 불펜의 부담을 최소화했다. 6회부터는 조상우(1이닝 1실점)-성영탁(⅔이닝)-곽도규(⅓이닝)-전상현(2이닝)이 이어 던져 승리를 지켰다.

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양현종은 "이렇게 부담이 큰 경기는 오랜만이었다. 책임감이 큰 경기였고, 마치 포스트시즌을 치르는 느낌이었다. 하지만 부담감을 갖지 않기 위해 노력했다. 내가 흔들리면 모든 선수들이 흔들릴 것이라 생각해 최대한 침착한 모습을 보여주려고 노력했다"고 솔직하게 밝혔다.

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구속이 말해주듯 나흘 휴식은 문제가 되지 않았다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 양현종이 몸을 풀고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 양현종이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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양현종은 "오늘(12일) 경기에 나갈 수 있을 것이라 생각해 경기를 준비하고 있었다. 그래서 4일 휴식 후 등판은 전혀 문제가 되지 않았다. 다만 심적으로 압박감은 있어 이 압박감만 이겨내면 좋은 결과가 나올 것이라 생각했다. 오늘은 특히 포수 (김)태군이가 좋은 리드를 했고 공 한두 개를 제외하고 모두 태군이의 리드를 따랐다. 좋은 리드로 장타력이 좋은 선수들의 장타를 최대한 억제한 것이 주효했다"고 설명했다.

양현종은 올 시즌 성적 26경기, 12승6패, 124⅔이닝, 평균자책점 4.19를 기록했다. 2014년부터 지난해까지 지켜온 11년 연속 150이닝 대기록은 중단됐지만, 한결같이 마운드를 지킨 양현종이 없었다면 KIA의 3위 도약도 없었다.

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양현종은 "길고 길었던 정규시즌이 끝났다. 많은 이닝을 던져야 했는데, 많이 던지지 못해 팀에 미안한 마음이 크다. 그래도 팀이 3위라는 높은 순위로 마무리할 수 있어 만족스럽고, 최고참으로서 모든 선수들을 칭찬해 주고 싶다"고 했다.

KIA는 오는 17일부터 광주에서 준플레이오프를 치른다. 1차전과 2차전은 네일과 올러 원투펀치가 나설 전망. 3차전 등판은 시라카와 케이쇼가 예상된다. KIA의 계산대로 흘러가면 양현종은 플레이오프 등판을 준비할 것이고, 꼬인다면 준플레이오프에서도 구세주가 돼야 한다.

양현종은 "오늘 경기로 준플레이오프에 직행했다. 팀 분위기가 좋기 때문에 하던대로 하면 될 것 같다. 잘하려고 하는 것도 중요하지만, 144경기 이외에 보너스 게임이 생겼다는 마음으로 임했으면 좋겠다. 하지만 당연히 이기는 경기를 할 것이다. 모든 선수들이 압박감을 이겨내면 좋은 결과가 나올 것이라 생각한다. 가장 높은 곳에서 마무리할 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 각오를 다졌다.

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KIA 타이거즈 양현종. 사진제공=KIA 타이거즈

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com