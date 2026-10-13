"고통스럽게 숨통이 조여온다", 오타니 110타석 연속 무홈런...볼만 치는 스윙 어쩌나?

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 13일(한국시각) 아메리칸 패밀리필드에서 열린 밀워키 브루어스와의 NLCS 2차전을 더그아웃에서 관전하던 중 머리를 쓸어넘기며 활짝 웃고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]21세기 최초의 월드시리즈 스리피트(3-peat)를 노리는 LA 다저스가 충격의 2연패를 당했다.

다저스는 13일(이하 한국시각) 아메리칸 패밀리필드에서 열린 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 2차전서 4대7로 패했다.

원정 1,2차전을 모두 내준 다저스는 한층 무거워진 부담을 안고 홈으로 돌아가 3,4,5차전을 벌이게 됐다.

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반면 작년 NLCS에서 다저스에 4연패로 무릎을 꿇었던 밀워키는 올해 포스트시즌서는 완전히 달라진 팀워크와 경기력으로 시리즈를 압도하고 있다. 7전4선승제 포스트시즌 시리즈에서 2연승을 거둔 팀이 시리즈를 차지한 것은 95번 중 79번으로 그 확률이 83.2%에 달한다. 즉 다저스가 월드시리즈에 오르기 위해서는 약 17%의 확률을 뚫어야 한다.

LA 타임스는 '한때 활기가 넘쳤던 다저스의 역사적인 대업 도전은 이제 힘없이 시들어 초라한 모습으로 전락했다. 스타의식이나 명성 따위는 안중에도 없는 거친 중서부 출신 선수들의 끈질긴 공세에 밀려 스리피트의 희망이 고통스럽게 숨통이 조여지고 있다'며 '다저스가 브루어스라는 작은 거인(little giants)에 2연패를 당하면서 3년 연속 우승의 꿈은 생명 유지 장치에 의존해야 하는 위태로운 처지 놓였다'고 논평했다.

야마모토가 3회초 위기를 맞아 데이브 로버츠 감독이 나가 투수 교체를 하고 있다. UPI연합뉴스

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다저스가 믿었던 선발 야마모토 요시노부는 2⅔이닝 동안 4안타와 2볼넷을 내주고 3실점했다. 그가 포스트시즌서 선발로 나가 3이닝을 채우지 못한 것은 11경기 만에 처음이다. 3회말 브라이스 투랑 볼넷 때 6구째 커터가 바깥쪽 스트라이크존에 걸쳤음에도 포수 윌 스미스가 ABS를 거부했고, 제이크 바우어스를 12구 끝에 볼넷으로 내주는 등 힘겨운 피칭이 이어졌다.

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이후 다저스는 불펜투수 7명을 동원해 총력전에 나섰지만, 추가로 4실점해 경기를 그르쳤다. 특히 7회 1사후 등판한 에드가르도 엔리케스가 8회 2실점하는 바람에 추격 의지가 꺾이고 말았다.

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문제는 타선이었다. 다저스는 5회까지 4점을 뽑았지만, 6회부터 9회까지 4이닝 연속 삼자범퇴로 무기력했다.

오타니가 3회초 3루수 땅볼을 치고 전력질주해 1루를 밟고 있다. AP연합뉴스

오타니 쇼헤이는 이날도 침묵했다. 4타수 무안타 2삼진. 볼에 방망이가 나가는 경우가 잦았다. 4번 지명타자로 나선 그는 1회초 첫 타석에서 밀워키 우완 선발 로간 헨더슨의 3구째 94.6마일 가운데 높은 직구 볼에 방망이를 헛돌려 삼진을 당했다.

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2-1로 앞선 3회 2사 3루서는 헨더슨의 가운데 높은 코스로 날아든 94.9마일 직구에 체크 스윙에 가까운 스윙을 하다 3루수 땅볼로 물러났다.

6회 3번째 타석에서는 좌완 조조 로메로를 상대로 볼카운트 1B2S에서 6구째 바깥쪽으로 낮게 빠진 84.8마일 스위퍼에 헛스윙 삼진을 당했다. 3점차로 뒤진 9회초에는 좌완 애런 애시비의 84.9마일 몸쪽 커브를 힘차게 받아쳤으나, 좌익수 뜬공으로 아웃됐다.

오타니는 이번 포스트시즌 6경기서 타율 0.150(20타수 3안타), OPS 0.411을 기록 중이다. 홈런과 타점이 아직 없다. 자신의 연속 타석 무홈런 기록을 110개로 늘리는 오타니는 애틀랜타 브레이브스와의 디비전시리즈 4차전부터 4번타자로 나서는데, 공격 흐름을 끊기 일쑤다.

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오타니가 6회초 헛스윙 삼진을 당한 직후 배트를 놓치고 있다. AFP연합뉴스

밀워키는 경기 중반 이후 주도권을 잡았다.

다저스는 2-3으로 뒤진 5회초 선두 카일 터커의 2루타, 토미 에드먼의 희생번트, 상대 헨더슨의 1루 송구 실책, 프레디 프리먼의 희생플라이를 묶어 4-3으로 전세를 뒤집었으나, 이후 밀워키의 반격을 막아내지 못했다.

밀워키는 이어진 5회말 윌리엄 콘트레라스의 솔로포로 다시 균형을 맞췄다. 콘트레라스는 좌완 크리스 부비치의 한복판 94.8마일 직구를 걷어올려 가운데 담장을 훌쩍 넘겼다. 이번 포스트시즌 3호 홈런. 콘트레라스는 6회말 1사 1,3루서 좌전적시타를 터뜨려 5-4로 전세를 뒤집었다.

다저스 타선이 침묵을 이어가는 가운데 밀워키는 8회말 1사 3루서 브라이스 투랑의 우중간 적시타, 계속된 1사 1,2루서 바우어스의 중전적시타로 2점을 보태 7-4로 달아나며 승부에 쐐기를 박았다.

7전4선승제 시리즈에서 1,2차전을 잇달아 내준 뒤 이후 분위기를 역전시켜 시리즈를 가져간 가장 최근 사례는 토론토 블루제이스다. 시애틀 매리너스와의 ALCS에서 2패를 당한 뒤 3,4차전과 6,7차전을 잡았다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com