'가을의 왕' 야마모토 충격 붕괴! 100%가 깨졌다 → 다저스 비상! 예상에 없던 일이 자꾸 벌어진다

[스포츠조선 한동훈 기자] 야마모토까지 무너졌다.
LA 다저스가 월드시리즈 3연패로 가는 길에 커다란 위기를 맞이했다. 가을의 에이스 야마모토 요시노부가 난타를 당했다.
다저스는 야마모토가 선발 등판한 포스트시즌 원정경기 승률 100%(6전 전승)를 기록하고 있었지만 이 신화도 깨졌다.
다저스는 13일(한국시각) 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 밀워키 브루어스와 2026 메이저리그 포스트시즌 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 2차전서 4대7로 졌다. 다저스는 7전 4선승 시리즈 2패에 몰렸다.
선발투수 야마모토가 3이닝도 못 버텼다. 2⅔이닝 3실점 퀵후크 교체됐다.
충격이다. 1차전 태릭 스쿠벌을 내고 진 다저스는 야마모토를 내세워 1승 1패를 맞추고 LA로 돌아오고 싶었을 것이다. 또한 야마모토가 큰 경기에 특히 강했기 때문에 다저스는 승리에 대한 기대감도 컸을 것이다. 하지만 야마모토가 자신의 포스트시즌 역사상 최악의 투구를 저지르고 말았다.
야마모토는 1-0으로 앞선 1회말 바로 동점을 내주면서 불안하게 출발했다. 1사 2루서 윌리엄 콘트레라스에게 동점 적시타를 맞았다.
2회말을 삼자범퇴로 정리하면서 안정을 되찾은 줄 알았다.
2-1로 앞선 3회말이 문제였다. 2사 1, 2루서 제이크 바우어스와 승부가 결정타였다. 12구까지 끌려간 끝에 볼넷을 허용했다. 풀카운트에서 6구 연속 커트를 당한 뒤 12구째 커브가 바닥에 박혔다.
야마모토는 2사 만루서 크리스티안 옐리치에게 2타점 적시타를 맞고 2-3 역전을 허용했다.
다저스 벤치는 즉시 움직였다. 알렉스 베시아로 투수를 교체했다.
이 장면에서는 추가 득점을 막았다.
다저스는 5회초 4-3으로 다시 역전하기도 했다.
하지만 5회말 동점 6회말 재역전을 당한 뒤 8회말 2점을 추가로 빼앗기면서 주저앉았다.
메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '작년 NLCS 2차전서 자신의 포스트시즌 커리어 첫 완투승을 거뒀던 야마모토는 이날 3회에만 36구를 던지며 조기 강판 당했다. 포스트시즌 선발 등판 중 최소 이닝 기록을 남겼다'고 지적했다.
다저스는 야마모토가 선발 등판한 포스트시즌 10경기거 9승 1패, 원정경기에서는 6승 무패를 기록 중이었는데 1패가 늘어났다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
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