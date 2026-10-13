'가을의 왕' 야마모토 충격 붕괴! 100%가 깨졌다 → 다저스 비상! 예상에 없던 일이 자꾸 벌어진다

Los Angeles Dodgers manager Dave Roberts (30) takes pitcher Yoshinobu Yamamoto (18) out of the game in the third inning against the Milwaukee Brewers in game two of the MLB National League Championship Series at American Family Field in Milwaukee, Wisconsin, on Monday, October 12, 2026. Photo by Tannen Maury/UPI

Oct 12, 2026; Milwaukee, Wisconsin, USA; Los Angeles Dodgers catcher Will Smith (16) meets with pitcher Yoshinobu Yamamoto (18) on the mound during the third inning against the Milwaukee Brewers in game two of the NLCS for the 2026 MLB Playoffs at American Family Field. Mandatory Credit: Benny Sieu-Imagn Images

Milwaukee Brewers designated hitter Christian Yelich (22) and Los Angeles Dodgers pitcher Yoshinobu Yamamoto (18) watch his two RBI base hit during the third inning of Game 2 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Monday, Oct. 12, 2026, in Milwaukee. (AP Photo/Kayla Wolf)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 야마모토까지 무너졌다.

LA 다저스가 월드시리즈 3연패로 가는 길에 커다란 위기를 맞이했다. 가을의 에이스 야마모토 요시노부가 난타를 당했다.

다저스는 야마모토가 선발 등판한 포스트시즌 원정경기 승률 100%(6전 전승)를 기록하고 있었지만 이 신화도 깨졌다.

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다저스는 13일(한국시각) 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 밀워키 브루어스와 2026 메이저리그 포스트시즌 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 2차전서 4대7로 졌다. 다저스는 7전 4선승 시리즈 2패에 몰렸다.

선발투수 야마모토가 3이닝도 못 버텼다. 2⅔이닝 3실점 퀵후크 교체됐다.

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충격이다. 1차전 태릭 스쿠벌을 내고 진 다저스는 야마모토를 내세워 1승 1패를 맞추고 LA로 돌아오고 싶었을 것이다. 또한 야마모토가 큰 경기에 특히 강했기 때문에 다저스는 승리에 대한 기대감도 컸을 것이다. 하지만 야마모토가 자신의 포스트시즌 역사상 최악의 투구를 저지르고 말았다.

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야마모토는 1-0으로 앞선 1회말 바로 동점을 내주면서 불안하게 출발했다. 1사 2루서 윌리엄 콘트레라스에게 동점 적시타를 맞았다.

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2회말을 삼자범퇴로 정리하면서 안정을 되찾은 줄 알았다.

2-1로 앞선 3회말이 문제였다. 2사 1, 2루서 제이크 바우어스와 승부가 결정타였다. 12구까지 끌려간 끝에 볼넷을 허용했다. 풀카운트에서 6구 연속 커트를 당한 뒤 12구째 커브가 바닥에 박혔다.

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야마모토는 2사 만루서 크리스티안 옐리치에게 2타점 적시타를 맞고 2-3 역전을 허용했다.

다저스 벤치는 즉시 움직였다. 알렉스 베시아로 투수를 교체했다.

Los Angeles Dodgers pitcher Yoshinobu Yamamoto motions after giving up a walk during the third inning of Game 2 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Monday, Oct. 12, 2026, in Milwaukee. (AP Photo/Abbie Parr)

Oct 12, 2026; Milwaukee, Wisconsin, USA; Los Angeles Dodgers pitcher Yoshinobu Yamamoto (18) pitches against the Milwaukee Brewers during the first inning in game two of the NLCS for the 2026 MLB Playoffs at American Family Field. Mandatory Credit: Benny Sieu-Imagn Images

이 장면에서는 추가 득점을 막았다.

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다저스는 5회초 4-3으로 다시 역전하기도 했다.

하지만 5회말 동점 6회말 재역전을 당한 뒤 8회말 2점을 추가로 빼앗기면서 주저앉았다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '작년 NLCS 2차전서 자신의 포스트시즌 커리어 첫 완투승을 거뒀던 야마모토는 이날 3회에만 36구를 던지며 조기 강판 당했다. 포스트시즌 선발 등판 중 최소 이닝 기록을 남겼다'고 지적했다.

다저스는 야마모토가 선발 등판한 포스트시즌 10경기거 9승 1패, 원정경기에서는 6승 무패를 기록 중이었는데 1패가 늘어났다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com