드디어 한화 감독 오피셜 떴다! 류지현 대표팀 감독 3년 총액 20억원 계약…'한화 최초 직원 단장 사례 나왔다' 석장현 경영지원실장 내정 [공식발표]

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 류지현 감독이 인터뷰에 응하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

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[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 마침내 새로운 사령탑을 발표했다. 소문 그대로였다.

한화는 13일 "류지현 감독을 제 15대 감독으로 선임했다"고 발표했다. 계약규모는 3년 총액 20억원이다.

한화는 지난 2024년 6월 김경문 감독을 제 14대 감독으로 2026년까지 계약을 했다.

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2025년 정규시즌을 2위로 마친 뒤 19년 만의 한국시리즈 진출을 일궈내는 등 성과를 냈다. 그러나 올시즌 57승4무83패로 9위로 떨어지면서 결국 재계약에 실패했다. 김 감독과 함께 손혁 단장 역시 함께 팀을 떠나게 됐다.

시즌 막바지 감독 교체로 가득을 잡았던 한화는 일찌감치 새로운 감독 물색에 들어갔다. 한화가 중도 경질 없이 임기를 마친 건 2014년까지 팀을 이끌었던 김응용 감독 이후 12년 만이다.

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내부 승격을 비롯해 다각도로 감독 후보를 추렸고, 류지현 대표팀 감독 또한 명단에 포함됐다.

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류 감독은 2021~2022년 LG 트윈스 사령탑을 역임하면서 2시즌 모두 가을야구 진출에 성공했다.

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LG에서 우승 트로피를 들어올리지 못했지만, 최근 대표팀 감독으로서 굵직한 성과를 냈다. 지난해 1월 대표팀 사령탑으로 선임된 뒤 올해 3월 월드베이스볼클래식(WBC)에서 17년 만에 8강 진출을 이끌었다. 지난 9월 열렸던 아이치-나고야 아시안게임 대표팀을 이끌면서 대회 5연속 금메달 획득에 성공했다.

16일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 류지현 감독이 선수단과 미팅을 갖고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.16/

한화는 "류 감독이 구단이 목표로 하는 '지속 가능한 강팀으로의 성장'을 달성할 적임자라고 판단해 지휘봉을 맡겼다"고 설명했다.

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계약을 마친 류지현 감독은 "한화이글스라는 좋은 팀의 감독을 맡겨주신 구단에 감사드린다"며 "최고의 팬들과 함께 승리를 자양분으로 강팀을 향해 나아가면서 구단의 비전인 명문구단을 만들 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 취임 각오를 다졌다.

손혁 전 단장의 임기만료에 따라 공석이 된 단장직은 석장현 전 경영지원실장이 내정됐다.

석장현 신임 단장은 지난 2003년 한화이글스에 입사해 스카우트, 홍보, 운영팀장, 전략팀장에 이어 경영지원실장 등을 두루 거친 인사로, 구단에 대한 높은 이해도를 통해 류지현 감독과 함께 구단 비전 실현의 적임자로 인정받았다.

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한화이글스 직원 출신 인사가 단장직을 맡는 것은 최초 사례다.

한화는 앞서 코칭스태프 정리를 단행하면서 '새판짜기'에 본격 돌입을 했다. 지난 12일 "양승관 수석코치, 양상문, 김민호, 김재걸 코치와 재계약을 하지 않기로 했다"고 발표했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com