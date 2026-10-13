[오피셜] '팀 레전드 김동주 넘었다' 5억 잭팟…두산, 1R 김지우 역대 '우타야수 최고액' 안겼다→신인 11명 전원 계약 완료

29일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 경기 전 두산의 2027 신인 김지우와 설재민이 시구와 시포를 펼쳤다. 힘차게 공을 던지는 김지우의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.29/

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[스포츠조선 고재완 기자] 두산 베어스가 1라운드 지명 신인 김지우(18·서울고)에게 KBO리그 역대 우타 야수 최고 계약금을 안기며 특급 대우를 바쳤다. '두목곰' 김동주의 28년 묵은 구단기록을 갈아치운 파격적인 베팅이다.

두산 베어스는 13일 "1라운드 내야수 김지우를 비롯한 '2027 KBO 신인 드래프트' 지명 선수 11명 전원과 입단 계약을 완료했다"라고 공식 발표했다.

스포트라이트는 단연 1라운드에서 호명된 서울고 내야수 김지우에게 쏟아졌다. 김지우는 계약금 5억 원에 도장을 찍으며 팀 역사를 새로 썼다.

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계약금 5억 원은 KBO리그 역대 신인 드래프트 역사상 '우타 야수 최고 계약금'에 해당한다. 종전 우타 야수 최고 기록은 1998년 OB 베어스에 입단했던 김동주와 2001년 SK 와이번스 유니폼을 입었던 정상호가 기록한 4억 5000만 원이었다. 김지우는 28년 동안 깨지지 않았던 베어스 레전드 김동주의 기록을 넘어서며 단숨에 우타 야수 1위로 우뚝 섰다.

좌타자를 포함한 전체 야수로 범위를 넓혀도 역대 최고액 타이기록이다. 1993년 OB에 입단했던 거포 강혁(5억 원)과 2021년 롯데 자이언츠에 입단했던 나승엽(5억 원)과 어깨를 나란히 하며, 베어스 구단 역사상 야수 최고 대우 기록에 자신의 이름을 올렸다.

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두산이 신인 야수에게 5억 원이라는 거액을 과감하게 투자한 배경에는 확고한 실력과 미래 가치가 있다. 김지우는 고교 시절 메이저리그 복수 구단의 집요한 관심과 러브콜을 한 몸에 받았던 대형 유망주였다. 두산은 빅리그 진출 가능성을 열어두고 있던 특급 자원을 잡기 위해 진정성 있는 설득과 파격적인 대우를 아끼지 않았다.

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성적표 역시 압도적이었다. 김지우는 올해 고교 무대 14경기에 출전해 타율 4할2푼2리(45타수 19안타) 2홈런 19타점 OPS 1.133을 기록하며 그라운드를 지배했다. 187cm의 당당한 체격에서 뿜어져 나오는 폭발적인 배트 스피드와 정타 생산 능력, 그리고 고교 최고 수준의 장타력과 내야 수비력을 두루 갖춘 '완성형 내야수'로 평가받았다.

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김지우는 "좋은 대우를 해주신 두산 베어스 구단에 진심으로 감사드린다"라며 "구단이 내게 걸고 있는 기대치를 피부로 깊이 느낀 만큼 무거운 책임감이 든다. 기대에 부응할 수 있도록 비시즌부터 철저히 준비해 베어스를 대표하는 프랜차이즈 스타로 성장하겠다"라고 당차게 소감을 밝혔다.

김지우 외에도 2라운드 고교 최고 포수 유망주로 꼽힌 설재민(덕수고)이 1억 7000만 원에 사인하며 안방 강화의 특명을 받았다. 3, 4라운드 대학 무대를 평정한 동의과학대 듀오 정현우(투수)와 이석영(투수)이 각각 1억 2000만 원, 9000만 원에 계약했다.

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5라운드 선린인터넷고 투수 조한결이 7000만 원, 6라운드 광주동성고 투수 김도윤이 6000만 원, 7라운드 서울컨벤션고 내야수 박준서가 5000만 원에 각각 도장을 찍었다.

8라운드 서울동산고 투수 김동환과 9라운드 인하대 외야수 이민준이 각 4000만 원, 10라운드 성균관대 외야수 김준우와 11라운드 부산고 투수 이승민이 각 3000만 원에 계약을 마감했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com