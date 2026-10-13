이정도면 역전이 DNA…클리블랜드, 탬파베이 잡고 ALCS 기선제압 성공

ST PETERSBURG, FLORIDA - OCTOBER 12: Jose Ramirez #11 and Chase DeLauter #24 of the Cleveland Guardians celebrate after scoring runs during the eighth inning against the Tampa Bay Rays in game one of the American League Championship Series at Tropicana Field on October 12, 2026 in St Petersburg, Florida. Julio Aguilar/Getty Images/AFP (Photo by Julio Aguilar / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 이종서 기자] 클리블랜드 가디언스가 기선 제압에 성공했다.

클리블랜드는 13일(이하 한국시각) 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나 필드에서 열린 미국 메이저리그 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS) 탬파베이 레이스와의 경기에서 7대3으로 승리했다.

클리블랜드는 디비전시리즈에서 시카고 화이트삭스를 상대로 기적의 '리버스 스윕'을 거두며 챔피언십시리즈 무대를 밟게 됐다. 2패를 먼저 당했지만, 3연승을 달렸다. 반면, 탬파베이는 디비전시리즈에서 양키스를 3승무패로 제압하며 분위기를 끌어올렸다.

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클리블랜드는 스티븐 콴(좌익수)-호세 라미레스(3루수)-체이스 델로터(우익수)-조 아델(지명타자)-나다니엘 로우(1루수)-트래비스 바자나(2루수)-패트릭 베일리(포수)-피티 할핀(중견수)-브라이언 로키오(유격수)이 선발 출전했다.

탬파베이는 얀디 디아즈(지명타자)-조나단 아란다(1루수)-주니어 카미네로(3루수)-라이언 빌레이드(좌익수)-빅터 메사 주니어(우익수)-조니 델루카(중견수)-벤 윌리엄슨(2루수)-테일러 월스(유격수)-닉 포테스(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

Oct 12, 2026; St. Petersburg, Florida, USA; Cleveland Guardians outfielder Chase DeLauter (24) celebrates with first baseman Nathaniel Lowe (46) after hitting a solo home run against the Tampa Bay Rays during the sixth inning in game one of the ALCS for the 2026 MLB Playoffs at Tropicana Field. Mandatory Credit: Jonathan Dyer-Imagn Images

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탬파베이가 1회말 점수를 뽑아내면서 리드를 잡았다. 선두타자 디아즈가 2루타를 치고 나간 뒤 아란다의 희생번트가 이어졌다. 빌레이드가 삼진으로 돌아섰지만, 메사 주니어의 안타에 이어 델루카의 적시타가 이어지면서 2-0 리드를 잡았다.

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클리블랜드가 7회초부터 반격에 나섰다. 7회초 드라우터가 솔로 홈런을 날린 뒤 8회초 베일리의 솔로 홈런까지 이어졌다.

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2-2로 균형을 맞춘 클리블랜드가 그대로 분위기를 탔다. 8회초 라미레즈의 내야 안타에 이어 드라우터의 2루타로 무사 2,3루 찬스를 만들었다. 아델이 땅볼로 돌아섰지만, 로우의 2타점 적시타로 리드를 잡았다.

탬파베이는 8회말 멀린스의 솔로 홈런으로 한 점을 따라갔지만, 동점을 만들지 못했다.

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클리블랜드는 9회초 쐐기 3점을 내면서 승리를 확정지었다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com