"우승 토템 어디 갔나?" 벼랑 끝 다저스, 주술적 한탄이 아니다, 초접전 단기전, 진짜 김혜성이 필요했다

Los Angeles Dodgers second baseman Tommy Edman, left, scores on an RBI sacrifice fly hit by Freddie Freeman as Milwaukee Brewers catcher William Contreras reaches for the tag during the fifth inning of Game 2 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Monday, Oct. 12, 2026, in Milwaukee. (AP Photo/Abbie Parr)

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[스포츠조선 정현석 기자]내셔널리그 챔피언십 시리즈(NLCS) 2차전마저 패했다. LA 다저스가 1,2차전을 모두 패하며 궁지에 몰렸다.

다저스는 미국 위스콘신주 밀워키 밀러파크에서 열린 2026 MLB 포스트시즌 NLCS 2차전에서 밀워키 브루어스에 4대7로 패했다.

1차전(1대2 패)에 이어 2차전까지 밀워키의 끈질긴 전개 속 발목을 잡히며 7전4선승제의 시리즈에서 0승2패 불리함에 놓였다.

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전문가들은 선발 야마모토 요시노부의 조기 강판(2⅔이닝 4안타 3실점)과 득점권에서의 침묵을 패인으로 분석하고 있지만, 다저스 팬들 사이에서는 전술적 아쉬움에 대한 비판의 기류가 읽힌다.

이런 가운데 NLCS 로스터에서 제외된 김혜성 부재에 대한 아쉬움의 목소리도 감지된다.

Milwaukee Brewers outfielders Jackson Chourio, Garrett Mitchell and Sal Frelick celebrate after the Brewers defeated the Los Angeles Dodgers 7-4 in game two of the MLB National League Championship Series at American Family Field in Milwaukee, Wisconsin, on Monday, October 12, 2026. The Brewers have a 2-0 lead in the best-of-seven series. Photo by Tannen Maury/UPI

지난해 월드시리즈 우승 당시 김혜성은 출전 시간이 길지 않았음에도 특유의 친화력과 기민한 주루, 팀 분위기를 끌어올리는 강렬한 에너지를 발산했다.

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현지 다저스 팬들에게 그는 오타니 쇼헤이, 야마모토 등과 함께 승리를 부르는 '아시아 우승 토템(Championship Totem)'으로 깊은 인상을 남겼다.

이번 NLCS를 앞두고 다저스 구단이 불펜 강화를 위해 김혜성을 로스터에서 제외하고 좌완 투수 저스틴 로블레스키를 올리자, 팬들은 불안감을 표했다. 1, 2차전 연쇄 패배가 현실화되자 구단 공식 SNS와 팬 커뮤니티에는 아쉬움이 섞인 글들이 올라오고 있다.

MILWAUKEE, WISCONSIN - OCTOBER 12: Tommy Edman #25 of the Los Angeles Dodgers slides into home plate to score a run past William Contreras #24 of the Milwaukee Brewers in the fifth inning in game two of the National League Championship Series at American Family Field on October 12, 2026 in Milwaukee, Wisconsin. Patrick McDermott/Getty Images/AFP (Photo by Patrick McDermott / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

팬들은 "김혜성은 도대체 어디로 간 거냐?", "우승 토템이 빠지니까 팀의 경기 기운(분위기)이 살지 않는다", "작년 승리의 기운을 만들어주던 멤버를 뺀 대가"라고 진지하게 성토하고 있다.

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단순한 주술적 타령 같아 보이지만, 팬들의 이 같은 반응 밑바탕에는 '경기 흐름을 바꿀 한끗'이 부족했다는 실질적인 답답함이 깔려 있다.

전문가들의 분석 역시 팬들의 아쉬움과 맥락를 같이한다. 다저스가 이번 시리즈에서 고전하는 본질적인 이유 중 하나는 세밀함 부족이다.

매 경기 치열한 1점 차 승부에서 대주자 요원 부재로 인해 결정적인 순간 디테일을 살리지 못하고 있다.

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LA 다저스 김혜성이 팀 훈련 도중 동료들과 환하게 웃고 있다. AP연합뉴스

실제 1-2로 뒤지던 1차전 8회초, 1사 후 포수 윌 스미스가 볼넷으로 걸어 나가며 뒤이어 오타니 타석이 이어졌다.

밀워키의 필승조 불펜을 상대로 단 1점이 절실했던 이 순간, 대주자 김혜성이 있었다면 상황은 달라졌을 수 있다. 빠른 발로 2루 도루를 하거나, 상대 배터리의 신경을 흔들어놓았다면 오타니에게 훨씬 더 좋은 공이 들어오거나 한 베이스 더 가는 주루 플레이로 동점을 만들 수 있었다.

1, 2차전 모두 경기 막판 1~2점 차 접전 양상으로 흐르면서, 정작 승부처에서 밀워키 불펜진을 압박할 '스피드 카드'를 쓰지 못하고 무기력하게 찬스를 무산시켜야 했다.

밀워키의 압도적인 불펜진에 눌려 2연패를 당한 다저스는 이제 홈구장인 다저스타디움으로 자리를 옮겨 3차전을 치른다.

김혜성의 부재가 팬들 사이에서 주술적 아쉬움으로 표현되고 있지만, 결국 초접전 단기전에서 디테일한 작전과 분위기 반전을 이끌어낼 세밀함이 부족했다는 아쉬움의 표현이다.

벼랑 끝에 몰린 다저스가 과연 김혜성 없이 절체절명의 위기를 극복할 수 있을까. 극적으로 월드시리즈에 진출할 경우 다시 한번 진지하게 검토해봐야 할 김혜성 카드 보강이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com