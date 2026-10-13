"스카우트 홍보 운영 전략 다 거쳤다" 창단 첫 파격 승격…한화의 '최초' 선택, 어떻게 나왔나

[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 최초의 사례. 어떻게 나왔을까.
한화는 13일 감독 및 단장 선임을 발표했다. 한화는 지난 10일 "김경문 감독과 손혁 단장의 계약 만료에 따라 팀을 떠난다"고 발표했다.
감독에는 류지현 대표팀 감독이 선임됐다.
한화 구단은 "류 감독이 구단이 목표로 하는 '지속 가능한 강팀으로의 성장'을 달성할 적임자라고 판단해 지휘봉을 맡겼다"고 설명했다.
류 감독은 풍부한 지도자 경력을 자랑한다. 2021~2022년 LG 감독으로 2021~2022년 팀의 포스트시즌 진출을 이끌었다.
LG에서 우승을 달성하지 못했지만, 최근 국제대회에서 좋은 성적을 남겼다. 지난해 1월 국가대표팀 감독으로 선임된 류 감독은 지난 3월 2026 WBC 8강 진출을 일궈냈고, 지난 9월 열린 2026 나고야-아이치 아시안게임 금메달을 이끌었다. 한화는 "국제대회에서 뛰어난 성과로 지도력을 입증한 바 있다"고 밝혔다.
단장도 새롭게 선임했다. 석장현 전 경영지원실장이 내정됐다.
석 신임 단장은 지난 2003년 한화이글스에 입사해 스카우트, 홍보, 운영팀장, 전략팀장에 이어 경영지원실장 등을 두루 거친 인사다.
한화 구단은 "구단에 대한 높은 이해도를 통해 류지현 감독과 함께 구단 비전 실현의 적임자로 인정받았다"고 설명했다.
한화는 단장 선임을 두고 석 신임 단장 외에도 단장 출신의 또 다른 인사 또한 고민을 했다. 그러나 결국 내부 실정에 대해 가장 잘 아는 석 실장이 새로운 단장으로 선택됐다.
한화로서는 파격적인 인사다. 한화 직원 출신 인사가 단장직을 맡는 것은 최초 사례다.
한편, 새롭게 지휘봉을 잡은 류 감독은 "한화이글스라는 좋은 팀의 감독을 맡겨주신 구단에 감사드린다"며 "최고의 팬들과 함께 승리를 자양분으로 강팀을 향해 나아가면서 구단의 비전인 명문구단을 만들 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com