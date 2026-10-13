"쓸모없는 오타니 당장 빼라" 성난 LAD 팬들 민심→3차전 '슈퍼스타' 벤치행 유력…日 선수들 최악의 부진

Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani swings at a pitch during the third inning of Game 2 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Monday, Oct. 12, 2026, in Milwaukee. (AP Photo/Abbie Parr)

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[스포츠조선 강우진 기자]일본인 선수들의 부진으로 LA 다저스가 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 2차전에서도 패배했다. 스리핏을 노리던 다저스가 일찌감치 포스트시즌에서 탈락할 가능성이 커지고 있다. 팀부진의 원인으로는 다저스의 슈퍼스타 오타니 쇼헤이가 지목되고 있다.

디 애슬레틱은 13일(한국시각) '오타니의 부진이 계속되자, 다저스는 NLCS 3차전에서 그를 선발 라인업에서 제외하는 방안을 논의할 예정이다'고 보도했다.

야마모토 요시노부. AP연합뉴스

다저스는 밀워키 브루어스에게 NLCS 1·2차전을 모두 내주면서 벼랑 끝에 몰렸다. 이번 시리즈는 7전 4선승제이기 때문에 이제 다저스는 2번 더 패배한다면 탈락한다.

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오타니는 4타수 무안타 2삼진으로 무기력한 하루를 보냈다. 포스트시즌 타율은 0.143에 불과하다. 일본 대표팀 동료 야마모토도 선발로 나서 완전히 무너졌다. 2⅔이닝 동안 4피안타 3자책을 기록하면서 패배의 원인을 제공했다.

오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

오타니에 대한 팬들의 불만도 커지고 있다. 팬들은 사회관계망서비스(SNS)에 "쓸모없는 오타니를 선발에서 빼라", "지친 오타니 대신 제대로 된 지명타자를 기용해라", "부상 때문에 아무것도 못하고 있다" 등 오타니에 대한 비판의 목소리를 냈다.

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결국 다저스는 결단을 내려야 하는 시점에 왔다. 중요한 3차전을 앞두고 오타니를 선발 라인업에서 제외하는 선택을 할 수도 있다.

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데이브 로버츠 다저스 감독은 2차전이 끝난 뒤 인터뷰에서 오타니에 대해 "본인도 몸 상태가 좋다고 느끼지 못하고 있다"며 "그와 대화를 나누면서 우리 팀에 무엇이 최선인지 파악해 봐야 할 것 같다"고 말했다.

AFP연합뉴스

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3차전은 오는 15일 다저스의 홈에서 열린다. 무조건 이겨야 하는 경기인 만큼, 팀이 오타니의 요구를 들어줄 이유는 없다. 호수에 데 폴라가 오타니를 대신해 선발로 나설 가능성이 있다.

매체는 '다저스가 이번 시즌 부상에 시달려 온 오타니를 선발에서 제외하기로 결정할 경우, 신인 데 폴라가 선발 지명타자 자리를 대신할 가장 유력한 후보가 될 전망'이라며 '10월 내내 몸 상태가 확실히 좋지 않은 오타니는 패스트볼에 계속 당하고 있다. 특유의 당겨 치는 타격과 강한 타구도 거의 보여주지 못하고 있다'고 평가했다.

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다저스는 3차전에서 반전을 끌어내야 한다. 그 중심에 오타니는 없을 것으로 예상된다. 다저스가 3차전까지 내준다면 밀워키에게 시리즈 스윕을 당할 확률이 높다. 선수단 구성에 막대한 돈을 쏟아부은 다저스인 만큼 팀의 무기력한 포스트시즌 탈락을 팬들은 용인하지 않을 것이다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com