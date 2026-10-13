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40세 카라스코, 4일 쉬고 100% 던질 수 있느냐...1주일 쉰 곽빈 무서운데

김용 기자

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3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 카라스코가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/
3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 카라스코가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

[스포츠조선 김용 기자] 마흔살 카라스코, 4일 쉬고도 위력 발휘할 수 있을까.

예상했던대로다. LG 트윈스 카라스코, 두산 베어스 곽빈 누가 팀을 살릴 것인가.

2026 시즌 KBO리그 포스트시즌의 첫 판, 와일드카드 결정전 1차전이 14일 잠실구장에서 열린다.

일찌감치 5위를 확정지은 두산이 원정, KIA 타이거즈와 피말리는 승부 끝 패자가 된 LG가 4위로 홈팀 자격을 얻는다.

두산에는 행운이다. 와일드카드 결정전은 5위가 1패를 떠안고, 원정에서만 경기를 해야 하는데 잠실은 사실상 홈경기나 다름없다. 3루 더그아웃을 사용해야 한다는 것과, 원정 유니폼을 입는다는 게 홈경기와 차이점이지만 선수들이 경기를 하는 데 있어서는 거의 영향이 없을 요소다. 반대로 LG는 홈 어드밴티지를 사실상 누리지 못하는 게 된다.

양팀 모두 1차전 목숨 걸고 이겨야 한다. 두산은 지면 탈락이고, LG는 지면 2차전이 엄청난 부담으로 다가올 수밖에 없다.

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 선발 곽빈. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/
9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 선발 곽빈. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

선발은 예상됐다. 두산은 에이스 곽빈 카드를 진즉 준비시키고 있었다. 1주일을 쉬었다. 체력 회복 측면에서는 매우 유리하다.

LG도 다른 수가 없었다. 12일 KIA와의 3위 결정전에서 임찬규를 기용했다. 외국인 2명에 임찬규 중 던질 수 있는 선수는 4일을 쉰 카라스코 뿐이었다. 다만, 카라스코가 한국 나이로 40세. 4일 만에 100% 회복을 할 수 있는지가 관건이다.

그래도 좋은 기억이 있다. 카라스코가 KBO리그에 데뷔해 처음 만난 상대가 두산이었고, 당시 7이닝 퍼펙트 피칭을 했었다. 심리적으로 우위를 점하고 들어갈 수 있는 부분이다.

두산 입장에서는 그 때는 낯설었고, 지금은 전력 분석이 됐다고 주장할 수 있다. 평균자책점, 탈삼진왕이자 MVP 후보인 곽빈은 올시즌 LG 상대 3경기 1패다. 하지만 평균자책점이 1.96으로 매우 좋았다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com

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