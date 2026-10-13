류지현 감독 천군만마 얻었다…한화, 왕옌청 잔류 성공! 30만달러 재계약 "끊임없이 발전하겠다" [공식발표]

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 1회말 투구를 마친 한화 선발투수 왕옌청이 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 류지현 감독이 든든한 지원군을 얻었다.

한화는 13일 "아시아쿼터 투수 왕옌청과 재계약했다"고 발표했다. 계약규모는 1년 계약금 10만달러, 연봉 20만달러, 총 30만달러 규모다.

왕옌청은 아시아쿼터로 한화이글스에 입단해 올 시즌 26경기에 출전해 133⅔이닝을 책임지며 11승 6패 평균자책점 3.97, 100탈삼진 등의 기록을 남겼다.

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꾸준하게 선발 로테이션을 소화하면서 한화 투수진의 버팀목이 됐다.

한화는 "왕옌청이 내년 시즌에도 함께 함에 따라 우수한 선발 로테이션 한 자리를 채우게 됐다"고 했다.

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왕옌청은 "다음 시즌에도 한화이글스와 함께할 수 있게 되어 매우 기쁘다"며 "나의 가능성을 믿고 다시 한번 기회를 주신 구단에 진심으로 감사드린다. 올 시즌 많은 도움을 주신 코칭스태프와 팀 동료들, 그리고 항상 응원해 주신 팬 여러분께도 감사의 말씀을 전하고 싶다"고 소감을 밝혔다.

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왕옌청은 이어 "다음 시즌에도 한화의 일원으로 뛰게 된 만큼 더욱 큰 책임감을 느끼고 있다"며 "앞으로도 부족한 부분을 보완하고 끊임없이 발전하는 선수가 되겠다. 다음 시즌에는 한층 성장한 모습과 더 좋은 경기력으로 팬 여러분의 기대에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 각오를 밝혔다.

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한편, 한화는 왕옌청의 계약 발표에 앞서 류지현 감독과의 계약을 발표했다.

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국에 앞서 인터뷰하는 류지현 감독. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

사진제공=한화 이글스

한화는 "한화는 제15대 신임 사령탑으로 류지현 야구 국가대표팀 감독을 선임했다. 계약규모는 3년 총액 20억원"이라며 "류 감독이 구단이 목표로 하는 '지속 가능한 강팀으로의 성장'을 달성할 적임자라고 판단해 지휘봉을 맡겼다"고 설명했다.

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아울러 손혁 전 단장의 임기 만료에 따른 새로운 단장으로 석장현 전 경영지원실장을 내정했다.

석장현 신임 단장은 지난 2003년 한화이글스에 입사해 스카우트, 홍보, 운영팀장, 전략팀장에 이어 경영지원실장 등을 두루 거친 인사로, 구단에 대한 높은 이해도를 통해 류지현 감독과 함께 구단 비전 실현의 적임자로 인정받았다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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