LG 주장 일을 너무 잘했나...박해민, 양현종 이어 선수협 새 회장 당선

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. LG 주장 박해민이 포스트시즌 각오를 밝히고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

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[스포츠조선 김용 기자] 새 선수협 회장은 박해민.

LG 트윈스 박해민이 한국프로야구선수협회(이하 선수협) 새 회장으로 선출됐다.

선수협은 13일 제14대 회장 선거 결과, 박해민이 회장으로 뽑혔다고 알렸다.

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선수협은 현 회장인 양현종(KIA)의 임기가 올해로 종료됨에 따라 투표를 실시했다. 이번 투표에는 1010명 선수 중 870명이 참여해 무려 86.1%의 투표율을 기록했으며, 박해민이 가장 많은 표를 얻어 새 회장이 됐다. 오는 12울1일 선수협 정기총회에서 열리는 이-취임식을 통해 2년의 공식 임기기 시작된다.

선수협 장동철 사무총장은 "이번 선거는 지난번 선거 때의 선수들의 저조한 참여율을 안타까워한 양현종 회장의 의견에 따라 문자 등을 이용한 간접투표가 아닌, 사무국 직원이 각 구단 현장을 직접 방문해 선수들 한 명, 한 명에게 직접 투표를 받는 방식으로 진행됐다"며 높은 투표율을 기록한 배경을 설명했다.

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장 총장은 이어 "양현종 회장의 남은 임기가 안정적으로 마무리될 수 있도록 지원하는 한편, 박해민 회장 당선인이 12월1일부터 새로운 임기를 원활하게 시작할 수 있도록 인수인계와 제반절차를 차질 없이 준비할 예정"이라고 덧붙였다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com