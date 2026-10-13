'징징 인터뷰 끝?' 로버츠 감독, 진짜 칼 빼들었다…최후통첩 "오타니 선발제외할수도"

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[스포츠조선 고재완 기자] 상상조차 하지 못했던 초유의 사태가 눈앞으로 다가왔다. 10년 7억 달러(약 1조 원)라는 천문학적인 몸값의 사나이 오타니 쇼헤이(32·LA 다저스)가 팀의 운명이 걸린 가을야구 무대에서 '선발 라인업 제외'라는 사상 초유의 굴욕을 맛볼 위기에 처했다. 월드시리즈 3연패를 노리던 다저스가 안방을 앞두고 2연패로 벼랑 끝에 몰리자, 데이브 로버츠 감독이 결국 오타니를 벤치로 내리고 '괴물 유망주'를 지명타자로 내세우는 극약 처방을 본격 논의하기 시작했다.

미국 유력 스포츠 매체 '디 애슬레틱(The Athletic)'는 13일(한국시각) "다저스가 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS·7전 4선승제) 3차전에서 오타니를 선발 라인업에서 제외(benching)하는 방안을 진지하게 논의할 예정"이라고 긴급 타전했다.

다저스는 13일 열린 NLCS 2차전에서 밀워키에 4대7로 무릎을 꿇으며 시리즈 전적 2패로 몰렸다. 1승만 더 내주면 탈락의 그림자가 짙어지는 상황에서, 중심 타선의 침묵을 더 이상 방치할 수 없다는 수뇌부의 위기감이 폭발한 것이다.

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오타니의 부진은 단순한 일시적 슬럼프 수준을 완전히 넘어섰다. 오타니의 마지막 아치는 지난 8월 18일 콜로라도 로키스전(쿠어스필드)이었다. 이후 정규시즌과 포스트시즌을 합쳐 무려 110타석 동안 단 하나의 홈런도 때려내지 못했다. 이는 오타니의 메이저리그 커리어 사상 최장 무홈런 불명예 기록(종전 2022~2023년 104타석)이다. 이 기간 타점 역시 단 1타점에 불과했다.

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올가을 성적표는 더욱 참담하다. 20타수 3안타(타율 1할5푼) 7삼진 3볼넷에 머물렀다. 안타 3개가 모두 단타였을 뿐, 장타는 단 한 개도 터지지 않았다.

6월부터 안고 뛴 오른쪽 이두근과 왼쪽 무릎 부상 여파가 8월부터 타격을 완전히 잠식했다. 최근 35경기 성적은 타율 1할9푼7리, OPS 0.629로 리그 백업 타자 수준에 그치고 있다.

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로버츠 감독은 NLDS에서 2번 타자로 기용하던 오타니를 4번 타순으로 내리며 반전을 꾀했으나, 타격 타이밍과 밸런스는 끝내 돌아오지 않았다.

결국 칼자루는 로버츠 감독에게 쥐어졌다. 로버츠 감독은 "명백히 상황이 좋지 않다. 오타니 스스로도 몸 상태가 결코 좋지 않음을 느끼고 있다"며 "내일 오타니와 직접 대면 대화를 나눌 것이다. 선수 개인에게 무엇이 최선인지, 그리고 우리 팀 전체에 무엇이 최선인지 결론을 내릴 것"이라고 밝혔다. 이어 "오타니는 감독과 그런 결단의 대화를 나눌 자격과 무게를 가진 선수"라며 선발 라인업 제외 가능성을 사실상 열어뒀다.

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오타니가 지명타자 자리에서 빠진다면, 그 자리를 꿰찰 1순위는 '초특급 유망주' 호수에 데 파울라(21)다.

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MLB 파이프라인 전체 4위 유망주인 데 파울라는 지난 9월 오타니가 부상자 명단에 올랐을 때 더블A에서 빅리그로 직행해 11경기 타율 3할2푼3리, 1홈런, OPS 1.081, 출루율 0.500이라는 경이로운 타격감을 뽐냈다. 이번 포스트시즌에서도 외야 수비 불안 탓에 대타로만 3번 나와 볼넷 2개를 골라내는 등 뛰어난 눈야구를 선보였다. 다저스가 수비 리스크 없이 데 파울라의 방망이를 선발 라인업에 넣을 수 있는 유일한 방법은 바로 '오타니의 자리를 비우는 것'뿐이다.

앞서 디비전시리즈 당시 오타니의 타격을 향해 "존 밖의 공에 손을 댄다", "세일의 공을 치기 어렵다"며 언론 앞에서 징징대듯 저격했던 로버츠 감독이, 이번에는 진짜로 '라인업 제외'라는 칼을 뽑아 들었다.

월드시리즈 3연패라는 위업을 향해 달려온 다저스에게 남은 여유는 없다. 0승 2패로 몰린 챔피언십시리즈에서 한 번만 더 삐끗하면 가을 축제는 그대로 막을 내린다.

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아무리 1조 원을 안겨준 팀의 상징이라도 110타석 무홈런에 타율 1할대를 치는 식물 타자를 이름값만 보고 4번에 고정할 수는 없는 노릇이다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com