LAD 치욕의 주범, 따로 있었다! ABS 판단 미스에 야마모토 와르르, "스트라이크 인정합니다만...", 타율은 0.043

LA 다저스 야마모토 요시노부와 포수 윌 스미스. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]오타니 쇼헤이에 가려져 그렇지 포수 윌 스미스의 부진도 LA 다저스를 망치는 주범으로 꼽힌다.

스미스의 부진은 오타니보다 폐해가 더 심각하다. 방망이가 안 맞으면 포수로서 경기 운영에도 영향을 받기 때문이다.

우선 타격 부진이 매우 심상치 않다. 스미스는 13일(이하 한국시각) 밀워키 브루어스와의 NLCS 3차전에 5번타자로 출전해 4타수 무안타 1삼진을 기록했다.

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이번 포스트시즌서 6경기에 모두 출전해 타율 0.043(23타수 1안타), 1볼넷, 8삼진, OPS 0.126을 기록 중이다. 두 번 출루했을 뿐이다.

그는 지난해 토론토 블루제이스와의 월드시리즈 7차전서 연장 11회초 결승 홈런을 터뜨리며 다저스의 2연패를 이끌었던 주역이었다. 다저스에서 포스트시즌 통산 10홈런, 37타점, 33득점을 올려 '가을의 사나이'로 불려왔다. 2020년, 2024~2025년 세 차례 월드시리즈 우승을 할 때 모두 주전 마스크를 썼다.

야마모토 요시노부가 3회 추가 2실점하자 데이브 로버츠 감독이 올라가 뭔가를 이야기하고 있다. AFP연합뉴스

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그런데 이날 스미스가 저지른 가장 치명적인 미스는 ABS 챌린지를 하지 않은 것이다. 사실상의 에이스 야마모토 요시노부가 조기강판한 원인으로 지목되고 있다.

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야마모토는 2-1로 앞선 3회초 2실점하며 교체됐다.

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1사 2루서 브라이스 투랑을 볼넷으로 내보낼 때 문제의 장면이 나왔다. 야마모토는 풀카운트에서 6구째 91.1마일 커터를 바깥쪽 스트라이크존으로 던졌다. 그런데 크리스 시갈 구심의 손은 올라가지 않았다. 볼 판정이 나온 것이다.

당연히 야마모토가 ABS 챌린지를 하라고 스미스에 요청하는 모습이 나왔다. 그러나 스미스는 자신의 헬멧을 두드리지 않았다. 본인도 볼이라고 판단한 것인지, 자신이 없었던 것인지 야마모토의 애절한 표정을 외면했다.

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야마모토가 3회말 브라이스 투랑에 던진 6구째 커터가 스트라이크존에 걸친 것으로 나타났다. 사진=MLB.com 게임데이

이후 야마모토는 와르르 무너졌다. 윌리엄 콘트레라스를 중견수 뜬공으로 잡은 야마모토는 제이크 바우어스에 또 볼넷을 내줘 2사 만루에 몰렸다.

그리고 크리스티안 옐리치에 2타점 중전 적시타를 얻어맞고 말았다. 원볼에서 카운트를 잡기 위해 던진 76.9마일 커브가 한복판으로 떨어지는 실투가 됐다. 노련한 옐리치가 놓칠 리 없었다. 2-3으로 전세가 뒤집어졌다.

다저스는 경기 중반까지 동점과 역전을 주고받았지만, 경기 후반 추가점을 올리지 못하고 4대7로 패했다. 원정 1,2차전을 모두 패한 다저스가 월드시리즈에 진출할 수 있는 역사적인 통계 확률은 약 17%다.

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경기 후 스미스는 비디오 판독 결과 스트라이크였음을 인정하며 "공이 안쪽으로 살짝 휘어 들어왔다. 공이 날아오는 걸 보긴 했는데, 스트라이크존에 충분히 걸쳤는지 확신할 수 없었다. 챌린지 기회를 잃을 수도 있다고 생각했다"고 설명했다.

야마모토는 "심판이 그 코스면 스트라이크를 선언했으니 그 부분(챌린지)에 대해 생각해보기는 했다. 하지만 해당 공은 스트라이크존 경계에 걸친 아주 미묘한 공이었다. 그래서 나도 잘 알 수가 없었다"고 했다.

이 경우 포수가 적극적으로 나서야 하는데 스미스는 그러지 않았다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com