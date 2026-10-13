김도영 또 태극마크 단다…"유망주 발굴" APBC 엔트리 공식발표→KT 투수 제외 왜? [오피셜]

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[스포츠조선 이종서 기자] 태극마크를 단 김도영(KIA 타이거즈)를 또 보게 된다.

KBO는 "12일(월) 전력강화위원회를 개최해 오는 11월 12일(목)부터 15일(일)까지 일본 도쿄에서 열리는 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 대표팀 엔트리를 확정했다"고 13일 발표했다.

이번 대회는 24세 이하(2002년 1월 1일 이후 출생) 또는 입단 3년차 이내(2024년 이후 입단) 선수와 함께, 와일드 카드로 29세 이하(1997년 1월 1일 이후 출생) 3명까지 참가 가능하다.

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전력강화위원회는 2027 프리미어 12, 2028 LA 올림픽 등 향후 예정된 국제대회에서 대표팀을 이끌 유망주를 발굴하고, 국제대회 경험을 제공한다는 선수 선발 기준 아래 엔트리를 확정했다. 또한 대표팀이 올해 여러 국제대회를 치르고 있는 점을 감안해 선수의 컨디션 관리와 부상방지 차원에서 2026 WBC에 소집됐던 투수는 최종 선발에서 제외했다.

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 문현빈. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

김도영 문현빈(한화 이글스) 김주원(NC 다이노스) 등은 3월 열린 월드베이스볼클래식(WBC)과 9월 2026 아이치-나고야 아시안게임에 이어 올해만 세 번째로 대표팀 일정을 소화하게 됐다.

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한국시리즈 진출 팀의 투수도 최종 명단에서 제외된다. 그에 따라 한국시리즈 진출을 확정한 KT 소속 투수는 선발되지 않았으며, 향후 한국시리즈 진출팀 확정 및 선수 부상 발생 시 최종 엔트리를 조정할 예정이다. 전력강화위원회는 이를 위해 최종 28명에 5명을 추가한 33명의 엔트리를 확정해둔 상태다.

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선발된 선수들은 11월1일에 소집돼, 2일부터 8일까지 국내에서 훈련 및 연습경기를 진행한 뒤 9일 일본으로 출국한다.

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다만, 포스트시즌 일정에 따라 소집 훈련 참가 인원에는 변동이 있을 예정이다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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