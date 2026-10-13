[오피셜] 정규 1위 KT, MVP 후보만 5명 싹쓸이…'MVP 14人·신인상 9人' 후보 확정

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 두산 곽빈이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[스포츠조선 고재완 기자] 올 시즌 KBO리그를 수놓은 최고의 별들이 후보 명단에 이름을 올렸다. 정규시즌 챔피언 KT 위즈가 MVP 후보 5명을 배출하며 강세를 보인 가운데, 생애 단 한 번뿐인 신인상의 영예를 놓고도 9명의 특급 유망주들이 치열한 각축전을 벌인다.

KBO(한국야구위원회)는 13일 "2026 KBO 리그 MVP와 신인상 및 감독상 후보를 최종 확정했다"라고 공식 발표했다.

정규시즌 종료 다음 날인 13일 와일드카드 결정전 1차전에 앞서 곧바로 투표가 시작됐다. 투표에는 2026시즌 KBO리그 현장을 취재한 한국야구기자회 회원사와 각 지역 언론사 소속 취재기자들이 대거 참여하며, 가장 많은 표를 획득한 1인이 최종 영예를 안는 '다득표제' 방식으로 수상자를 결정한다.

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올 시즌 리그를 지배한 MVP 후보에는 부문별 타이틀홀더 및 최상위권 성적을 거둔 14명의 슈퍼스타가 엄선됐다. 투수 7명과 야수 7명이 완벽한 균형을 이루며 자웅을 겨룬다.

가장 눈에 띄는 대목은 정규시즌 우승을 차지한 KT 위즈의 독주다. KT는 투수 3명, 야수 2명 등 총 5명의 후보를 배출하며 10개 구단 중 최다 후보를 배출하는 기염을 토했다.

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선발과 불펜을 대표하는 에이스 투수들의 활약은 물론, 타격 타이틀을 놓고 시즌 막판까지 맹타를 휘두른 간판타자들의 자존심 싸움이 치열하다.

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사진=KBO

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영예의 MVP 수상자에게는 트로피와 함께 기아의 순수 전기 SUV 'The Kia EV5'가 부상으로 수여된다.

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인생에 단 한 번만 허락되는 신인상 레이스 역시 뜨겁다. 신인상 후보는 KBO 표창규정 제7조에 따라 2026년 입단 선수 및 최근 5년 이내(2021~2025년) 입단 선수 중 누적 기록이 투수 30이닝, 타자 60타석을 넘지 않는 순수 신예들로 압축됐다(해외 프로 출신 제외).

까다로운 자격 요건을 충족하고 1군 무대에서 강렬한 인상을 남긴 9명의 원석이 최종 후보로 낙점됐다.

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13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 경기에 나선 한화 포수 허인서. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG 김민준이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

후반기 눈부신 호투를 펼친 김민준과 풀타임 90이닝을 소화한 키움의 1순위 루키 박준현, 롯데 마운드의 희망으로 떠오른 박정민 등 마운드 영건들의 기세가 드높은 가운데, 알짜배기 활약으로 눈도장을 찍은 야수 3인방의 득표력에도 관심이 쏠린다.

지난해부터 신설돼 사령탑들의 지도력과 공헌도를 평가하는 'KBO 감독상'은 2026시즌 10개 구단을 이끈 현역 감독 전원이 후보로 이름을 올렸다. 치열했던 페넌트레이스 순위 싸움과 리빌딩 성과 등을 두고 기자단이 어떤 사령탑의 지도력에 가장 높은 점수를 줄지 흥미를 끈다.

수상자는 오는 11월 개최되는 KBO 시상식 무대에서 공개된다.

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사진=KBO

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고재완 기자 star77@sportschosun.com