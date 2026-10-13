'이래서' 이범호 깜짝 발표했다, 괜히 1년 더 믿겠나…"기사 날 시기가 아닌데, 갑자기 나와서 감사했죠"

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 3회말 2사 KIA 나성범이 역전 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "기사가 날 시기가 아닌데, 갑자기 나와서 감사할 따름이죠."

이범호 KIA 타이거즈 감독은 지난 8월 한 가지 깜짝 발표를 했다. 나성범이 2027년에도 주장을 맡는다는 것. 나성범은 기사로 소식을 들은 뒤 깜짝 놀랐다. 이 감독이 이 정도로 나성범의 리더십을 인정하고 있을 것이라 상상하지 못했기 때문.

이 감독은 당시 "(나성범은) 워낙 스포트라이트를 많이 받고 선수 생활을 한 선수다. 올해는 젊은 선수들이 성장하는 데 있어서 (나)성범이 역할이 굉장히 컸다고 생각한다. 최근 2년 부상으로 빠진 시간이 많다 보니까. 젊은 선수들과 교감 못했던 것을 올해는 캠프부터 (노력해서) 함께 좋은 분위기로 끌고 가는 게. 주장에게 바랐던 모습이다. 올 시즌은 지난 2년 동안 못 했던 주장 역할을 하면서 자기 성적도 올리고, 팀 성적도 잘 이끌고 있어 긍정적이다. 내년에도 맡길 생각"이라고 밝혔다.

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나성범은 "생각이 많아지긴 하더라. 어떤 감독님께서 그렇게 미리 주장을 맡길 것이라고 이야기해 주시겠나. 감사할 따름이다. 나를 좋게 봐주셔서 감독님께서 그런 말을 해주신 것이니까"라고 감사를 표했다.

나성범은 진흥고-연세대를 졸업하고 2012년 NC 다이노스에 입단해 프로 생활을 시작했다. 리그 대표 거포로 맹활약하다 2022년 시즌을 앞두고 KIA와 6년 150억원 FA 계약을 했다.

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나성범은 KIA 이적 3년차였던 2024년부터 주장을 맡고 있다. 주장 첫해 KIA가 통합 우승을 차지했지만, 나성범 개인은 부상 공백기가 있어 아쉬운 시즌이었다. 지난해도 마찬가지. 2023년부터 지속적으로 햄스트링과 종아리 부상으로 고생하다 보니 자기 기량을 다 보여주지 못했던 게 사실이다.

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하지만 올해는 달랐다. 나성범은 지난해 팀이 8위로 추락한 책임을 통감하고 이를 악물었다. 겨우내 철저히 몸을 만드는 것은 물론이고, 이 감독에게 "1년 더 주장을 맡고 싶다"고 자청했다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 8회말 1사 1,2루 카스트로의 2루타에 1루주자 김도영이 득점에 성공했다. 나성범과 이야기를 하는 김도영의 모습. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

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끝내 나성범은 해냈다. 올 시즌을 건강히 완주하며 KIA의 3위 도약을 이끌었다. 나성범은 140경기에서 타율 3할3리(508타수 154안타), 31홈런, 97타점, OPS 0.920을 기록하며 전성기의 기량을 되찾았다. 100타점에 3개가 모자랐던 게 유일한 아쉬움이었다.

나성범은 "3할 타율에 30홈런, 100타점을 정말 오랜만에 또 할 수 있을까 했다. 타점이 3개 부족해서 충분히 할 수 있는 기록이었다고 생각한다. 주자가 3루에 있을 때 내가 아웃이 되더라도 타점을 올렸더라면, 충분히 110타점 아니면 120타점도 할 수 있었다고 생각한다. 지나고 나니 그런 장면이 문득문득 생각나더라. 내년에는 지금의 아쉬움을 생각하며 더 집중해서 타점을 올릴 수 있도록 준비하겠다"고 각오를 다졌다.

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KIA에 활력을 불어넣는 선수가 김도영과 박재현이라면, 나성범은 묵묵히 중심을 잡아주는 선수다. 나성범이 뒤를 받쳐줘야 김도영과 박재현도 마음껏 뛰놀 수 있다. 이 감독이 나성범에게 의지하는 이유다.

이 감독은 "성범이가 만들어주는 팀 컬러가 앞으로 KIA가 가야 할 방향과 맞다. 젊은 선수들과 나이 차이가 굉장히 많은데도 불구하고 성범이의 리더 역할이 팀과 잘 맞는 것 같다"고 했다.

나성범은 "솔직히 나는 하는 게 없다. 후배들이 훨씬 많은데, 다들 알아서 해주고 있다. 물론 어느 팀이나 위기는 오고, 그럴 때 어떻게 분위기를 잡느냐가 중요한 것 같다. 나는 최대한 좋게 해결하려 하는 편이다. 지각을 하거나 사생활을 똑바로 안 하면 큰소리를 낼 수 있겠지만, 야구하면서 나온 실수는 사람이면 누구나 할 수 있으니까. 나도 후배들이 얼마나 미안한 마음일지 아니까. 물론 네 번, 다섯 번 이렇게 똑같은 문제가 반복되면 몰라도, 나는 실수를 따지고 그러는 게 싫더라. 그러면 훈련할 때 분위기도 안 좋아진다. 난 욕하면서 강하게 분위기를 잡는 걸 정말 싫어한다. 내가 어릴 때 싫어했으니까. (박)재현이도 처음 1군 왔을 때 눈치 엄청 봤다(웃음). 장난을 치든 뭘 하든, 더 하라고 한다. 감독님이나 코치님께서 자제하라고 하면 모르겠지만, 감독님도 나도 뭐라 하는 분위기를 안 좋아한다. 눈치 보면 위축된다. 편해야 애들도 야구가 잘된다. 못하려고 하는 선수는 없으니까. 항상 좋은 분위기를 유지하는 게 주장의 역할이라 생각한다"고 소신을 밝혔다.

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나성범은 이제 KIA의 가을을 이끈다.

나성범은 "아직 끝이 아니다. 어디까지 올라갈지 모르겠으나 정말 잘해서 준플레이오프, 플레이오프, 한국시리즈까지 가서 KT(1위)랑 좋은 경기할 수 있도록 한번 준비 잘하겠다"고 힘줘 말했다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 가을야구 진출을 확정 지은 KIA 타이거즈 나성범이 출사표를 밝히고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com