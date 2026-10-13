레이예스 잘하면 뭐하나, 가을야구 못가는데...재계약 당연? 한동희 30홈런 선언이 왜 중요한가

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 6회초 2사 만루 롯데 한동희가 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

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[스포츠조선 김용 기자] 레이예스 재계약이 빛을 발하려면….

롯데 자이언츠의 2026 시즌이 끝났다. 김태형 감독 체제로 3년 연속 7위에 머물렀다.

내년 시즌 반등하려면, 쉴 시간이 없다. 당장 선수 계약과 개편 작업 등이 이뤄져야 한다.

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최근 이슈는 외국인 타자 레이예스였다. 최원준(KT)과 함께 '역대급' 최다안타 경쟁을 펼쳤고, 결국 211개라는 전대미문의 안타 기록을 남기며 시즌을 마쳤다.

공교롭게도 김 감독과 함께 롯데에서 3년을 보냈다. 3년 연속 안타왕. 202개-187개-211개를 쳤다. 3년 연속 전경기 출전도 대단한 기록이다. 타점 역시 모두 세자릿수를 찍었다.

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레이예스는 꾸준했다는 얘기다. 다만, 그게 팀 성적으로 연결되지는 못했다.

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1m96 거구에 걸맞지 않게, 컨택트 능력이 대단하다. 스위치 타자인데, 보통 양쪽 타자들은 한쪽 타석에서 약점을 보이기 마련. 그런데 레이예스는 그것도 없다. 양타석 모두에서 잘 친다. 올해 좌투수 상대 3할7푼8리, 우투수(언더핸드 제외) 상대 3할5푼6리였다. 찬스에서 집중력도 좋다. 올해 득점권 타율이 0.430으로 리그 전체 1위였다.

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 롯데가 7대4로 승리했다. 이날 경기에서 211 안타 신기록을 달성하며 최다안타왕에 오른 레이예스가 기념구와 함께 포즈를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

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그런데 냉정히 말하면, 우리가 생각하는 외국인 타자 이미지는 아니다. 다시 말해 거포가 아니다. 3년 간 최다 홈런이 올시즌 18홈런이었다. 무섭긴 무서운데, 장타에 대한 부담은 덜하다. 맞아도 단타라고 생각하면, 투수는 마음이 한결 편해진다.

여기에 레이예스같은 '똑딱이' 외인이 살려면, 그 앞뒤를 국내 타자들이 지지해줘야 한다. 레이예스가 살아나가도, 들어오지 못하면 끝이다. 사실 이게 중요 포인트다. 올해 그렇게 많이 출루했는데도, 득점이 83개 뿐이다. 발이 느린 것도 있겠지만, 후속타가 터지지 않았다는 것이다.

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그래서 한동희같은 선수들의 기복 없는 활약이 중요하다. 레이예스 뒤에서 한동희가 30홈런 이상 할 수 있는 파워를 보여준다면, 레이예스가 정말 무서워질 수 있다. 레이예스 앞에서 꾸준하게 살아나갈 테이블세터를 구축하거나, 아예 레이예스를 2번에 두고 3번에서 한동희와 함께 해결 능력을 더해줄 선수가 있어야 시너지 효과가 발휘될 수 있는데 롯데는 그게 안됐다.

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 롯데가 7대4로 승리했다. 이날 경기에서 211 안타 신기록을 달성하며 최다안타왕에 오른 레이예스가 동료들과 함께 포즈를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

그래도 한동희가 후반기 야구에 눈을 뜨며 25홈런 시즌을 만들어준 건 고무적인 일이다. 내년 시즌 풀타임으로 30개 이상을 칠 수 있을 거라는 희망을 줬다. 한동희는 올해 처음 20홈런을 친 뒤 "30홈런으로 가는 과정"이라고 당차게 말했다.

수비에 대한 교통 정리도 필요해 보인다. 사실 타격을 너무 잘하니 가려졌는데, 좌익수 수비는 낙제점 수준이다. 계속 지명타자로 나갈 수 없으니, 어쩔 수 없이 나가는 건데 정말 강팀이 되려면 레이예스의 외야 수비에 대한 문제 해결이 절실하다. 발은 빠르지만 수비 기본기가 부족한 황성빈을 코너로 보내거나 하려면, 센터 라인 보강도 필요해 보이는 롯데다.

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일단 레이예스는 재계약에 매우 긍정적이다. 그는 "롯데에서 또 뛰고 싶다"고 공개적으로 재계약을 희망했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com