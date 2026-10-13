'옵션 1억 걸어주세요' 당찼던 신인, 성적은 타율 0.189...과연 돈 받을까, 못 받을까

[스포츠조선 김용 기자] "상당 부분 챙겼다."
NC 다이노스는 올해 신인드래프트에서 뽑은 1라운드 외야수 신인 박보승과 계약금 총액 3억원에 사인을 마쳤다.
눈에 띄는 건 액수. 비슷한 순번 선수들이 대부분 2억5000만원에 계약했는데, 박보승은 3억원이었다. 그런데 박보승도 보장액은 2억5000만원이고, 옵션 5000만원이 포함된 계약이었다.
신인 계약금에 옵션을 넣은 건 지난해 NC가 처음 시작했다. 전체 2순위 지명 내야수 신재인과 총액 3억5000만원 계약을 맺었는데, 그 중 1억원이 옵션이었다. 당시 구단은 옵션 포함안, 미포함안 두 가지 안을 제시했는데 선수가 당차게 포함안을 선택했다고. 아마 미포함안을 택했다면, 보장액이 늘었을 가능성이 높다.
그렇다면 여기서 궁금한 것 하나. 신재인은 과연 1억원 옵션을 다 수령했을까. 지난해 특급 야수의 재능을 갖췄다며 시즌 초반 기회를 받았지만, 공-수 모두에서 한계를 보였다. 시즌 중반 주춤하다, NC가 가을야구 진출 가능성이 희미해지며 시즌 막판 또 기회를 받았다. 그렇게 68경기 출전 타율 1할8푼9리 3홈런 9타점 기록을 남겼다. 146타석을 소화했다.
기록으로만 보면 옵션으로 돈을 벌 수 있을까 한 성적이다. 그런데 대반전이 있다. NC 관계자는 "옵션의 세부 내용이나, 정확한 금액을 공개할 수는 없다. 하지만 신재인이 상당 부분 챙긴 것으로 알고 있다"고 귀띔했다.
먼저 '통 옵션'이 아니었다. 일정 기준을 채우면 1억원을 다 가져가고, 실패하면 못 가져가는 게 아니라 세부 지표를 나눠 뭔가 달성했을 시 금액이 쌓이는 시스템이었던 것. 또 상당 부분이라는 건, 최소 절반 이상을 가져갔다고 해도 무방한 표현이다. 예를 들어 7000만원 이상을 옵션 명목으로 받는다고 해도, 엄청난 비율과 금액이다.
이 관계자는 "신인 선수에게 무리한 조건을 제시하는 건 말이 안 되는 일이었고, 선수들에게 동기부여를 해주자는 차원이었다"고 설명했다. 신재인의 사례를 보면, 일단 1군에서 어느정도 존재감만 발휘하면 되는 수준으로 해석할 수 있다.
박보승도 이를 알면, 꼭 1군에 가겠다는 의욕이 생길 듯. NC는 박보승을 미래 주전 중견수감으로 점찍고 영입했다. 마땅한 중견수 자원이 없기에, 마무리 캠프나 스프링 캠프에서 두각을 나타내면 신재인처럼 기회를 잡을 수 있다. 물론 1군 무대가 그렇게 쉬운 곳은 아니다. 신인 선수들은 1군에 올라가는 자체가 높은 벽일 수 있다. 자만은 금물이다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com