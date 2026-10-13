'2년 간 228억원' KS와 9위 모두 맛봤다…한화, FA 시장 또 큰손? '류지현호' 취임 선물 받을까

류지현 한화 이글스 감독. 사진제공=한화 이글스

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[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 지휘봉을 잡은 류지현 감독이 '취임 선물'을 받을 수 있을까.

한화는 13일 "제15대 신임 사령탑으로 류지현 야구 국가대표팀 감독을 선임했다"고 발표했다.

'명과 암'이 공존했던 김경문 감독 체제를 마치고 새판짜기에 돌입했다.

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한화는 지난 2024년 6월 김경문 감독을 제 14대 감독으로 선임했다. '만년 하위권'이었던 한화는 김 감독의 노련한 지휘를 앞세워 지난해 정규시즌을 2위로 마친 뒤 19년 만에 한국시리즈 진출까지 성공했다.

올 시즌 외국인선수의 부진과 더불어 투수진이 흔들렸고, 결국 정규시즌을 9위로 마쳤다. 한국시리즈 준우승 팀의 9위 추락. 한화는 변화가 필요하다고 판단했고, 계약 만료된 김 감독과 결별을 택했다.

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신임 사령탑인 류지현 감독은 KBO리그 감독은 물론 국가대표 감독까지 하면서 풍부한 경력을 자랑한다.

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류 감독은 2021~2022년 LG 트윈스를 지휘하며 2시즌 모두 가을야구 진출을 이끌었다. 비록 우승에는 실패했지만, 장기 레이스에서의 경쟁력을 증명했다.

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LG에서 우승 트로피를 들어올리지 못했지만, 최근 대표팀 감독으로서 굵직한 성과를 냈다. 지난해 1월 대표팀 사령탑으로 선임된 뒤 올해 3월 월드베이스볼클래식(WBC)에서 17년 만에 8강 진출을 이끌었다. 지난 9월 열렸던 2026 아이치-나고야 아시안게임에선 5연속 금메달 획득에 성공했다.

한화는 "류 감독이 구단이 목표로 하는 '지속 가능한 강팀으로의 성장'을 달성할 적임자라고 판단해 지휘봉을 맡겼다"고 배경을 설명했다.

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10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 한화 심우준우 수비를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

13일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 4회초 동점 투런홈런을 날린 한화 강백호. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.13/

새롭게 감독을 선임하면서 '취임 선물'에도 관심이 모이고 있다. 많은 경우 새 감독을 선임할 경우 FA 선수 영입 등으로 구단의 확실한 지원을 보여주곤 한다.

김경문 감독은 내야수 심우준(4년 총액 50억원), 투수 엄상백(4년 총액 78억원) 영입이라는 취임선물을 받았다. 지난해에는 강백호(4년 총액 100억원)를 영입하며 타선 보강을 했다.

FA 선수의 활약은 나쁘지 않았다. 엄상백은 부진과 부상으로 다소 아쉬운 모습을 보여줬지만, 심우준은 내야 전반의 안정화를 이끌었고, 강백호는 타선 중심을 확실하게 잡았다.

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한화에 가려운 부분은 분명히 있다. 2026년 신인드래프트 1라운드로 입단한 오재원이 1군에서 충분히 통한다는 모습을 보여줬다. 그러나 이제 2년 차를 보낸만큼, 조금 더 경험있는 중견수가 필요한 것도 사실이다.

이번 FA 시장에는 김호령(KIA) 최지훈(SSG) 등 뛰어난 수비를 자랑하는 중견수 자원이 시장에 나온다. 한화는 일단 외국인선수를 중견수로 영입하는 등 다각도로 고민을 하고 있다. 또한 불펜진 또한 보강이 필요한 포인트다. 한화 내부에서는 박상원이 FA 자격을 얻고 박치국(두산) 한승혁(KT) 문승원(SSG) 등도 FA가 된다.

일단 한화는 아시아쿼터 왕옌청과 1년 총액 30만 달러(계약금 10만 달러, 연봉 20만 달러)에 재계약하면서 선발진 안정화에 힘을 냈다. 왕옌청은 내년 시즌 구상에 있어 가장 필요한 선수 중 한 명이다.

류 감독은 16일 선수단과 상견례를 한 뒤 본격적으로 팀 파악 및 정비에 나선다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com