'와 최다 배출' KIA 상상도 못했다, 노쇠화 걱정했던 팀 맞나…도대체 1년 사이 무슨 일이

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회말 솔로홈런을 날린 KIA 박재현. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.11/

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[스포츠조선 김민경 기자] "젊은 선수들이 나와야 하고, 뛰는 선수도 좀 필요했다."

이범호 KIA 타이거즈 감독은 지난해 8위로 시즌을 마치고, 가을 마무리캠프부터 원석 발굴에 나섰다. 갈수록 노쇠화하는 타선에 젊은 피를 수혈할 필요성이 있었다.

지난 시즌 KIA의 주축 타자들을 살펴보면 왜 고민이 깊었는지 알 수 있다. 최형우 나성범 김선빈 김태군 마흔 전후의 베테랑들. 김호령도 뛰는 야구와는 거리가 있다. 그나마 김도영과 박찬호가 뛰는 야구가 가능했는데, 올 시즌을 앞두고 박찬호는 두산 베어스로 FA 이적했다. 설상가상으로 김도영은 지난해 햄스트링 부상에 시달린 여파로 올해 가능한 뛰는 플레이는 자제해야 했다.

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이때 이 감독의 눈에 띈 게 박재현이었다. 지난해 박재현이 갓 입단했을 때부터 재능을 눈여겨봤다. 첫해는 경험 부족이 너무 많이 티가 났는데, 단 1년 만에 공수에서 엄청난 성장을 이뤘다.

시즌 초반 1루수로 기대했던 윤도현과 오선우가 동반 부진할 때 박재현이 없었다면, 5강 도약도 없었다. 이 감독은 과감히 주전 좌익수 기용하던 해럴드 카스트로를 1루수로 돌리고, 박재현을 주전 좌익수로 고정했다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 박재현이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 2027 KBO 신인 드래프트에서 KIA 타이거즈에 지명받은 소재휘와 박재현이 인터뷰를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

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박재현은 천금 같은 기회를 놓치지 않았다. 132경기, 타율 2할9푼3리(515타수 151안타), 19홈런, 69타점, 21도루, OPS 0.802를 기록했다. 김도영과 함께 세대교체의 주역이 됐고, 20홈런-20도루 대기록에 근접하며 호타준족의 면모를 보여줬다.

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단숨에 국가대표 단골손님까지 됐다. 박재현은 김도영 성영탁과 함께 2026 아이치-나고야아시안게임에서 금메달을 목에 걸었고, KBO가 13일 발표한 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 명단에도 이름을 올렸다. 적어도 24세 이하 젊은 선수들과 경쟁에서 박재현은 리그에서 손꼽히는 선수로 성장했다.

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KIA는 이번 APBC 대표팀에 박재현 김도영 성영탁을 비롯해 곽도규 김태형까지 모두 5명이 차출됐다. 10개 구단 가운데 최다 배출이다. 2023년 APBC 대표팀에는 김도영 정해영 이의리 최지민 등 4명이 부름을 받았다. KIA에 김도영 외에도 국가대표급 활약을 펼치는 젊은 야수가 등장한 것은 정말 반가운 일이다.

이제 박재현은 2027년 신인 선수의 좋은 본보기가 되고 있다.

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1라운드 전체 3순위로 지명된 내야수 이호민은 "개인적으로 박재현 형을 한번 보고 싶다. 어린 나이부터 1군에 빨리 적응하기도 했고, 빠르게 프로 1군 선수들의 공에 어떻게 적응했는지 볼 궤적 보는 법을 많이 물어볼 것 같다"며 눈을 반짝였다.

KIA 주장 나성범은 "(박)재현이도 처음 1군 왔을 때 눈치 엄청 봤다"며 웃었다. 이제는 팀 분위기를 주도할 정도로 까불까불해진 후배가 기특할 따름이다.

김도영은 "KIA의 미래가 밝은 것 같다"며 절친한 동생 박재현에게 엄지를 들었다.

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 아시안게임 금메달리스트 KIA 박재현, 김도영, 성영탁이 동료들의 축하를 받고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com