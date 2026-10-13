ML 거친 선배도 못 넘은 기록, 1억4천 '갓성비' 투수가 깼다! 왕옌청 한화 재계약 소식에 대만 '들썩'

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 왕옌청. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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[스포츠조선 박상경 기자] 과연 이런 성공을 예상했을까.

왕옌청의 한화 이글스 잔류 소식에 대만의 시선이 집중되고 있다. 자유시보 등 대만 현지 매체들은 13일(한국시각) 국내 보도를 인용해 왕옌청의 한화 재계약 소식을 전했다. 한화는 이날 왕옌청과 총액 30만달러(계약금 10만달러, 연봉 20만달러, 약 4억원)에 계약을 체결했다고 발표했다.

왕옌청은 올 시즌 가을야구행에 실패한 한화의 위안거리였다. 올 시즌 26경기 133⅔이닝 11승6패, 평균자책점 3.97, 한화 투수 중 유일하게 두 자릿수 승수를 거뒀다. 꾸준한 투구와 이닝 소화 능력을 선보이며 올해 KBO리그에 처음 도입된 아시아쿼터제에서 가장 성공한 선수라는 평가를 받았다. 2019년 일본 프로야구(NPB) 라쿠텐 골든이글스에 입단하며 프로 생활을 시작했지만, 지난해까지 1군 무대에 서지 못했던 한을 한국에서 풀었다.

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NC 시절 왕웨이중. 스포츠조선DB

앞서 대만 출신 선수 중 KBO리그에 가장 큰 족적을 남긴 건 왕웨이중이었다. 밀워키 브루어스에서 메이저리그 22경기를 던졌던 왕웨이중은 2018시즌을 앞두고 NC 다이노스와 총액 90만달러 계약을 맺으며 사상 첫 대만 출신 외국인 선수가 됐다. 왕웨이중은 2018시즌 25경기 141⅔이닝, 7승10패, 108탈삼진, 평균자책점 4.26을 기록했다. 150㎞ 이상 직구를 뿌리고 빅리그 뿐만 아니라 마이너리그 경험을 살려 활약해 줄 것이라는 기대에는 못 미쳤다는 평가를 받았다.

때문에 NPB에서 성공하지 못했던 왕옌청에게 우려의 시선이 쏟아졌던 건 당연했다. 하지만 왕옌청은 올 시즌 한화에서 가장 믿을 만한 선발 투수 역할을 하며 우려를 불식시켰다. 한화와 재계약으로 왕옌청은 대만 출신 중 처음으로 KBO리그 두 자릿수 승수 달성 및 2년차 시즌을 맞이하는 선수가 되는 새 역사를 썼다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 5회말 2사 3루 왕옌청이 전병우의 직선타구를 호수비로 잡아낸 노시환을 보며 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

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대만 민보는 '한화가 아시아쿼터 최고 금액으로 왕옌청과 계약을 갱신한 것은 올 시즌 그의 활약과 미래 성장 가능성을 높게 평가하고 있음을 보여준다'고 평했다. 이어 '왕옌청의 올 시즌 활약은 다른 외국인 선수와 비교해도 손색이 없었다. 연봉 차가 10배였던 오웬 화이트는 8승에 그쳤고, 윌켈 에르난데스도 3승을 따내고 방출됐다'며 '왕옌청은 상대적으로 저렴한 계약에도 뛰어난 성적으로 탁월한 효율을 입증했다'고 덧붙였다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com