'74구 퍼펙트' 충격적 데뷔전의 기억, 그날도 곽빈이었다, '차포' 뗀 LG를 구원하소서

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 5회 투구를 이어가고 있는 LG 카라스코. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

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[스포츠조선 정현석 기자]불펜 '차포'를 모두 뗀 채 가을야구에 돌입한 LG 트윈스.

빅리그 112승의 관록투가 절실한 운명의 하루다.

14일 잠실구장에서 열리는 두산 베어스와의 와일드카드 결정전 1차전을 앞둔 LG 트윈스 불펜에 비상이 걸렸다.

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늦어진 친정 복귀로 가을야구 출전이 불발된 고우석에 이어, 특급 마무리 손주영 마저 갑작스러운 담 증세로 엔트리에서 제외됐다. 필승조의 두 중심 축이 한꺼번에 사라진 LG 불펜진. 선발 카를로스 카라스코의 역할이 중요해졌다.

단 한번만 이기면 되는 4위 LG가 유리한 와일드카드 결정전 방식이지만, 이번에는 이야기가 다르다. 1차전 두산 선발은 올 시즌 KBO리그를 지배한 '국대 에이스' 곽빈이다. 평균자책점과 탈삼진 부문 2관왕을 차지하며 절정의 구위를 자랑하는 광속구 투수.

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 7회말을 무실점으로 마친 카라스코가 동료들의 환영을 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

LG 불펜진의 공백을 고려하면 곽빈과의 팽팽하게 맞설 선발 맞대결이 필수다. 불펜 사정 상 1차전에서 끝내는 것이 가장 안전한 상황.

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결국 모든 시선은 LG의 선발 투수, 카를로스 카라스코에게 쏠린다.

딱 하나, 희망의 기억이 있다. 카라스코의 KBO 데뷔전이었던 지난 8월 1일 잠실 두산전. 한국 무대 첫 선을 보인 ML 112승 경력자 카라스코는 가히 '충격적인 피칭'을 선보였다.

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선발 7이닝 동안 단 74개의 공만을 던지며 21타자를 상대로 단 한 명의 출루도 허용하지 않는 퍼펙트 피칭을 펼쳤다. 사전에 계획된 투구 수 관리(70구 안팎) 방침에 따라 2-0 리드를 팀에 안긴 채 8회 시작과 함께 교체됐다.

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26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 선발 곽빈. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

공교롭게도 그날 선발이 바로 곽빈이었다.

곽빈도 6이닝 동안 무려 10개의 탈삼진을 잡아내며 6안타 무4사구 2실점으로 호투했지만, 카라스코의 괴력투를 넘지 못했다.

LG는 카라스코가 내려간 직후인 8회말 불펜진이 2-2 동점을 허용했고, 연장 11회 접전 끝에 2대2 무승부로 경기를 마쳤다. 카라스코의 역사적인 퍼펙트 기록은 물론, KBO 데뷔전 승리마저 아쉽게 날아간 하루였지만 강렬한 인상을 남기며 KBO에 연착륙 했다.

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LG에게 베스트 시나리오는 분명하다.

카라스코가 '8월 1일의 퍼포먼스'를 재현하는 것이다. 두산 타선을 상대로 보여줬던 압도적인 피칭을 다시 한번 보여주면서 최대한 많은 이닝을 책임져 주는 시나리오. 효율적인 투구 수 관리로 긴 이닝을 버텨주며 불펜의 과부하를 최소화 해야 '에이스 곽빈'을 앞세운 두산의 벽을 넘을 수 있다.

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 2회말 투구를 마친 LG 카라스코가 포수 이주헌을 향해 손짓하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

다만, 상황은 만만치 않다.

당시 분석할 근거가 없었던 낯 선 투수 카라스코의 현란하게 변하는 다양한 구종에 두산 타자들이 속절 없이 농락 당했지만 이번에는 다르다.

그날의 상대 경험과 축적된 현미경 분석을 통해 카라스코 약점 공략에 적극 나설 전망. 두산 타자들의 '대응'을 얼마나 노련하게 피해갈 수 있느냐가 롱런의 관건이 될 전망.

카라스코는 데뷔전 이후 두산을 단 한번도 만난 적이 없다. 두산전 1경기 평균자책점 0.00. 데뷔 두번째 맞대결이 운명의 한판 승부가 됐다.

카라스코의 어깨는 그 어느 때보다 무겁다.

필승조가 실종된 벼랑 끝 LG를 구원할 유일한 희망. "서울의 주인이 누구인지 보여주겠다"는 자신감이 '퍼펙트 데자뷔'로 이어질지 모든 관심이 잠실벌을 향하고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com