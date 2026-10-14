결국 폭탄 망언 폭발! "오타니 존재 자체가 팀에 악영향"…'극심한 슬럼프 벤치행' 위기 몰린 LAD 파격 결단 내린다

오타니 쇼헤이. 사진=블리처 리포트

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[스포츠조선 강우진 기자]위기의 LA 다저스가 오타니 쇼헤이를 포스트시즌에서 벤치에 앉히는 과감한 선택을 할까. 지금으로서는 충분히 가능한 일이라는 평가를 받는다.

스포츠 일러스트레이티드는 13일(한국시각) '지금의 다저스는 지난 몇 년간 메이저리그를 지배해 온 팀과는 다르다'며 '가장 눈에 띄는 차이는 오타니가 평소의 모습을 거의 잃어버렸다는 점이다'고 보도했다.

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다저스는 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 2차전에서 패했다. 이제 시리즈 전적 0승 2패로 오는 15일 홈구장에서 열릴 3차전을 준비해야 한다. 다저스가 포스트시즌 시리즈에서 2연패를 당한 채 뒤처진 것은 2023년 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 이후 처음이다. '스리핏'을 노리는 팀이라고 하기에는 다소 부족해 보인다.

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팀 부진의 핵심으로는 '슈퍼스타' 오타니가 지적받고 있다. 지속적인 무릎과 팔 부상으로 오타니는 타석에서 장타력을 잃었다. 아예 마운드에 오르는 것조차 불가능할 정도다. 밀워키와의 2차전에서 4타수 무안타를 기록한 오타니는 이번 포스트시즌 타율이 0.150(20타수 3안타)에 그치고 있다. 오타니의 마지막 홈런은 지난 8월이다. 그 이후 24경기 동안 홈런을 기록하지 못했다. 이는 오타니의 단일 시즌 기준 개인 최장 홈런 침묵이다.

AFP연합뉴스

오타니의 슬럼프가 워낙 심각한 탓에 다저스는 3차전에서 그를 벤치에 앉히는 방안까지 고려하고 있다.

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데이브 로버츠 다저스 감독은 2차전이 끝난 뒤 인터뷰에서 오타니에 대해 "분명히 지금까지 좋은 상황은 아니었고, 본인도 몸 상태가 썩 좋지 않다는 것을 알고 있다"며 "그와 대화를 나누면서 우리 팀에 무엇이 최선인지 파악하는 것이 중요하다"고 말했다. 이어 "그는 그런 대화를 나눌 자격이 충분하고, 마땅히 그런 대화를 나눠야 하는 선수다"고 덧붙였다.

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메이저리그 최고의 선수로 평가받는 오타니를 라인업에서 제외해야 할 정도로 그의 몸 상태는 엉망이다. 오타니는 포스트시즌에서 타구를 제대로 맞히지 못하고 있다. 대부분이 빗맞은 뜬공과 힘없이 굴러가는 땅볼이었다. 이를 두고 매체는 '오타니가 계속 선발 라인업에 남아 있는 것 자체가 다저스에 악영향을 미치고 있는 셈'이라고 지적했다.

로이터연합뉴스

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로버츠 감독은 이미 오타니의 타순을 조정하는 방법을 시도했다. NLDS 3차전에서는 좌완 투수 크리스 세일을 상대하기 위해 오타니를 5번 타순에 배치했고, 최근 세 경기에서는 4번 타자로 기용했다. 하지만 오타니의 부진은 타순을 바꾸는 것만으로 해결할 수 있는 문제가 아니다.

로버츠 감독이 변화를 결정할 경우 신인 호수에 데 폴라가 오타니의 자리를 대신할 가장 유력한 후보로 떠오른다. 유망주인 데 폴라는 이번 시즌 더블A에서 124경기에 출전해 27홈런을 기록했다. 그는 오타니가 부상자 명단에 올랐던 9월에 처음으로 메이저리그 무대를 밟았고, 번뜩이는 타격감을 보였다.