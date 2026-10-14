구자욱이 위험하다고? 설마? 4명의 MVP 후보가 몰렸다, '역대급 난이도'→비극적 선택, 한 선수는 운다

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 구자욱이 몸을 풀고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16ㅁ

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[스포츠조선 정현석 기자]2026 KBO리그 최고의 포지션 플레이어를 가리는 골든글러브 시상식. 외야 부문 투표를 앞두고 투표인단의 고민이 깊어질 전망이다.

매 시즌 치열했던 외야수 부문 황금장갑 경쟁이지만, 올해는 그야말로 '역대급' 난이도다.

한국야구위원회(KBO)가 13일 발표한 올 시즌 MVP 후보 야수 7명 중 무려 5명이 외야수다.

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주인공은 구자욱(삼성), 최원준(KT), 샘 힐리어드(KT), 빅터 레이예스, 황성빈(이상 롯데). 이 중 황성빈을 제외한 4명의 선수가 외야 3자리를 놓고 치열한 경합을 벌일 전망.

모두 각 부문 타이틀을 하나씩 움켜쥐며 MVP 후보 명단에 이름을 올릴 만큼 최고의 시즌을 보냈다.

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하지만 외야수 골든글러브 수상자는 단 3명 뿐이다. 누군가 한 명은 타이틀홀더이자 MVP 후보임에도 황금장갑을 눈앞에서 놓치는 비극의 주인공이 될 수밖에 없다.

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정규시즌 기록을 살펴보면 4명의 우열을 가리는 것은 불가능에 가깝다.

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구자욱은 시즌 0.371의 고타율과 0.458의 출루율로 2관왕에 오르며 정규시즌 준우승팀 삼성의 공격을 이끌었다.

비율 기록은 압도적이다. 15홈런에 그쳤지만, 31개의 2루타, 6개의 3루타로 장타율이 전체 4위인 0.581에 달한다. 외야수 전체 선수 중 가장 높은 OPS인 1.039를 기록했다. 득점권 타율도 0.414에 달한다. 다만, 시즌 막판 부상으로 114경기 출전에 그친 점이 유일한 핸디캡.

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7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 5회말 KT 최원준이 2루타를 치고 질주하고 있다. 최원준은 202안타를 기록하며 단일시즌 최다안타 타이를 달성했다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

국내 타자 역대 한시즌 최다인 208안타로 롯데 레이예스(211안타)에 이어 최다안타 2위를 기록한 최원준은 125득점으로 득점왕에 올랐다.

0.356의 타율(3위)과 0.434의 출루율(2위), 28도루(7위) 등 최고의 시즌을 보내며 리드오프의 정석을 보여줬다.

'해결사' 힐리어드는 시즌 막판 무시무시한 뒷심으로 44홈런을 기록하며 시즌 마지막 순간까지 KIA 홈런왕 김도영(45홈런)을 위협했다. 김도영의 시즌 최종전 결승 홈런포로 홈런은 아쉽에 2위에 그쳤지만, 무려 139타점으로 압도적 타점왕을 차지했다. 2020년 로하스의 135타점을 넘어 구단 한시즌 타점 신기록ㄷ 경신했다. 장타율 0.593으로 외야수 중 장타 생산력 으뜸을 자랑했다. 만약 홈런, 타점 2관왕을 차지했다면 강력한 MVP 후보로 떠오를 수 있었던 선수. 그만큼 강렬했던 한 시즌 활약이었다. 힐리어드 최원준은 소속팀을 정규시즌 우승으로 이끈 플러스 요소도 있다.

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12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 롯데가 7대4로 승리했다. 이날 경기에서 211 안타 신기록을 달성하며 최다안타왕에 오른 레이예스가 기념구와 함께 포즈를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

레이예스는 KBO 역사를 다시 쓴 주인공이다.

시즌 211안타로 최원준과 치열한 경합 끝에 최다안타 부문 정상에 올랐다. KBO 역대 한시즌 최다안타 신기록 경신이라는 상징성이 강렬하다.

타율 또한 0.363으로 구자욱에 이어 2위에 올랐다. 144경기 전 경기 출전 끝에 이뤄낸 기록이란 점에서 플러스 가치가 있다. 109타점으로 5위에 오를 만큼 찬스에도 강했다. 득점권 타율은 시즌 타율을 훌쩍 넘는 무려 0.430에 달한다.

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 8회말 2사 만루 KT 힐리어드가 만루혼런을 치고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

투표권을 행사할 관계자들 사이에서도 벌써부터 의견이 팽팽히 엇갈린다.

누가 탈락해도 역대급 수상 실패자가 될 전망.

'타율 홈런 타점' 등 전통적 기록의 화려함을 중시하는 투표자는 구자욱과 힐리어드에게 표를 던질 가능성이 높고, '누적 안타와 득점력' 등 내실에 무게를 두는 표심은 최원준과 레이예스로 향할 가능성이 높다.

결국 이번 외야수 골든글러브 투표는 4명의 MVP 후보 중 단 1명을 배제해야 하는 역대급 비극적 선택이 될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com