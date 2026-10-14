"한국은 전력 질주 안해도 혼을 안낸다" 떠난 아쿼의 직언, 왜 아쉬움 지적했나

8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. SSG 타케다가 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]일본 야구 국가대표팀 출신으로 상위급 커리어를 자랑했지만, 한국에서의 첫 시즌을 아쉬움 속에서 마친 타케다 쇼타. 일본 언론과 한 시즌을 돌아보는 인터뷰를 가졌다.

올 시즌 SSG 랜더스의 아시아쿼터로 뛴 일본 출신 투수 타케다는 고교 시절부터 '제 2의 다르빗슈'로 기대를 받는 대형 자원이었다. 소프트뱅크 호크스 한팀에서만 13년 가까이 뛰면서 NPB 통산 66승을 거뒀고, 국가대표로도 뛰었지만 부진과 수술, 재활이 길어지면서 지난 시즌이 끝난 후 방출 통보를 받았다. 그때 아시아쿼터 자원을 물색하던 SSG가 설득에 나섰고 한국행이 확정됐다.

하지만 올 시즌 성적은 기대이하였다. 선발로 뛰었지만 부진이 깊어졌고, 잠시 반등하는듯 하다가도 다시 난타를 허용하기 일쑤였다. 막판에는 불펜으로 등판하며 가능성을 찾았다가도 또 대량 실점으로 무너지고 말았다. 올 시즌 최종 성적은 28경기 2승10패 평균자책점 7.41이다.

Advertisement

타케다는 14일 보도된 일본 '디 앤써'와의 인터뷰에서 "(아쉬운 성적에도)야구가 재밌다는 마음은 사라지지 않는다"면서 "같은 야구인데 일본과 한국이 이렇게 다른 스포츠인가 느꼈다. 이런 야구도 있구나 하고 많은 것을 배운 시즌이었다"고 돌아봤다.

올 시즌 KBO리그에서 한국 타자들을 잡기 위해서는 무엇보다 구속 증가가 필요하다는 것을 뼈저리게 느꼈다는 타케다는 "후반에는 등판 자체를 훈련이라고 생각하고 마운드에 섰다"면서 "내년에 한국에 있든, 일본으로 돌아가든, 미국으로 가든 지금 필요한 것은 구속을 높이는 것이다. 후반전에는 근육통이 올 정도로 강하게 던지는 것에 집중했다"고 설명했다.

13일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 롯데의 경기. 3회초 연속 피안타를 내주며 3실점을 허용한 SSG 선발 타케다. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.13/

Advertisement

그는 "한국은 일본보다 인스타그램 등 SNS가 워낙 활성화되어있기 때문에 좋은 성적을 내지 못하는 선수에게는 팬들의 욕설이 직접 쏟아지는 경우가 많다. 나 역시 좋은 성적이 나오지 않자 언론에서도 거센 비판이 쏟아졌다"면서 "우리팀 선수 중에는 경기 후에 SNS를 보면서 '멘털 트레이닝입니다'라고 하는 친구도 있어서 '강하다'라고 생각했다"며 웃었다. 타케다는 "저는 욕을 들어도 아무렇지 않다. 욕하는 사람이 있다면, 그보다 응원해주는 사람이 10배는 있다고 생각한다"고 이야기 했다.

Advertisement

하지만 그런 타케다도 '이건 좀 아니다'라고 느낀 순간이 있었다. 팀을 강하기 위해서는 건강한 질책이 필요한데, 한국야구에서 그렇지 않은 부분이 있기 때문이었다.

Advertisement

타케다는 "한국인들은 친절하기 때문에 상대이게 직접적으로 엄격한 말을 하지 않는다. 예를 들어 소프트뱅크는 실책을 하면 야수, 투수, 코치 모두가 지적해서 책임감이 생긴다. 하지만 한국은 수비 커버가 늦어지거나 전력 질주를 게을리해도 '그럭저럭' 관대하게 넘기는 문화가 있는 것 같다"며 팀내 아쉬웠던 부분을 지적했다. 기본기가 흔들릴 때는 선수에게 분명 더 강한 질책도 필요하다는 뜻이다.

'디 앤써'는 "SSG는 올 시즌 10개 구단 중 6위로 포스트시즌에 진출하지 못했다. 한편 정규 시즌 1위인 KT와 2위 삼성은 이런 부분에 있어 제대로 하고 있다고 보고있다"고 보충 설명을 했다.

Advertisement

나유리 기자 youll@sportschosun.com