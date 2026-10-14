"오타니 정상 아니다" 사령탑도 인정한 충격 부진, 그래도 믿는다고?…대체 1순위 후보도 나왔다

MILWAUKEE, WISCONSIN - OCTOBER 12: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers walks across the field during batting practice prior to game two of the National League Championship Series against the Milwaukee Brewers at American Family Field on October 12, 2026 in Milwaukee, Wisconsin. John Fisher/Getty Images/AFP (Photo by John Fisher / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

MILWAUKEE, WISCONSIN - OCTOBER 12: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers takes batting practice prior to game two of the National League Championship Series against the Milwaukee Brewers at American Family Field on October 12, 2026 in Milwaukee, Wisconsin. John Fisher/Getty Images/AFP (Photo by John Fisher / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 이종서 기자] 부진의 연속. 그러나 '슈퍼스타'를 믿어주기로 했다.

미국 '다저스네이션'은 14일(이하 한국시각) 'LA 다저스가 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈 2차전 패배 직후 불거졌던 슈퍼스타 오타니 쇼헤이의 선발 라인업 제외 루머를 일축하고 그를 계속 선발로 기용하기로 최종 결정했다'고 전했다. 다저스는 내셔널리그 챔피언십시리즈 1,2차전을 모두

내준 가운데 15일 3차전을 치른다.

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매체는 '오타니는 2차전에서 삼진 2개를 당하는 등 2026년 가을야구 들어 처음으로 단 한 번도 출루하지 못하며 극심한 부진을 겪었다. 올가을 6경기에서 3안타 3볼넷에 그치고 있다. 정규시즌 때부터 그의 발목을 잡았던 고질적인 부상 여파를 안고 뛰고 있기 때문'이라고 설명했다.

결국 2차전 직후 데이브 로버츠 다저스 감독은 오타니의 3차전 선발 제외 가능성을 이야기했다. 로버츠 감독은 "솔직히 말해 오타니의 타격 페이스가 분명 좋지 않다. 컨디션도 정상이 아니다"라며 "오타니와 직접 대화를 나누며 그와 팀 모두에게 무엇이 최선의 선택인지 고민해 볼 것"이라고 밝혔다. 이어 "그는 구단과 출전 여부를 논의할 충분한 자격과 권리가 있는 선수다. 면담을 진행하겠다"고 했다.

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그러나 일단 믿음을 주기로 했다. 매체는 '로버츠 감독에 따르면 오타니는 라인업에 남아 팀이 밀워키를 꺾는 데 보탬이 되겠다는 의지를 단호하게 내비쳤다'고 전했다.

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MILWAUKEE, WISCONSIN - OCTOBER 12: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers strikes out in the sixth inning against the Milwaukee Brewers in game two of the National League Championship Series at American Family Field on October 12, 2026 in Milwaukee, Wisconsin. John Fisher/Getty Images/AFP (Photo by John Fisher / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

로버츠 감독은 "지금 이 순간 우리는 쇼헤이의 의견을 존중하며 그를 전적으로 지지하고 있다. 그게 전부"라며 다시 한 번 기회를 주겠다는 뜻을 전했다.

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매체는 '오타니는 2026시즌 내내 여러 부상으로 고전했다. 가장 치명적이었던 것은 무릎과 이두근 염증'이라며 '무릎 부상으로 인해 7월4일 이후 아예 마운드에 오르지 못했다. 이두근 문제로 9월 중순에는 15일짜리 부상자 명단(IL)에 올랐다'고 설명했다.

1차전과 2차전에서 오타니는 4번타자로 나왔다. 시즌 동안 1번타자로 나왔지만, 중심 타선에 배치됐다. 타선 조정은 조금 더 이뤄질 전망. 매체는 '로버츠 감독이 오타니를 라인업에 잔류시키되, 3차전에서는 그를 2번에서 6번 사이의 중심 타선에 배치하여 타격 부담을 조정할 계획을 밝혔다'고 전했다.

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플랜B도 언급됐다. 매체는 '만약 오타니가 선발에서 제외되었다면 호수에 데 파울라가 그 자리를 대신했을 것'이라며 '데 파울라는 정규시즌과 포스트시즌을 가리지 않고 쏠쏠한 활약을 펼쳤다. 이번 10월에도 세 번의 타석 중 두 번이나 출루에 성공한 만큼, 오타니의 부진이 계속된다면 언제든 그를 대체할 1순위 후보'라고 분석했다.

매체는 '일단 당분간 오타니는 계속 라인업을 지킬 것이며, 다저스는 3차전에서 밀워키의 시리즈 리드 격차를 좁히기 위해 총력을 다할 것'이라고 전망했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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