김도영, 김주원이 유망주? 대표팀 '혹사 수준' 혹시 부상이라도 당한다면

7일 고척스카이돔에서 열린 프리미어12 야구대표팀의 훈련, 김도영과 김주원이 워밍업을 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.11.07/

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[스포츠조선 김용 기자] 김도영, 김주원이 유망주?

KBO는 13일 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC)에 출전할 33인 엔트리를 확정했다. 대회에는 총 28명이 갈 수 있는데, 향후 한국시리즈 진출팀 투수가 빠지고 부상 병력 등이 나오는 걸 감안해 5명의 선수를 추가로 합류시키기로 결정했다. 이번 대회는 내달 12일부터 일본 도쿄돔에서 개최된다.

눈에 띄는 건 화려한 야수진. 전력강회위원회는 올해 월드베이스볼클래식(WBC), 아이치-나고야 아시안게임 국제대회가 많았기에 여기에 중복 출전한 선수들은 이번 APBC에 제외할 거라 얘기했었다. 특히 투수들은 피로가 누적될 수밖에 없어, 선수 보호를 위해서는 당연한 조치.

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하지만 야수는 달랐다. 일단 KIA 타이거즈 김도영, NC 다이노스 김주원이 포함됐다. 두 사람 모두 위에 언급한 두 대회 모두를 출전했고, 팀에서 핵심 중 핵심인 선수들이다. 올해 그 누구보다 야구를 많이, 열심히 한 선수들이다.

APBC는 2017년 창설됐다. 대회 취지는 젊은 유망주 선수들이 국가대표 유니폼을 입고, 국제 대항전을 치르며 경험을 쌓게 하자는 것. 그래야 향후 더 큰 대회에서 뛰는 인재로 성장할 수 있다는 것이었다.

1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 5회초 2사 1루 카스트로 타석때 1루주자 김도영이 김진호의 폭투에 2루까지 진루했다. 김주원과 인사를 나누는 김도영의 모습. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

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그런 취지로 이번 대회 참가하는 선수 명단을 보면 의미가 있다. 야수의 경우 국가대표 기회가 없었지만, 올해 좋은 활약을 한 문정빈(LG) 안재석 김민석(이상 두산) 김휘집(NC) 등이 뽑혔다. 아시안게임에는 출전했지만 거의 뛰지 못한 이재현(삼성)이 국가대표 주전으로 뛸 기회도 그려볼 수 있다. 와일드카드 중 한 명으로 한동희(롯데)가 뽑힌 것도 관심거리다. 후반기 야구에 눈을 떴기에, 한동희가 대표팀에서는 어떤 활약을 할지 귀추가 주목된다.

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하지만 김도영과 김주원은 이미 이 범주를 벗어난 스타들이다. 문현빈(한화)도 3개 대회 모두 참가하는 선수지만, 아직 두 사람의 경험과 레벨로 비교하면 더 뛰어야 할 선수라고 봐야 한다. 결국 김도영, 김주원까지 포함시킨 건 유망주 성장을 위한 대회지만 나가서 우승을 하겠다는 의지의 표현으로 해석된다. 다른 포지션이나 타순은 어떻게든 타 인원으로 메울 수 있지만, 두 사람 공백은 채우기 힘들다는 것.

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물론 아무리 레벨이 떨어지는 대회라도, 팬들의 관심이 쏠리니 성적이 중요하다. 하지만 지칠대로 지친 선수들이 부상이라도 당한다면, 선수 개인이나 팀에 막대한 손실이 될 수 있다.

물론 걱정을 떠나 선수에게 이번 출전이 도움될 수 있다. 특히 김도영의 경우 지난해 햄스트링 부상으로 등록 일수가 매우 부족했다. 국제대회에 나가면 그 등록 일수를 채울 수 있는 절호의 기회다. 1년이라도 빨리 미국 진출을 노린다고 한다면, 이 기회가 김도영에게는 소중할 수 있다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com