'출전 강행' 오타니의 납득불가 고집, '히팅 타이밍' 문제 해결 가능해?[역대급 부진 분석]

LA 다저스 오타니 쇼헤이의 타격 부진에 대해 히팅 타이밍이 늦어진 때문이라는 분석이 나온다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 커리어 최악의 시기를 보내고 있는 LA 다저스 오타니 쇼헤이가 주위의 우려에도 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 3차전에 출전하기로 했다.

데이브 로버츠 감독은 14일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 현지 매체들과 가진 인터뷰에서 "오타니는 팀에 도움이 될 수 있다고 확신하고 있다. 팀 승리에 힘을 보탤 수 있을 정도로 몸 상태가 좋다. 내가 들을 말은 그것으로 충분했다. 그에 대한 믿음을 한 번도 저버린 적이 없다"고 밝혔다.

지난 12일 2차전 패배 후 "본인도 컨디션이 좋지 않다고 느끼고 있다. 내일 오타니와 얘기를 나누면서 그에게 무엇이 최선인지, 또 우리 팀에 무엇이 최선인지 파악해야 할 것 같다"며 3차전 결장 가능성을 내비쳤는데, 오타니가 코칭스태프에 출전 의지를 강하게 전달했다는 얘기다.

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오타니 쇼헤이가 15일(한국시각) 열리는 NLCS 3차전에 결장할 수도 있을 것으로 보인다. AFP연합뉴스

오타니는 이번 포스트시즌서 6경기에 모두 출전해 타율 0.150(20타수 3안타), 3볼넷, 7삼진을 기록 중이다. 홈런은 커녕 장타 및 타점이 하나도 없다. 애틀랜타 브레이브스와의 디비전시리즈 4차전부터는 타순을 4번으로 바뀌었지만, 달라진 건 없었다.

동료인 무키 베츠는 오타니의 부진에 대해 "왜 그런지는 잘 모르겠지만, 그는 열심히 뛰고 있고 벗어날 수 있는 것으로 기대한다. 열심히 하고 있다는 게 중요하다. 우리는 그가 필요하다"고 했다. 부진의 원인을 아무도 모른다는 뜻이다.

오타니 쇼헤이가 지난 13일(한국시각) NLCS 2차전서 1회 헛스윙 삼진을 당하고 있다. Imagn Images연합뉴스

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이와 관련해 MLB.com이 이날 '오타니의 슬럼프 원인은 이것이다. 이를 고칠 시간이 있을까?'라는 제목의 기사를 게재해 흥미를 끈다. 스탯캐스트 자료를 동원해 오타니의 타격 메커니즘(mechanism)을 분석한 기사다.

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오타니의 부진이 뚜렷해진 것은 9월 이후인데, 그 한달 간 삼진율이 39%로 오타니의 커리어 월간 단위 수치 중 두 번째로 높았다. 볼에 배트가 나가는 비율이 커리어에서 가장 높았다고 하는데, 오타니가 제 기량을 완벽하게 발휘할 수 있는 몸 상태가 아님은 누가 봐도 명백하다.

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MLB.com은 '나중에 그가 신체적으로 도저히 정상적인 활약을 할 수 없는 상황이었음에도 팀을 위해 출전을 강행했다는 사실이 밝혀진다 해도 놀랍지는 않을 것'이라며 '평소라면 상상조차 하기 어려운 그의 결장을 놓고 고심하는 지금 단순히 1,2차전을 패했다는 결과만 볼 게 아니라 그 이면을 깊이 들여다볼 필요가 있다'고 했다.

애런 베이츠 다저스 타격코치는 포스트시즌을 앞두고 이 매체에 "오타니는 부상 이슈를 빠르게 극복해 나가고 있다. 이제 남은 건 빠른 공에 맞춰 타이밍을 잡고 언제 스윙을 할 것인지를 해결하는 단계"라며 "신체적 요소를 완성하기 위해 노력하는 단계라기보다 타자들이 일상적으로 겪는 일반적 과정에 가깝다"고 말했다.

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오타니 쇼헤이는 이번 포스트시즌서 빠른 공에 고전하고 있다. AFP연합뉴스

베이츠 타격코치가 언급한 '타이밍(timing)'이 오타니 부진의 핵심 키워드라고 보면 된다. 부상 때문에 히팅 타이밍을 찾지 못함에도 출전을 강행한다면 그 누구에게도 도움이 되지 않는다. 다만 타격감을 아직 찾지 못해 생긴 부진이라면 시간이 해결해 줄 수는 있다.

분명한 건 오타니의 스윙 타이밍이 늦다는 사실이다. 오타니는 MVP를 연속 차지한 2024~2025년, 두 시즌 동안 95마일 이상의 빠른 공에 대한 타율이 0.296으로 전체 3위였다.

MLB.com은 오타니가 가장 최근 홈런을 친 지난 8월 19일 콜로라도 로키스와의 원정경기 전과 후의 이 수치를 비교했다. 95마일 상대 수치가 그 이전에는 타율 0.280, 장타율 0.441을 쳤는데, 이후로는 타율 0.036, 장타율 0.071로 급하락했다.

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더구나 포스트시즌에는 각 팀마다 에이스급 선발과 불펜투수가 등판하기 때문에 구속은 더욱 빨라진다. 이번 가을 전체 투수들의 패스트볼 평균 스피드는 96.2마일로 정규시즌의 그것보다 약 1마일이 빠른 것으로 나타난다. 히팅 타이밍이 늦은 오타니가 더욱 고전할 수밖에 없는 상황이다.

오타니 쇼헤이가 지난 13일(한국시각) NLCS 2차전서 6회 바깥쪽 공에 헛스윙하고 있다. Imagn Images연합뉴스

MLB.com은 오타니의 히팅 타이밍이 늦다는 통계적 수치를 놓고 이번 포스트시즌과 최근 24개 월간 단위를 비교했다.

'발사 각도(attack angle)'가 이번 포스트시즌은 8도, 24개월 평균은 13도다. 공이 배트에 맞는 순간의 뜬 각도가 평소보다 5도가 낮아졌다는 뜻이다.

'타구 방향(attack direction)'은 센터를 중심으로 좌측으로 6도, 평소에는 우측으로 2도다. 즉 타구의 방향이 공이 맞는 순간 90도를 기준으로 좌측이 더 많아졌다는 얘기다.

직구와 싱커에 대한 '늦은 스윙(late swing)' 비율은 이번 포스트시즌서 37%로 최근 24개월 중 가장 높다. 전체 평균은 25%다. MLB.com은 이같은 통계를 바탕으로 '많은 수치가 있다. 이 모든 것은 결국 오타니의 현재 스윙이 완전히 어긋나 있다(wildly out of tune)는 사실을 가리킨다'고 결론지었다.

호스웨이 더 파울라. AP연합뉴스

그러면서 '오타니가 앞으로 1-2일내에 히팅 타이밍을 개선할 수 있을까? 아니면 이번 오프시즌서는 고치기 어려운 한계가 있는 것일까?'라며 '만약 후자라면 타순 조정은 효과가 없으니 팀 승리를 위해 호스웨이 더파울라가 선발출전에 더 적합하다는 다소 의외의 결정이 내려질 수도 있다'고 했다.

더파울라는 지난 9월 더블A에서 메이저리그로 신분이 수직상승한 이후 파워와 선구안에서 높은 평가를 받고 있다. 그는 정규시즌 11경기에서 타율 0.323, 1홈런, 7타점, 11볼넷, OPS 1.081을 올렸으며, 42타석에서 21차례 출루했다.

현역 시절 7번이나 출루율 타이틀을 차지한 조이 보토는 더파울라가 NLCS 1차전서 9회 대타로 나가 볼넷을 얻을 것을 두고 자신의 SNS에 '더파울라가 머지 않아 아주 빠르게 최상위권(upper tier)에 진입할 것'이라고 극찬했다고 한다.

MLB.com은 '오타니의 100% 기량과 더파울라의 100% 기량 중 하나를 고른다면 당연히 오타니겠지만, 지금은 오타니의 100%를 기대할 수 없는 상황이고, 대책을 세울 시간적 여유도 없다'며 '아주 오랜만에 오타니가 빠진 라인업이 다저스에게는 최상의 라인업이 될 가능성이 있다'고 주장했다.

하지만 오타니와 다저스의 선택은 출전 강행이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com