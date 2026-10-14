'불펜 비상 LG, 결국 효자가 터져야...' 10월 타율 0.200 침묵, 두산전 해결사 본능 깨어날까

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회말 1사 2루 LG 오스틴이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회말 1사 2루 LG 오스틴이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회말 1사 2루 LG 오스틴이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

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[스포츠조선 권인하 기자]오스틴 딘이 살아날 수 있을까.

LG 트윈스의 두산 베어스와의 와일드카드 결정전의 키 포인트는 불펜진이다. 고우석이 규정상 나오지 못하는데다가 마무리 손주영마저 갑작스런 목 담증세로 엔트리에서 빠지는 비상 사태가 발생했다. 김강률 장현식 이우찬 등 베테랑들로 막아내야 하는 상황인데 LG로선 최대한 점수차를 내서 불펜 부담을 줄여야 한다.

그러기 위해선 타자들이 점수를 많이 뽑아야 하고 오스틴이 그 중심에 있다. 그런데 올시즌 내내 잘치던 오스틴의 최근 타격은 부진이다. 월별 타격에서 매달 3할 타율을 보였던 오스틴인데 10월엔 9경기에서 2할(35타수 7안타)의 부진을 보였다.

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득점권에서도 약했다. 올시즌 득점권 타율이 무려 3할8푼5리에 달했는데 10월엔 10타수 2안타로 2할에 머물렀다. 그 2안타가 모두 홈런이었다는 건 그나마 다행.

오스틴은 올시즌 부진했던 LG 타선을 지탱해준 중심 중의 중심이었다. 타율 3할3푼1리(4위), 41홈런(3위), 127타점(3위), 114득점(4위), 180안타(3위), 출루율 4할2푼7리(4위) 장타율 6할3푼5리(2위)를 기록했다. 아쉽게 타이틀을 차지하지는 못했지만 도루를 제외한 타격 7개 부문에 모두 톱5에 들어갈 정도로 좋은 모습을 보였다.

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LG는 올시즌 팀타율 2할6푼4리로 전체 8위에 그쳤다. 오스틴을 제외하고는 개인 타격 순위 상위권에 오른 선수가 없을 정도로 전체적으로 좋지 못했다. 오스틴의 맹활약이 없었다면 5강이 힘들었을 것이다.

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그래서 4위로 떨어져 하루만 쉬고 와일드카드결정전에 나서는 게 걱정이다. 10월 9경기에서 LG의 팀타율은 2할4푼2리로 전체 9위로 좋지 못했기 때문. 9경기에서 38득점을 했는데 이중 홈런으로만 20득점을 했다. 집중력도 많이 떨어진 모습. 게다가 오스틴도 좋지 않다보니 타격에 대한 고민이 클 수밖에 없다.

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찬스에서 오스틴이 예전과 같은 해결사로서의 모습을 보여줘야 4위가 돼 떨어진 팀 분위기를 끌어올릴 수 있다.

다행인 것은 오스틴이 두산전에 타율 3할4푼8리, 2홈런, 6타점으로 좋은 타격을 보였다는 점이다.

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권인하 기자 indyk@sportschosun.com