아직 계약 중인데, 타 팀 협상 허가? 휴스턴 에스파다 감독, 시애틀행 '솔솔'

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 휴스턴 애스트로스가 조 에스파다 감독과 시애틀 매리너스 감독 간의 면담을 허락한 것으로 알려졌다.

MLB닷컴은 14일(한국시각) 소식통을 인용해 '에스파다 감독이 시애틀 구단 관계자들과 만날 예정'이라고 전했다. 시애틀은 올 시즌 아메리칸리그 서부지구에서 76승86패로 3위에 그쳐 포스트시즌행이 좌절된 후 댄 윌슨 감독과 결별한 바 있다. 에스파다 감독은 휴스턴과 이달 말 계약이 만료된다. MLB닷컴은 '휴스턴과 시애틀 모두 에스파다 감독에 대한 결정에 대해 공식적으로 확인하지 않았다'고 전했다.

에스파다 감독은 2018년 휴스턴 벤치 코치로 선임됐고, 2024년부터 더스티 베이커 감독에 이어 지휘봉을 잡았다. 부임 첫 해 팀을 아메리칸리그 서부지구 1위로 이끈 그는 올해도 지구 1위로 포스트시즌에 나섰다. 그러나 두 번 모두 와일드카드시리즈에서 탈락하며 아쉬움을 남겼다.

Advertisement

차기 감독 물색 과정에서 현역 사령탑을 주시하는 게 낯선 일은 아니다. 하지만 원소속팀과 계약 관계 중이라는 점은 접근에 껄끄러운 부분이다. 반대로 원소속팀이 타 팀의 접근을 허용하는 건 재계약 의사가 없거나, 협상을 앞두고 시장 상황을 알아보고 오라는 의미로 받아들여진다.

에스파다 감독은 앞서 아메리칸리그 와일드카드시리즈를 마친 뒤 휴스턴 잔류 의사를 내비친 바 있다. 그는 "이 팀에 9년 넘게 있으면서 디비전시리즈와 챔피언십시리즈, 월드시리즈 우승을 경험했다. 큰 축복이다. 앞으로도 그런 순간을 계속 누리고 싶다"고 말했다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com