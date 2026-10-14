오타니를 벤치로? 바닥 뚫은 부진, 24G 동안 단 1타점이라니! 적장도 "오타니 얘기 맞지?" 한숨 [SC포커스]

오타니. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] 천하의 오타니 쇼헤이(LA 다저스)의 극심한 부진. 벤치로 밀릴 위기는 간신히 피한 것 같지만, 해피엔딩으로 이어질지는 불투명하다

오타니의 올시즌 포스트시즌 타율은 1할5푼(20타수 3안타)에 불과하다. 볼넷도 3개에 그쳤다. 클러치포인트를 비롯한 현지 매체들은 데이브 로버츠 다저스 감독이 향후 오타니의 선발라인업 제외 가능성을 진지하게 고민해야한다고 지적하고 나섰다.

다만 다저스의 생각은 다르다. 오타니를 밀워키와의 디비전시리즈 3차전 라인업에도 포함시킨다고 발표했다. 14일(한국시각) 로버츠 감독은 공식 기자회견을 통해 오타니를 라인업에 올릴 예정이라고 밝혔다.

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디비전시리즈 상대였던 애틀랜타 브레이브스, 챔피언십시리즈에서 상대하고 있는 밀워키 브루어스가 투수진이 강한 팀이라곤 하지만, 가뜩이나 투타병행을 포기하고 타자에만 집중하는 상황에서 오타니의 부진은 미국 현지에서 '역사적인 추락', '연구대상'이라는 얘기가 나올 정도다.

자타공인 '역사상 최고의 선수'라 불리던 오타니가 바닥까지 추락하는데는 2개월도 채 걸리지 않았다. 오타니는 8월 18일(현지시각) 콜로라도 로키스의의 정규시즌 경기에서 올해 마지막 홈런을 치며 5타수 1안타 2타점을 기록한 이래 포스트시즌까지, 무려 24경기 동안 단 1타점에 그치고 있다. 이기간 타율 총합 역시 1할5푼7리(70타수 11안타)에 불과하다.

오타니. AFP연합뉴스

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급기야 밀워키와의 챔피언십시리즈 2차전에는 번트 자세를 취하는 등 슬럼프 탈출을 위해 고민하는 기색이 역력했지만, 결과적으로 또 무안타 경기를 했다.

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오타니가 부상 이후 이토록 무너지고 있는 만큼, 오타니의 부진이 단순히 기량 문제가 아니라 부상이나 그로 인한 갑작스런 에이징커브 하락일 가능성조차 제기되는 상황이다.

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다저스는 오타니의 극심한 부진 속 밀워키와의 챔피언십시리즈에서 0승2패로 밀리고 있다. 밀워키는 지난해 2년 연속 우승을 달성했던 다저스의 챔피언십시리즈 상대팀이기도 하다. 당시 오타니는 투수로 등판해 6이닝 2실점(무자책) 10K로 쾌투했고, 타자로는 역사에 한획을 그을만한 3타수 3안타 3홈런(1볼넷) 경기를 만들어냈다. 당시 시리즈 전체 성적은 타율 3할7푼5리(16타수 6안타) 3홈런 4타점이었다.

오타니. AP연합뉴스

팻 머피 밀워키 감독의 머릿속에 생생하게 새겨진 순간이다. 그는 "1년전 오타니가 펼친 야구 역사상 최고의 경기를 기억한다. 잊을 수 없는 기억"이라고 악몽처럼 돌아보는 한편 야구인으로서 현재의 오타니에 대해 안타까운 속내를 숨기지 않았다.

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다만 그는 '다저스가 3차전에서 오타니를 선발라인업에서 제외할까'라는 물음에 대해서는 "그건 다저스가 결정할 일"이라며 대답을 피했다.

로버츠 감독은 "오타니는 선발 라인업에 서길 원한다. 부진을 벗어날 준비를 마쳤다고 한다"고 설명했다. 결과적으로 오타니가 3차전 라인업에 포함될 가능성이 높아진 모양새다.

팀동료 무키 베츠는 오타니의 부진에 대해 "보고 있는게 가슴아프고 힘들다. 슬럼프에서 빠져나오기 위해 열심히 노력하는 모습이 안타깝다. 우리에겐 그가 필요하다"며 한숨을 쉬었다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com