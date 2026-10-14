시애틀 차기 사령탑? '라이벌' 휴스턴이 포기한 에스파다 감독 면접본다

시애틀 매리너스가 휴스턴 애스트로스가 재계약을 하지 않기로 한 조 에스파다 갇독을 차기 사령탑 후보로 올려놓았다. UPI연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]정규시즌 종료 후 댄 윌슨 감독을 경질한 시애틀 매리너스가 조 에스파다 휴스턴 애스트로스 감독을 차기 사령탑 후보로 선정해 인터뷰한다는 소식이다.

휴스턴은 지난 1일(이하 한국시각) 와일드카드시리즈에서 시카고 화이트삭스에 2연패한 뒤 시즌을 공식 마감했다. 2023년 11월 휴스턴과 3년 계약을 한 에스파다 감독은 사실상 FA의 몸이다.

ESPN은 14일 '애스트로스와의 에스파다 감독의 계약은 이달 말 종료된다. 최근 3년 중 두 차례 AL 서부지구 우승을 이끈 그는 휴스턴과 재계약하고 싶다는 의사를 여러번 나타냈다'고 전했다. 즉 에스파다 감독의 생각과는 달린 휴스턴 구단이 그와 재계약할 계획이 없으니, 시애틀의 인터뷰 요청을 받아들였다는 얘기다.

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작년 AL 서부지구 우승을 차지한 뒤 ALCS까지 진출했던 시애틀은 올해 76승86패로 지구 4위로 마감하며 급전직하했다. 결국 그 책임을 물어 윌슨 감독과 재계약하지 않기로 했다.

그런데 시애틀은 휴스턴 구단이 에스파다 감독과 재계약하지 않기로 했다는 소식을 듣고 그와의 접촉에 나서기로 한 것이다.

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휴스턴은 올 정규시즌서 81승81패를 마크, 승률 5할을 초과하지 않고 포스트시즌에 진출한 최초의 구단이 됐다. 에스파다 감독은 재임 3시즌 동안 통산 256승229패(0.528)를 올리며 어느 정도 능력을 발휘했으나, 두 차례 포스트시즌서는 4전 전패를 당했다.

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2018년부터 휴스턴 벤치코치로 부임한 그는 2022년 더스티 베이커 감독을 도와 월드시리즈 우승을 이끌었다.

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제리 디포토 시애틀 단장은 정규시즌 종료 직후 "최근 몇 년 동안 우리가 해온 일들은 다소 폐쇄적이었다"며 "올해의 실패를 겪으며 이제는 외부로 눈을 돌려 우리의 방식에 허점을 지적하고 우리가 미처 보지 못한 부분을 일깨워줄 수 있는 인물을 찾아야 한다고 생각한다"고 밝혔다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com