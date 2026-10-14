[오피셜]"1년만에 결별합니다" 이승엽 끝내 요미우리 떠난다…공식 사퇴 발표

이승엽 요미우리 자이언츠 타격코치. 도쿄=이종서 기자

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]이승엽 전 두산 베어스 감독이 요미우리 자이언츠를 떠난다.

요미우리 구단은 14일 "이승엽 타격 코치가 이번 시즌을 끝으로 팀을 떠난다"고 공식 발표했다. 요미우리 타격코치로 복귀한 후 1년만의 퇴단이다.

이승엽 코치는 지난 시즌 도중 두산 사령탑에서 물러난 후, 요미우리 아베 신노스케 감독의 부름을 받았었다. 아베 감독은 이승엽 코치가 요미우리에서 선수로 뛰던 시절 인연을 맺었고, 은퇴 이후로도 꾸준히 교류를 해오고 있던 가까운 인물. 이승엽 코치가 두산 감독 자리에서 물러난 후, 지난해 가을 캠프에서 임시 코치로 타격 조언을 해달라고 부탁해 임시 코칭이 성사됐었다.

Advertisement

가을 캠프를 마치고도 아베 감독이 직접 이승엽 코치와 요미우리 구단에 "남아줬으면 좋겠다"고 공식적으로 제안을 했다. 이승엽은 요미우리 1군 정식 타격 코치로 부임해 1년간 선수들의 타격을 지도해왔다.

하지만 요미우리의 메인 타격코치는 이승엽 한명만은 아니었다. 미국 출신 제라스 윌러 코치까지 타격 메인코치 2명이 모두 외국인인 체제를 구축해왔다. 지난 8월에는 갑작스럽게 통역사가 퇴단을 했고, 그 과정에서 최근 몇년간 좀처럼 살아나지 않는 요미우리의 팀 타격 부진이 '외국인 타격코치들과의 소통 문제'라는 팬들의 트집잡기가 이어지면서 여러모로 난처한 상황이었다.

Advertisement

여기에 자신을 요미우리로 불러준 아베 감독이 올 시즌 도중 불미스러운 사건으로 인해 스스로 감독 자리에서 물러난 것 역시 적지 않은 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 아베 감독은 지난 5월 25일 도쿄 도내 자택에서 첫째딸과 둘째딸의 다툼을 말리던 도중 첫째딸에게 폭언과 목을 조르는 폭행을 했고, 이후 딸이 AI 어플의 도움을 받아 경찰에 신고하는 일이 있었다. 당시 경찰에게 현장 체포된 아베 감독은 술을 마시고 다소 '욱'했던 것을 인정했고, 곧바로 구단에 사임 의사를 밝혔다.

Advertisement

아베 감독이 평소 가족들과 사이가 좋았고, 이후 약 13만여명이 복귀를 기원하는 서명 운동을 하는 등 여론이 바뀌었다. 최근 요미우리 복귀 이야기까지 나오고 있는데, 일단 이승엽 코치는 요미우리를 떠날 결심을 굳힌 것으로 보인다.

Advertisement

요미우리는 올 시즌 센트럴리그 순위에서 한신 타이거즈에 이어 2위를 기록해 포스트시즌 진출에는 성공했지만, 요코하마 DeNA베이스타스에게 2연패로 1승도 못거두고 탈락했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com