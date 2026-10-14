오타니 최악의 슬럼프! 벤치행 철회 '초강수'→"3차전도 선발 출장"…"결과에 대한 책임 내가 지겠다"

Los Angeles Dodgers' Shohei Ohtani attends a news conference ahead of Game 3 of baseball's National League Championship Series against the Milwaukee Brewers, Tuesday, Oct. 13, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Jae C. Hong)

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스의 오타니 쇼헤이가 3차전에서도 선발 출장할 것으로 예상된다. 당초 슬럼프로 인해 벤치에 앉을 것이란 전망과는 반대되는 결과다.

ESPN은 14일(한국시각) '오타니는 자신이 충분히 건강하다고 판단하는 한 계속해서 선발 라인업에 이름을 올릴 예정이다'고 보도했다.

오는 15일 다저스는 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 3차전에서 밀워키 브루어스를 홈으로 불러들인다. 앞서 데이브 로버츠 다저스 감독은 3차전을 앞두고, 오타니와 대화를 나눈 뒤 계속 경기에 출전할 의사가 있는지 확인할 계획이었다. 그 결과 오타니는 계속해서 경기에 나서겠다는 의지를 피력한 것으로 보인다.

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로버츠 감독은 "오타니는 자신이 우리 팀에 도움이 될 수 있다고 단호하게 말했다"며 "내가 듣고 싶었던 말은 바로 그것이었고, 지금까지 한 번도 그에 대한 믿음이 흔들린 적은 없다"고 밝혔다.

MILWAUKEE, WISCONSIN - OCTOBER 12: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers takes batting practice prior to game two of the National League Championship Series against the Milwaukee Brewers at American Family Field on October 12, 2026 in Milwaukee, Wisconsin. John Fisher/Getty Images/AFP (Photo by John Fisher / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

오타니는 지난 8월 이후 홈런을 기록하지 못했으며, 그 이후 타점도 단 1개에 그쳤다. 정규시즌 막판에는 70타수 11안타, 삼진 29개를 기록했다. 이 과정에서 장타는 단 3개에 불과했다. 포스트시즌에서도 20타수 3안타에 그치고 있다. 특히 지난 NLCS 2차전에서는 4타수 무안타로 슬럼프의 정점을 찍었다.

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결국 오타니는 부상을 안고도 3차전에서 무리한 선발 출장을 강행할 것으로 전망된다. 로버츠 감독은 오타니가 여전히 왼쪽 무릎과 오른팔에 불편함을 겪고 있다고도 인정했다. 이 부상은 오타니가 7월 초 이후 마운드에 오르지 못하게 만든 원인이었으며, 결국 타격에도 악영향을 미치기 시작했다.

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3차전에서는 밀워키의 좌완 투수 로버트 가서와 맞붙게 된다. 로버츠 감독은 오타니가 이번 경기에서 2번부터 6번 사이의 타순에 배치될 것이라고 밝혔다. 오타니는 결과에 대한 책임은 자신이 지겠다고 단언했다.

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오타니는 "결과에 대한 책임은 전적으로 내가 질 것"이라며 "원하는 결과가 나오지 않은 이유에 대해 할 수 있는 말은 그것뿐"이라고 강조했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com