'페랄타 6이닝 완벽투' 시리즈 원점으로! 탬파베이가 클리블랜드 잡았다[ALCS 리뷰]

승리를 확정한 후 기뻐하는 주니어 카미네로. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]시리즈가 원점으로 돌아갔다. 탬바베이 레이스가 반격에 성공했다.

탬파베이는 14일(이하 한국시각) 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 아메리칸리그 챔피언십시리즈 2차전에서 클리블랜드 가디언즈를 3대1로 꺾었다.

1차전을 내줬던 탬파베이는 2차전을 잡고 시리즈 전적 1승 1패를 만들었다. 챔피언십시리즈는 7전4선승제로 펼쳐진다.

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탬파베이는 선발 투수 프레디 페랄타의 6이닝 무실점 호투가 컸다. 페랄타가 초반부터 클리블랜드 타선을 꽁꽁 틀어막았다. 3회까지 0-0 동점 접전을 펼치던 탬파베이는 4회말 선취점을 냈다.

주니어 카미네로가 볼넷으로 걸어나갔고, 2사 후 챈들러 심슨의 내야 안타가 나왔다. 주자 1,3루 찬스에서 벤 윌리엄슨의 타구에 상대 3루수 호세 라미레즈의 포구 실책이 나오면서 3루주자 카미네로가 가뿐히 홈으로 들어왔다. 탬파베이의 선제 득점이었다.

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점수가 나온 이후 클리블랜드 선발 파커 메식이 급격히 흔들리기 시작했다. 리암 힉스와의 대결에서 초구 슬라이더를 한복판으로 던지면서 2,3루에 있던 주자 2명이 모두 홈까지 들어왔다. 탬파베이는 순식간에 3-0으로 달아났다. 메식도 이후 안정을 찾아 5회까지 추가 실점 없이 마쳤지만, 탬파베이는 리드를 끝까지 지켜냈다.

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프레디 페랄타. AP연합뉴스

선발 페랄타가 6이닝을 안타 6탈삼진 2볼넷 무실점으로 막아낸 후 마운드를 내려갔고, 7회초 첫 위기가 찾아왔다. 두번째 투수 케빈 켈리가 선두타자 패트릭 베일리에게 볼넷을 허용한 후 2사 후 스티븐 콴에게 안타를 맞아 주자가 2명으로 늘어났다. 이어진 2사 1,2루 상황에서 체이스 드라우터에게 1타점 적시 2루타를 맞은 것이 이날 탬파베이의 첫 실점이었다.

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그러나 추가 실점 없이 이닝을 끝낸 탬파베이는 이후 이안 시모어가 8회, 브라이언 베이커가 마지막 9회를 무실점으로 깔끔하게 틀어막으면서 승리를 지켜냈다.

두팀은 오는 16일 클리블랜드의 홈 구장인 프로그레시브필드에서 3차전 맞대결을 펼친다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com