"작년 4차전 생생히 기억한다" MIL 감독, 오타니 '110타석 연속 無홈런' 그래도 언제 폭발할지 모른다

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 15일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 열리는 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 3차전에 출전하기로 한 가운데 상대 밀워키가 여전히 오타니에 대한 경계심을 드러내고 있다.
팻 머피 밀워키 감독은 3차전을 하루 앞둔 14일 "작년 이맘때 그가 우리를 상대로 등판한 경기가 생생하게 기억난다. 타석에 들어설 때마다 홈런을 날렸다. 그날 그의 경기력과 능력을 우리는 절대 잊울 수 없다"고 밝혔다.
오타니는 지난해 밀워키와의 NLCS 4차전에서 투타 겸업을 하며 역사에 남을 기록을 세운 바 있다. 투수로는 6이닝 동안 삼진 10개를 빼앗아 무실점으로 호투했고, 타자로는 홈런 3방을 쏘아올리며 5대1 승리를 이끌었다. 메이저리그 역사상 한 경기에서 탈삼진 10개, 3홈런을 올린 선수는 오타니가 유일하다.
오타니가 지금은 부진하지만, 언제 어떻게 부활할 지 모른다는 얘기다.
MLB.com은 '브루어스는 작년 NLCS 4차전에서 오타니가 투타 겸업의 진수를 보여준 경기의 희생양이 됐던 만큼 그가 어떻게 갑자기 슬럼프를 탈출할 수 있는지 직접 경험한 바 있다'고 했다.
오타니는 여전히 경계 대상 1호다. 포스트시즌 들어서도 상대는 오타니와의 정면승부를 꺼리는 경향이 있다.
이번 포스트시즌서 최소 100개 이상의 공을 본 타자 26명 가운데 스트라이크존 비율 부문서 오타니는 40.7%로 하위 6위로 나타났다. 실제 상대 투수들은 오타니에 코너워크를 하되 스트라이크존 외곽을 공략하는 투구로 헛스윙이나 빚맞은 타구를 유도하려 한다.
이 때문에 오타니는 볼에 배트를 휘두를 경우가 많아졌고, 그에 따라 타격 밸런스가 무너졌다는 분석도 나온다. 또한 왼 무릎과 오른팔 이두근 부상 여파가 여전히 존재한다는 시각도 있다.
오타니가 포스트시즌서 때린 인플레이 타구 13개의 평균 타구 속도는 88.4마일로 시즌 평균(93.3마일)보다 약 5마일이 늦고, 95마일 이상의 하드히트는 5개에 불과하다. 특히 NLCS 2경기에서는 하드히트가 하나도 없다.
이같은 기록들이 오타니의 컨디션을 말해준다고 볼 수 있다.
디비전시리즈 1차전 이후 처음으로 인터뷰에 나선 오타니는 "결과에 대해선 전적으로 내가 책임을 진다. 원하는 결과가 나오지 않은 이유에 대해 내가 할 수 있는 말은 그것 뿐"이라며 "그러나 이에 관해서는 다양한 접근 방식이 있다고 생각한다. 증상을 완화하고 통증을 없애는데 집중하는 것일 수 있고, 아니면 단순히 스윙 동작을 원활하게 만드는데 신경쓰는 것일 수도 있다"고 설명했다.
그러면서 "내가 타격을 잘 하지 못하는 것은 어떤 부상 때문이 아니다"며 "긴 시즌을 치르다 보면 타격 메커니즘이 완벽하게 맞는 시기가 아주 짧다. 그래서 스윙의 올바른 요소를 찾아내고 각 부분을 관리하며 끊임없이 조율해 나가야 한다. 올바른 방향으로 나아가기 위한 지속적인 과정이라고 할 수 있다"고 강조했다.
결국 오타니는 NLCS 3차전에 선발출전하기로 했다. 로버츠 감독과 오타니는 이날 훈련 전 대화를 나누고 몸 상태에 이상이 없기 때문에 결장할 이유가 없다는 결론을 내렸다.
로버츠 감독은 " "오타니는 팀에 도움이 될 수 있다고 확신하고 있다. 팀 승리에 힘을 보탤 수 있을 정도로 몸 상태가 좋다. 내가 들을 말은 그것으로 충분했다. 그에 대한 믿음을 한 번도 저버린 적이 없다"고 밝혔다.
MLB.com은 'NLCS에서 2패로 뒤진 상황이라 다저스는 3차전에 오타니를 제외하는 방안을 논의했으나, 본인은 출전할 수 있는 몸 상태라며 완고한 의지를 보였다. 스타 플레이어라면 이처럼 중요한 경기에 스스로 경기에서 빠지기를 원하지는 않을 것'고 했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com