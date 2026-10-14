"작년 4차전 생생히 기억한다" MIL 감독, 오타니 '110타석 연속 無홈런' 그래도 언제 폭발할지 모른다

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 14일(한국시각) 다저스타디움에서 진행된 타격 훈련서 자신의 순서를 기다리던 중 활짝 웃고 있다 .AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 15일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 열리는 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 3차전에 출전하기로 한 가운데 상대 밀워키가 여전히 오타니에 대한 경계심을 드러내고 있다.

팻 머피 밀워키 감독은 3차전을 하루 앞둔 14일 "작년 이맘때 그가 우리를 상대로 등판한 경기가 생생하게 기억난다. 타석에 들어설 때마다 홈런을 날렸다. 그날 그의 경기력과 능력을 우리는 절대 잊울 수 없다"고 밝혔다.

오타니는 지난해 밀워키와의 NLCS 4차전에서 투타 겸업을 하며 역사에 남을 기록을 세운 바 있다. 투수로는 6이닝 동안 삼진 10개를 빼앗아 무실점으로 호투했고, 타자로는 홈런 3방을 쏘아올리며 5대1 승리를 이끌었다. 메이저리그 역사상 한 경기에서 탈삼진 10개, 3홈런을 올린 선수는 오타니가 유일하다.

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오타니가 지금은 부진하지만, 언제 어떻게 부활할 지 모른다는 얘기다.

팻 머피 밀워키 감독(오른쪽)이 지난 11일(한국시각) NLCS 1차전을 앞두고 다저스 프레디 프리먼을 만나 이야기를 나누고 있다. AP연합뉴스

MLB.com은 '브루어스는 작년 NLCS 4차전에서 오타니가 투타 겸업의 진수를 보여준 경기의 희생양이 됐던 만큼 그가 어떻게 갑자기 슬럼프를 탈출할 수 있는지 직접 경험한 바 있다'고 했다.

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오타니는 여전히 경계 대상 1호다. 포스트시즌 들어서도 상대는 오타니와의 정면승부를 꺼리는 경향이 있다.

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이번 포스트시즌서 최소 100개 이상의 공을 본 타자 26명 가운데 스트라이크존 비율 부문서 오타니는 40.7%로 하위 6위로 나타났다. 실제 상대 투수들은 오타니에 코너워크를 하되 스트라이크존 외곽을 공략하는 투구로 헛스윙이나 빚맞은 타구를 유도하려 한다.

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이 때문에 오타니는 볼에 배트를 휘두를 경우가 많아졌고, 그에 따라 타격 밸런스가 무너졌다는 분석도 나온다. 또한 왼 무릎과 오른팔 이두근 부상 여파가 여전히 존재한다는 시각도 있다.

오타니가 포스트시즌서 때린 인플레이 타구 13개의 평균 타구 속도는 88.4마일로 시즌 평균(93.3마일)보다 약 5마일이 늦고, 95마일 이상의 하드히트는 5개에 불과하다. 특히 NLCS 2경기에서는 하드히트가 하나도 없다.

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이같은 기록들이 오타니의 컨디션을 말해준다고 볼 수 있다.

오타니 쇼헤이가 14일(한국시각) 다저스타디움 프레스룸에서 인터뷰를 하고 있다. AP연합뉴스

디비전시리즈 1차전 이후 처음으로 인터뷰에 나선 오타니는 "결과에 대해선 전적으로 내가 책임을 진다. 원하는 결과가 나오지 않은 이유에 대해 내가 할 수 있는 말은 그것 뿐"이라며 "그러나 이에 관해서는 다양한 접근 방식이 있다고 생각한다. 증상을 완화하고 통증을 없애는데 집중하는 것일 수 있고, 아니면 단순히 스윙 동작을 원활하게 만드는데 신경쓰는 것일 수도 있다"고 설명했다.

그러면서 "내가 타격을 잘 하지 못하는 것은 어떤 부상 때문이 아니다"며 "긴 시즌을 치르다 보면 타격 메커니즘이 완벽하게 맞는 시기가 아주 짧다. 그래서 스윙의 올바른 요소를 찾아내고 각 부분을 관리하며 끊임없이 조율해 나가야 한다. 올바른 방향으로 나아가기 위한 지속적인 과정이라고 할 수 있다"고 강조했다.

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결국 오타니는 NLCS 3차전에 선발출전하기로 했다. 로버츠 감독과 오타니는 이날 훈련 전 대화를 나누고 몸 상태에 이상이 없기 때문에 결장할 이유가 없다는 결론을 내렸다.

로버츠 감독은 " "오타니는 팀에 도움이 될 수 있다고 확신하고 있다. 팀 승리에 힘을 보탤 수 있을 정도로 몸 상태가 좋다. 내가 들을 말은 그것으로 충분했다. 그에 대한 믿음을 한 번도 저버린 적이 없다"고 밝혔다.

MLB.com은 'NLCS에서 2패로 뒤진 상황이라 다저스는 3차전에 오타니를 제외하는 방안을 논의했으나, 본인은 출전할 수 있는 몸 상태라며 완고한 의지를 보였다. 스타 플레이어라면 이처럼 중요한 경기에 스스로 경기에서 빠지기를 원하지는 않을 것'고 했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com